Un exasesor de Biden habló sobre el Gobierno: “La pregunta no es si van a devaluar, sino cuándo van a devaluar”

En medio de las consecuencias que dejó la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires, Juan Sebastián González, exasesor de Joe Biden, analizó cómo debe seguir el Gobierno de cara a los comicios de octubre, consideró que el presidente Javier Milei debería dar un paso para acercarse a la oposición y adelantó que -según él- el país va a devaluar.

“La pregunta no es si van a devaluar, sino cuándo van a devaluar. Hoy en día la Argentina puede ir a pedir más apoyo o Estados Unidos puede entrar. Hay que defender el espacio, si no Milei no tiene ninguna opción. Si quiere que sobreviva, su gobierno tendrá que buscar a quien esté ahí para apoyarlo y ese es Estados Unidos", marcó.

De esta forma, el especialista que asesoró a Biden durante más de diez años dijo que “el Departamento de Tesoro en EE.UU. no es un gran fan de la Argentina”. “Es un país que fue a default varias veces y el riesgo político aquí disuade inversiones políticas y económicas a largo plazo”, lamentó.

Joe Biden y Juan Sebastián González. X/@Cartajuanero

Definió, además, que el dirigente argentino con “mayor acceso” a Estados Unidos es el exministro de Economía de Alberto Fernández, Sergio Massa. “Lo conozco bien de cuando estaba mucho más atrás en la política. Me peleaba con él porque hablaba con demócratas, hablaba con Marco Rubio [secretario de Estado de la gestión de Donald Trump], hablaba con Bob Menéndez. Él se sabe mover en Washington”, dijo el miércoles por la noche en diálogo con A24.

“No sé qué tal es la relación entre Sergio y el gobierno de Milei, pero hay una oportunidad ahí para buscar un plan nacional a favor de la Argentina y poner de lado la política para asegurar que este país no entre en otra crisis”, sugirió González, aunque reconoció que el vínculo con el líder del Frente Renovador es algo “difícil”.

Juan Sebastián González y Massa. Prensa HCDN

En este marco, el exasesor subrayó la importancia de que el jefe de Estado separe las diferencias y se acerque a la oposición para “el bien de todos los argentinos”. “¿Cuántas veces le vas a pedir a la gente que pierda los ahorros? Hay mucho para criticar de las crisis económicas de Milei, de Alberto Fernández. ¿Cuánto tiempo vas a pedir que coman mortadela y no jamón?" cuestionó y siguió: “Es una crítica válida a Milei: aunque su discurso fue conciliatorio, ¿va a poder negociar con la oposición? Ojalá le abra la puerta para un compromiso nacional y para negociar. La Argentina va a ir hacia otro precipicio si no hay otra forma de trabajar todos los partidos políticos".

González, oriundo de Colombia, fue uno de los colaboradores más antiguos de Biden y se desempeñó como su principal asesor para América Latina durante más de tres años. En febrero de 2024 se supo que abandonaría el cargo y sería reemplazado por Dan Erikson, funcionario del Pentágono.

En el caso de la Argentina, el exasesor jugó un papel en las discusiones políticas por las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En este marco fue que formó una relación estrecha con el exembajador Jorge Argüello y con Massa.