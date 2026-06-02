Un comisario de la policía bonaerense fue asesinado durante un intento de robo en La Matanza

Diego Fernando Ponce, un comisario de la policía de la provincia de Buenos Aires, fue asesinado este lunes por la noche en el marco de un intento de robo que tuvo lugar en el municipio de González Catán, que se encuentra dentro del partido de La Matanza.

El efectivo tenía 46 años y prestaba servicios en la escuela de policía Juan Vucetich, en su sede del partido bonaerense en el que ocurrió el episodio. Según informó El Nacional de La Matanza, Ponce se encontraba en su franco de servicio, por lo que estaba vestido de civil al momento del asalto armado.

En ese marco, el comisario estaba yendo a buscar a su hija en el momento en el que fue interceptado por delincuentes en la intersección de las calles Apipé y Pedro Obligado. En esa situación, recibió heridas de arma de fuego.

Tras el ataque, vecinos de la zona lo trasladaron en su propia camioneta hasta la Unidad de Pronta Atención N°29. Al llegar al centro de salud, y a pesar de haber recibido maniobras de reanimación, ya estaba muerto.

Las circunstancias en las que ocurrió el intento de robo son materia de investigación. Las autoridades trabajan para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar a los responsables.

Otro incidente en La Matanza

A principios de mayo, LA NACION informó que vecinos de San Justo protagonizaron un polémico momento cuando golpearon, inmovilizaron a un motochorro con una toma de Jiu Jitsu y lo desmayaron. Luego, lo entregaron a la policía y fue detenido.

Todo ocurrió en la calle Eizaguirre al 2000, también de La Matanza. Un repartidor de una aplicación estaba entregando un pedido y, cuando el cliente salió a recibirlo, notaron que dos delincuentes a bordo de una moto estaban robando a un vecino de la cuadra.

Ellos, y otras personas que se encontraban en la cuadra al momento del robo, se acercaron a frenar el hecho. Sin embargo, uno de ellos escapó y dejó al otro ladrón a manos de la gente. Entre varios lo tomaron de los brazos y le pegaron piñas a lo largo del cuerpo con el objetivo de tirarlo al piso.

El momento en el que uno de los vecinos aplicó la maniobra Captura

El repartidor le pegó con su casco en la cabeza varias veces. Tres hombres continuaban con la agresión. Sin embargo, el delincuente se resistía, sin que pudieran reducirlo. Fue entonces que uno de los tres hombres lo tomó desde atrás, envolvió su brazo alrededor del cuello del delincuente y lo trabó con el otro brazo.

Esta maniobra es conocida como mataleón, y es la técnica de sumisión más conocida del Jiu Jitsu brasileño. Consiste en apretar el cuello y bloquear las dos arterias carótidas del rival. Con el otro brazo funcionando como traba, la estrangulación es más fuerte. Una vez logrado, también la persona posiciona las piernas como ganchos sobre la cadera del rival, para evitar que pueda salir.

Esta misma posición tomó el joven, que logró frenar la circulación de sangre hasta que el motochorro cayó inconsciente. En ese momento lo dio vuelta para que quedara con su cara contra el piso y, de esa forma, que fuera más fácil inmovilizarlo. Mientras tanto, dos hombres más se acercaron a colaborar con la situación.