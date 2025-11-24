Di María se refirió al gesto de rechazo de Estudiantes por el título que la AFA le dio a Central
El equipo rosarino recibió a último momento un polémico título por su posición en la tabla anual; los de La Plata estaban obligados a hacer un pasillo para recibir al equipo campeón, pero lo hicieron de espaldas en señal de protesta
El capital de Rosario Central, Ángel Di María, se refirió al pasillo que Estudiantes de La Plata realizó al inicio del partido de la Liga Profesional Argentina. El equipo platense recibió de espaldas al campeón anual, consagrado por la AFA en una decisión a último momento, casi sobre el final del Torneo Clausura. El capitán del club rosarino sostuvo que su equipo ingresó al campo “como tenía que entrar”.
La AFA proclamó campeón al Canalla por haber terminado primero en la Tabla 2025 y dispuso que Estudiantes —su rival en los octavos— realizara el pasillo en homenaje. El club de La Plata acató la orden, pero los jugadores se dieron vuelta en el momento en que Di María y sus compañeros pisaron el césped y se cruzaron de brazos.
Fideo Di María sobre el pasillo de espaldas de Estudiantes.
Consultado por esa escena, Di María respondió: “¿El pasillo que nos hicieron? Eso es cosa de ellos. El pasillo lo hicieron igual. Nosotros entramos como teníamos que entrar y quedó ahí”. Sus palabras llegaron minutos después de la eliminación de Central, pese a haber sido el equipo que más puntos sumó en la temporada.
El capitán también se refirió a la decisión de la AFA de consagrar campeón al club del cual es hincha. “¿El título? Habría que preguntarle a los que querían que salga campeón el puntero de la tabla anual, a los que querían terminar primeros. Eso vino de los equipos más grandes y nosotros aceptamos”, explicó.
Ángel Di María tras la consagración de Rosario Central como Campeón de Liga.
“Nos llamaron para ir, estaban todos los dirigentes y ninguno dijo nada, así que nos sentimos campeones. Lo dije después de Instituto y no porque lo hubiera sabido, sino porque lo sentimos así. Son muchos años sin poder terminar primeros en la anual y es importante. Entramos a la Libertadores después de tener dos semestres increíbles y merecíamos terminar de esa manera”, agregó el campeón del mundo.
La secuencia previa dejó entrever que la situación estaba conversada: integrantes del plantel albirrojo comentaron lo que harían a los jugadores del equipo rosarino y el entrenador Eduardo Domínguez intercambió palabras con referentes de Central antes de ingresar.
En el partido, Estudiantes logró superar a Rosario Central sellando su pase a cuartos de final, instancia en la que deberá enfrentar a Central Córdoba de Santiago del Estero. Mientras que Rosario finalmente se quedó con el título otorgado por la AFA por su posición alcanzada en la tabla anual por no pudo avanzar en el cuadro de enfrentamientos mano a mano de la Liga Profesional del futbol argentino.
