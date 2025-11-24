Un dirigente peronista se metió en el debate por el trofeo a Rosario Central y apuntó contra el “vergonzoso destrato” de los jugadores de Estudiantes

El histórico dirigente peronista Jorge Yoma cuestionó la actitud de los jugadores de Estudiantes en el recibimiento a los futbolista de Rosario Central antes del partido de octavos de final del torneo Clausura que ganó el Pincha por 1 a 0 y lo calificó como un acto de “destrato vergonzoso”. Además, apuntó contra su presidente, Juan Sebastián Verón, y consideró que “cualquier premio que le den a [Ángel] Di María no se discute, se aplaude”.

El primo de Zulema Yoma, funcionario y figura del entorno del expresidente Carlos Menem durante sus mandatos nacionales y provinciales, expresó su opinión en X en medio del debate generado por el trofeo que le otorgó la AFA de Claudio Tapia al equipo rosarino como campeón anual. Sus posteos rápidamente se viralizaron.

Vergonzoso destrato de los jugadores de @EdelpOficial a sus colegas de @RosarioCentral

Irrespetuosa e indigna actitud, más allá de cualquier discusión dirigencial…



Muy a tono con la “agachada” de Verón contra Inglaterra, que nos costó la eliminación en el Mundial 2002

En su publicación, Yoma calificó como “irrespetuosa e indigna” la actitud del plantel albirrojo y sostuvo que excedía cualquier discusión dirigencial. Además, comparó el episodio con “la ‘agachada’ de Verón contra Inglaterra” en el Mundial 2002, a quien responsabilizó por la eliminación de la selección argentina en ese campeonato del Mundo.

En ese sentido, el riojano también se refirió a las declaraciones pospartido de Di María sobre el gesto de Estudiantes y lo defendió. Evaluó que, más allá de su opinión sobre Tapia o Verón, “cualquier premio que le den a Di María no se discute, se aplaude”.

No obstante, Yoma remarcó la actuación del rosarino en la final del Mundial Qatar 2022 y la “magia con la que jugó”, y sumó un capítulo más a la discusión que involucra a futbolistas, dirigentes, hinchas y entrenadores sobre el manejo del fútbol argentino.

Los posteos de Jorge Yoma

Tras el partido, Di María consideró que el gesto de Estudiantes “es cosa de ellos” y que el plantel de Central ingresó “como tenía que ingresar”. Consultado por el trofeo entregado en las oficinas de la AFA el último jueves, el delantero contó: “Nos llamaron para ir, estaban todos los dirigentes y ninguno dijo nada, así que nos sentimos campeones”. Y agregó: “Vino de los equipos mas grandes y nosotros aceptamos”.

Por su parte, Ariel Holan -DT de Central- también cuestionó el accionar de Estudiantes y dijo que fue “una falta de respeto”. El entrenador sostuvo que las diferencias entre dirigentes no deberían trasladarse al campo de juego y agradeció la decisión de la AFA de distinguir a a su equipo por el rendimiento alcanzado. “El mérito de haber hecho una campaña como la que hicimos merecía su reconocimiento”, expresó en conferencia de prensa.

La previa al polémico recibimiento llevado a cabo incluyó conversaciones entre los planteles y el intercambio entre Eduardo Domínguez (DT de Estudiantes) y el cuerpo técnico del club rosarino para anticipar cómo sería la postura de su club.

Finalmente, cuando ambos equipos ingresaron al campo de juego, el equipo platense cumplió el protocolo pero, en el momento en que Di María y sus compañeros pisaron el césped, se dio media vuelta en un gesto directo hacia la dirigencia del fútbol argentino, encabezada por Claudio Tapia.