Interna oficialista: recrudece la pelea entre “Las Fuerzas del Cielo” y los “territoriales” tras la victoria en la Ciudad

La victoria, lejos de limar asperezas y promover el trabajo en equipo, profundizó la división interna en La Libertad Avanza.

La campaña exitosa de Manuel Adorni en la Ciudad, que les ofrendó un triunfo clave a los libertarios, permitió que ambos bandos celebraran el último domingo. Pero el día después, las rencillas entre los jóvenes de “Las Fuerzas del Cielo” y los armadores territoriales (“las fuerzas de la tierra”, bromean algunos) se exacerbaron sin armisticio a la vista.

Las diferencias son profundas y todo indica que solo los hermanos Milei pueden poner orden para encarar la elección de septiembre en la provincia de Buenos Aires, la gran batalla antes de la cita más importante del año, en las legislativas nacionales de octubre.

En las redes sociales la pelea ya es evidente. Los armadores que responden a Karina Milei, encarnados en Eduardo “Lule” Menem, Martín Menem y Sebastián Pareja (titular del partido en la provincia), intercambian pirotecnia constantemente con los militantes tuiteros de Las Fuerzas del Cielo, que trabajan bajo el liderazgo del estratega Santiago Caputo.

Lo que hay de fondo son diferencias profundas. Diferencias sobre la estrategia, porque los “caputistas” creen que es necesario conformar un frente provincial con Pro y con parte de la UCR para garantizar un triunfo sobre el peronismo, mientras que los armadores territoriales lo rechazan.

Diferencias sobre la “mesa política bonaerense”, porque Pareja excluyó de ese esquema a Agustín Romo, titular del bloque de diputados bonaerenses de LLA en la Legislatura y uno de los líderes de los “celestiales”.

Y diferencias sobre las candidaturas. Mientras que los territoriales creen que alcanza con la marca y con el nombre Milei para garantizar los votos, los influencers piden que haya lugares para jóvenes “puros” que puedan representar el espacio y candidatos con espalda propia.

La escena marca un contraste claro con la dinámica que se dio en la elección de la ciudad, donde Adorni sentó en una misma mesa a los “karinos” y al equipo de consultores de Caputo. Así, la decisión política de enfrentar a los Macri en su bastión (que Karina Milei impulsó incluso antes de que su hermano se convenciera de la idea) y la orden que ella dio de expulsar a Ramiro Marra del espacio (un movimiento que habilitó un desgajamiento de la oferta ultraliberal), se conjugó con una estrategia proselitista diseñada por el sector del asesor presidencial, que volvió a su rol original de “gurú de campaña”.

Esa estrategia incluyó, entre otros puntos, las ideas de polarizar con el peronismo bajo el slogan “kirchnerismo o libertad” y de ignorar a Marra, además de algunas operaciones para ordenar la oferta de candidatos. La mesa de campaña porteña estuvo integrada por tres sectores. Los “armadores”, liderados por la legisladora porteña Pilar Ramírez (lugarteniente de Karina en la Ciudad), los estrategas de Santiago Caputo (allí se cuentan Macarena Alifraco, Lucas Luna, Tomás y Manuel Vidal) y el equipo de trabajo de Adorni (Meme Vázquez, Belén Stettler y Javier Lanari).

La pelea en la provincia

De cara al armado electoral en la provincia, en cambio, el desorden es total. La semana pasada, Pareja organizó una foto de la “mesa política” bonaerense de LLA en la puerta de la Casa Rosada, en la que ubicó a su tropa y abrazó al diputado José Luis Espert, la figura que Milei quiere de candidato. “¿Y Romo?”, preguntó en redes sociales Daniel Parisini (Gordo Dan), íntimo amigo del legislador provincial y líder de Las Fuerzas del Cielo. La intención de hacer ruido en las redes es que Javier Milei tome nota de cada movimiento.

Respecto a una eventual alianza entre LLA y Pro, apenas superada la elección porteña, Mauricio Macri dejó Buenos Aires para encarar una gira internacional. En su primera escala, en Madrid, le dijo a LA NACION que pretendía un acuerdo electoral “orgánico” con los libertarios en la provincia y delegó las gestiones en Cristian Ritondo, que tiene vínculo fluido con la mesa chica libertaria.

En las últimas horas, hubo contactos frecuentes entre Ritondo y Caputo, que tienen excelente sintonía personal. Cerca del estratega de Milei remarcan que en la provincia habrá ocho elecciones distintas, una por cada sección electoral. “Lo importante es ganarle al peronismo, como pidió Javier. Sería ideal tener a todos los intendentes de Pro adentro, también a muchos radicales, incluso vecinalistas. Que nadie juegue por afuera y ponga en riesgo la elección”, dicen en Las Fuerzas del Cielo.

El ala de Pareja, en cambio, se resiste a ese plan. Y pone distancia con Ritondo. “La elección en CABA ratificó que el camino es por acá, que hay que ir con LLA sin amontonamiento de partidos”, dijo un armador provincial.

Y agregó: “Si nos juntamos solo para ganar va a ser problemático para gobernar después. Tenemos que ir con dirigentes convencidos. No importa si vienen de otros lugares, pero que no se abran después. Además, sin acuerdo partidario, muchos de Pro se van a venir con nosotros igual. Hay muchos intendentes dispuestos a pintarse de violeta”.

En el sector de Pareja hacen una distinción. Aseguran que referentes como Diego Santilli y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, están más “convencidos” mientras que para Ritondo (que tiene un rol institucional en Pro) sería problemático un cambio de apellido.

“Yendo solos, sumando a convencidos como el Colo y Montenegro, podemos ganar en la primera, en la segunda, en la quinta y en la sexta sección electoral”, aseguraron cerca de Pareja. En ese sector, además, también le cerraron la puerta al sector del radicalismo que responde a Maximiliano Abad, otro referente de interlocución frecuente con Caputo. “Abad votó contra [Ariel] Lijo y [Manuel] García-Mansilla, pidió conformar una comisión investigadora de $Libra y marchó por las universidades”, lanzó un armador.

El mayor revuelo de las últimas horas se armó por trascendidos que indicaban que Pareja habría dicho que Caputo hoy no forma parte de la campaña bonaerense. El armador del karinismo rechazó haber hecho esa declaración, que de todas formas llegó a circular en redes sociales exacerbando los ánimos de los tuiteros libertarios. En las Fuerzas del Cielo replican: “Hay visiones distintas, pero si lo sacan a Santiago de la estrategia de la campaña, no nos va a ir bien”.

La batalla final, en definitiva, es por los nombres. Los tuiteros libertarios vienen apuntando contra la tropa de coordinadores y punteros territoriales de Pareja. En particular piden apartar a Ramón “Nene” Vera, un dirigente de lealtades cambiantes con influencia en Moreno y poder de movilización, que fue puntero del kirchnerismo, del massismo y de Cambiemos. Su hija Andrea fue quien lo llevó al equipo de Milei.

“Es imposible hacer una buena campaña si no hay buenos candidatos y buenos referentes. Una cosa no está divorciada de la otra”, se quejan en Las Fuerzas del Cielo. Cerca de Pareja defienden a su tropa: “No vamos a ajusticiar al Nene Vera porque a los chicos no les gusta. Esto no es una caza de brujas”.