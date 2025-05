Un estudio relevó que un porcentaje alto de la población desconfía del sistema electoral

El sistema electoral argentino genera desconfianza en la población, concluyó un reciente estudio difundido en conjunto por la consultora TresPuntoZero y la agencia La Sastrería. Con porcentajes que rondan y en muchos casos superan el 50% de consideraciones negativas, cayeron dentro del círculo de descreimiento hacia las instituciones y los organismos que participan de cada comicio, como el Correo Argentino o la Cámara Nacional Electoral. También, se observa un marcado rechazo de la ciudadanía a participar como autoridad de mesa y una opinión mayoritaria que coincide en que es posible que se produzca un fraude en los resultados.

En el relevamiento denominado “Qué tienen los argentinos en la cabeza” del mes de abril, se estableció que un 45,9% de los encuestados tiene “poco o nada de confianza en el sistema electoral”, mientras que un 50,7% afirmó que el sistema le genera “mucha o bastante confianza”.

Cuando el estudio se enfocó en consultas más puntuales sobre actores que participan en la organización y el desarrollo de las elecciones, aparecieron mayores niveles de disconformidad. Un 52,3% indicó tener “poco o nada de confianza en el Correo Argentino, encargado de llevar las urnas” (el 44% dijo que confía). Un 53% contestó que no confía en la Cámara Nacional Electoral (el 42,1% sostuvo que le tiene “mucha o bastante confianza).

Las evaluaciones negativas se extienden sobre las responsabilidades cívicas que implica cada elección. Un 79,8% de los encuestados contestó “No, no me interesa” a la consulta “¿Le gustaría ser presidente de mesa", que tuvo solo un 20,2% de respuestas positivas. Un 42,8% aseveró que no confía en los presidentes de mesa y un 46,3%, en los fiscales de mesa. Ambas categorías, no obstante, generan mayor confianza que desconfianza.

Ante la pregunta “¿Cree que es posible que haya fraude electoral", un 49,5% respondió “Sí, es posible”. Para el 30,4%, no es posible, mientras que el 20,1% dijo no saber. Entre las fuerzas que podrían llevar adelante un fraude, el 34,9% dijo que podría hacerlos “Javier Milei y La Libertad Avanza”, el 20% eligió la opción “Cristina Kirchner, el kirchnerismo, Unión por la Patria”, el 16% eligió la alternativa “el peronismo, PJ”, el 3,6% respondió que un fraude lo podrían instrumentar “todos” los espacios políticos, un 2,8% escogió la respuesta “la oposición”, y un 1,3% identificó a Pro como un potencial responsable de una adulteración de un resultado electoral.

“Lo más curioso de estos resultados tiene que ver con una desconfianza intensa en el contexto de que la democracia argentina no ha presentado escenas traumáticas de fraude. Lo que está en juego tiene que ver con la nueva dinámica de hiperpolarización. La desconfianza se distribuye homogéneamente entre los distintos actores. Son ciudadanos que ven en el adversario más un enemigo que un contrincante político, ven que [el adversario] representa tanto el mal que lo ve dispuesto a todo. Tiene que ver con la caracterización, en cada espacio político, de lo que hay enfrente. La animalización de la política, como un mandril, o como un gorila, es algo que tiende a ponerlo en el peor lugar posible”, analizó Shila Vilker, directora de Tres Punto Zero.

Vilker añadió que la desconfianza en el sistema electoral “muestra una dificultad para la convivencia intensa”. Y subrayó: “Si gana un espacio y el otro es un monstruo que está dispuesto a todo. ¿Cómo se otorga legitimidad al sistema?“.

El estudio incluyó consultas sobre la valoración del nuevo sistema electoral que se aplicará en las elecciones nacionales de octubre, la Boleta Única de Papel (BUP). Un 49,3% de los encuestados señaló que la BUP “garantiza mayor transparencia y evita el fraude electoral”, mientras que el 37,3% opinó lo contrario.

Además de las elecciones legislativas nacionales, en septiembre se desarrollará otra cita electoral crucial, la de la provincia de Buenos Aires, en la que la BUP no será de la partida, sino que se utilizará la tradicional boleta partidaria.

En el relevamiento, se incluyeron preguntas sobre los resultados del sistema democrático. Si bien la mayoría valora la democracia, se abrieron algunas ventanas de cuestionamientos. Un 63,7% sostuvo que “no apoyaría a un gobierno autoritario en ninguna circunstancia”, pero un 29,8% señaló que “apoyaría a un gobierno autoritario si logra resolver los problemas del país”.

Cuando se planteó la consulta por los logros del sistema democrático, los encuestados valoraron las libertades, pero criticaron los resultados materiales obtenidos. “Desde 1983 a la fecha, ¿Cuáles diría que son los logros de la democracia", fue la pregunta que se formuló. Un 50,5% respondió que el logro fue “garantizar la libertad de expresión”; un 47,8%, “la defensa de los derechos humanos”, y un 44,9%, “respetar las libertades individuales”.

En sentido contrario, un 25,9% contestó “ninguno” a la consulta sobre los logros democráticos. Entre los peores indicadores, estuvieron “generar crecimiento económico” (24,9%), “distribuir la riqueza” (20,7%) e “impartir justicia” (18,2%).