Un funcionario de Espinoza se quejó por la falta de candidatos de La Matanza en la boleta de Fuerza Patria

En La Matanza, el cierre de listas abrió una herida dentro del peronismo por la falta de representantes del distrito en la nómina de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. El encargado de expresar el enojo fue Miguel Saredi, un funcionario del gabinete del intendente Fernando Espinoza. Saredi consideró “una vergüenza” que no haya postulantes matanceros.

“Ahora ya está porque hay que trabajar para el 7 de septiembre [fecha de la elección legislativa bonaerense], pero es una vergüenza que no haya un candidato de La Matanza, y ningún legislador nacional en el lugar donde mayor diferencia hace el peronismo en toda la historia de las elecciones de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina”, afirmó Saredi, que es secretario de Planificación Operativa municipal.

El peronismo de La Matanza cuenta con una representante en la Cámara de Diputados nacional, Brenda Vargas Matyi, quien finalizará su mandato este año. Fue secretaria de Juventud de la intendencia liderada por Espinoza y llegó a la banca de diputada luego de ser candidata en el puesto 13º, en las elecciones de 2021. En la boleta de Fuerza Patria no hay candidatos de La Matanza, por lo que el PJ municipal perderá su representación.

Brenda Vargas Matyi, la diputada nacional que representa a La Matanza y termina su mandato en la Cámara baja LA NACION/Rodrigo Néspolo

También cesarán en sus mandatos dos diputados provinciales matanceros por la tercera sección electoral (Liliana Pintos y Ricardo Rolleri). En la lista de Fuerza Patria está al frente la vicegobernadora Verónica Magario, exjefa comunal y socia política de Espinoza; también está Facundo Tignanelli, dirigente oriundo de La Matanza, pero que milita en La Cámpora, organización a que está enfrentada con Espinoza a nivel local.

Saredi es un aliado de Espinoza, pero supo ser su opositor e incluso enfrentó al peronismo en elecciones municipales. En 2015, desde la boleta de Cambiemos (la primera denominación que tuvo la alianza que llevó a Mauricio Macri a la Presidencia y a María Eugenia Vidal a la Gobernación), compitió contra Magario, quien se impuso en los comicios. Antes, había pasado por el Frente Renovador, de Sergio Massa, luego de dejar el Frente para la Victoria.

Saredi fue diputado nacional y concejal de La Matanza en dos oportunidades. En 2023, pasó a las filas del oficialismo municipal al asumir como secretario de Planificación Operativa.