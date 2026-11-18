El exjefe de gobierno porteño y actual legislador Horacio Rodríguez Larreta publicó este martes un video disruptivo bajo la consigna “Vamos a derribar el muro”, en alusión a las medidas de blindaje de los accesos a la ciudad de Buenos Aires desde la Provincia impulsadas por Jorge Macri.

El spot está enmarcado en la precampaña electoral de Larreta para recuperar la jefatura de gobierno porteña en las elecciones 2027. Producido íntegramente con Inteligencia Artificial (IA), el video muestra al exalcalde en un centro de monitoreo, donde anuncia que derribarán el “muro”, y aprieta un botón verde que desencadena una serie de explosiones sobre la General Paz.

Según pudo saber LA NACION de fuentes cercanas a Larreta, se trata de un mensaje a favor de una “mayor integración” del área metropolitana. Consideran que la “solución” al ingreso de bonaerenses a la Ciudad no es un “muro”, sino la “gestión” del asunto. El estilo rupturista del video responde a la adaptación del discurso larretista al lenguaje de las redes sociales.

Vamos a derribar el muro pic.twitter.com/XyEReB3Vns — Larreta (@horaciorlarreta) November 17, 2026

Con eje en la Ciudad, pero con un guiño al conurbano, argumentan que lo mejor es abordar el ingreso diario de millones de bonaerenses mediante la coordinación con los intendentes de los municipios aledaños a la Capital y la mejora conjunta de los sistemas de salud y de transporte, por mencionar algunos puntos específicos.

Las críticas no tardaron en aflorar en un tuit que ya acumula más de 800.000 visualizaciones en menos de 24 horas. Algunos lo tildaron de “anticampaña” por querer “unir CABA con el conurbano”; otros cuestionaron el timing, dado que fue difundido apenas días después de la explosión en Remedios de Escalada por una fuga de gas.

En el entorno de Larreta dijeron a LA NACION que “es un contenido deliberadamente provocador, que busca llamar la atención e instalar una discusión de fondo sobre qué Ciudad queremos”. Aclararon que hoy trabajan sin consultores en el equipo.

Sobre la repercusión y los comentarios negativos, dijeron: “Queríamos que pase lo que pasó”. En concreto, generar conversación. Y entienden que no todos los comentarios provienen de personas reales, sino que muchos podrían haber sido generados por bots.

La idea es que ahora el legislador porteño “aporte la racionalidad” y explique sus propuestas en sus próximas apariciones.

Uspallata, la sede del gobierno porteño, se sumó a los cuestionamientos del spot. Alejado de Pro, Larreta confronta con la gestión de Jorge Macri, especialmente desde las elecciones 2025 –en las que cosechó un 8% y ganó tres bancas en la Legislatura–. El mensaje difundido ayer es un dardo directo al jefe de gobierno, que en junio pasado promovió un “muro contra la barbarie y el desgobierno de [Axel] Kicillof”.

Jorge Macri durante la Operación Muro: la Ciudad blinda sus accesos en un mega despliegue relámpago sobre la General Paz y los puentes del Riachuelo GCBA

El “anillo digital de cobertura” en la General Paz y los puestos de control en todos los accesos a la Ciudad siguen activos. Recientemente, el alcalde también anunció que “los centros de diagnóstico de la Ciudad son exclusivos para porteños”.

Ante la consulta de LA NACION, fuentes de Uspallata cercanas a Jorge Macri señalaron que al video de Larreta “le fue muy mal en todas las redes” y que el mensaje impulsado es “contrario a lo que piden los porteños”. “[Larreta] está desenfocado, con un discurso más orientado en los que viven en el conurbano bonaerense que en los porteños”, afirmaron.

El legislador porteño Facundo Del Gaiso, del bloque oficialista Vamos por Más (Pro), sostuvo que “derribar muro no es dinamitar un puente peatonal, arrancamos mal con los conceptos”. También manifestó su rechazo por la cercanía con la explosión en Lanús, que dejó un muerto, varios heridos y destrozos materiales.

Acá estamos en un problema de interpretación urbanística, que venimos arrastrando de su gestion…



DERRIBAR MURO no es DINAMITAR UN PUENTE PEATONAL , arrancamos mal con los conceptos…



Y hace falta en la semana que hubo una explosión por escape de gas en Remedios de Escalada con… https://t.co/cMEqvSl1Kc — Facundo Del Gaiso (@FacundoDelGaiso) November 18, 2026

Muro versus integración

Para Larreta, la Capital es una ciudad de 6 millones de personas: 3 millones que viven en ella y otros 3 millones que ingresan todos los días desde la Provincia. Sostienen que esa dinámica potencia el comercio, el desarrollo económico y la recaudación del distrito.

Allegados al exjefe porteño calificaron de “absurda y discriminatoria” la idea del muro de Jorge Macri, a quien acusan de usarla como “excusa para justificar su incapacidad de gestionar una ciudad de escala metropolitana”.

En ese marco, plantean que la General Paz funciona hoy como un “muro simbólico” que quieren derribar: “No literalmente, sino como una barrera que nos impide pensar en soluciones integrales en materia de transporte, seguridad, salud, educación y desarrollo económico”.

Larreta ya había expuesto su postura con mayor detalle en un video publicado en YouTube en agosto pasado, titulado “¿Por qué la General Paz nunca fue una autopista?”. Allí plantea que “la Ciudad y el conurbano funcionan como una sola metrópolis, como un continuo”.

“¿Cómo podemos integrar al conurbano con la Ciudad? Seguro no es con un muro, es con un puente”, formula Larreta, y enseguida enumera casos internacionales de referencia. Su propuesta es “transformar algunos puntos estratégicos de la General Paz en plataformas urbanas verdes, en techos verdes, que vuelvan a conectar ambos lados de la Ciudad”: Villa Lugano-La Matanza, Villa Real-Tres de Febrero, Villa Devoto-San Martín, barrio Saavedra-Vicente López.

Además de “techos” con espacios verdes, Larreta también propone construir “megaestacionamientos” integrados con el sistema de transporte público porteño, que a su vez descompriman el tránsito en la Ciudad.

La propuesta de Larreta Captura

“Lo que proponemos es empezar a transformar una frontera en un lugar de encuentro entre la Ciudad y el conurbano”, concluye.