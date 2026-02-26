Senado: el Gobierno busca la ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea y avanzar con la reforma de la ley de glaciares
Mientras el oficialismo espera aprobar el tratado comercial sin sobresaltos, los votos para limitar las zonas protegidas en la norma ambiental están justos; Fernando Iglesias fue avalado como embajador de Bélgica
- 3 minutos de lectura'
El oficialismo abrió el recinto del Senado para avanzar con su agenda de reformas de las sesiones extraordinarias. Tras ratificar el pliego de Fernando Iglesias como embajador de Bélgica, el recinto debatirá el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) y los cambios en la ley de Glaciares.
El quorum se obtuvo con el apoyo de los bloques aliados al oficialismo, pasadas las 11. Con la certeza de que el recinto se abriría de todos modos, el bloque justicialista, conducido por José Mayans, también estaba sentado en sus bancas al inicio de la sesión.
El oficialismo confía en reunir los votos para aprobar todas las iniciativas, incluida la reforma de la ley de glaciares, propuesta que genera polémica y despierta oposición de manera transversal en todos los bloques. Si se aprueba, se girará a la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
Un candidato cuestionado
El pliego de Iglesias como embajador de Bélgica ante la Unión Europea fue ratificado con 38 apoyos, 31 rechazos y la abstención de la salteña Flavia Royón.
Su designación fue defendida por Juan Carlos Pagotto (LLA), presidente de la Comisión de Acuerdos. El primero en alzar la voz para rechazar su designación fue el santacruceño José Carambia. “Es un pedante, soberbio, incapacitado para la gestión. Votamos en contra de ese delirante”, adelantó sobre el voto de su bloque, que integra junto a Natalia Gadano.
Fernando Salino, del bloque Justicialista Federal, objetó la postulación de Iglesias al cuestionar su postura sobre las Malvinas. El puntano leyó citas textuales del libro Cuestión Malvinas, críticas del nacionalismo argentino, escrito por Iglesias, donde desconoce el reclamo histórico de la soberanía Argentina sobre las islas. Salino leyó un pasaje de la página 45 del libro del nominado: “Cualquier idea de soberanía argentina sobre los kelpers se me hace impensable”.
La senadora de Convicción Federal, Carolina Moisés, tampoco avaló su designación. Calificó al candidato de “misógino, violento e ignorante”. Y concluyó: “El gobierno va a tener problemas con esta designación”.
Los votos justos para la reforma de glaciares
Mientras que los dos primeros temas que se discutirán -la formalización del nombramiento del embajador y el tratado comercial- no suponen para el gobierno mayores sobresaltos, la reforma ambiental tensiona el vínculos con sus aliados de Pro y la UCR, que votarán divididos y dificultarán la construcción de la mayoría. Solo si una porción del PJ apoya esta propuesta el Gobierno podrá avanzar con la reforma.
Como en el resto de los debates parlamentarios, el ministro del Interior, Diego Santilli, circula por el Senado atento al nivel de avales de las iniciativas oficiales. También está presente Ignacio Devitt, secretario de Asuntos Estratégicos bajo la estructura de la jefatura de Gabinete de Manuel Adorni.
Otras noticias de Senado de la Nación
"Actuó desmedidamente". Patricia Bullrich confirmó que iniciaron un sumario a uno de los agentes de la PFA que agredió periodistas
Senado. El Gobierno queda en manos del peronismo para avanzar con la reforma de la ley de glaciares
Quedó sin autoridades. Qué pasó con el kirchnerismo en el Senado y por qué perdió la vicepresidencia
- 1
En plena interna con Kicillof, el cristinismo reversiona 678 en el canal del sindicalista Víctor Santa María
- 2
Cuándo empieza a regir la ley de modernización laboral: los aspectos constitucionales
- 3
Corrupción en la Andis: Ornella Calvete dijo que los US$700.000 ya estaban en su departamento cuando se mudó y eran de su padre
- 4
Con sigilo político, el Gobierno ajusta la reforma de la ley de glaciares y negocia con aliados para blindar la votación en el Senado