Pro enfrenta su primer test del año en la Legislatura porteña como tercera minoría y con tensiones internas

La Legislatura porteña retoma hoy su actividad tras la apertura de sesiones ordinarias de principios de marzo y Pro enfrenta su primer test en el recinto bajo la nueva composición que lo tiene como tercera minoría. La convocatoria llega tras semanas de ardua negociación por la conformación de las comisiones en las que La Libertad Avanza (LLA) y el PJ hicieron valer su nuevo predominio en la cámara y que dejaron heridas internas en el bloque amarillo.

En la agenda de la primera sesión del año está el proyecto de ley que envió el jefe de gobierno Jorge Macri para bonificar el pago de las patentes sobre vehículos para el ejercicio fiscal 2026 y el otorgamiento de beneficios fiscales para los damnificados por el derrumbe en el subsuelo del complejo habitacional de Parque Patricios.

Ninguna de las iniciativas tuvo tratamiento en comisiones -ya que recién se terminó de definir su integración hace dos semanas-, por lo que deberá tratarse sobre tablas. Con 20 legisladores, Fuerza por Buenos Aires podría bloquear el debate -dado que, en estos casos, se necesitan al menos las dos terceras partes de la cámara para habilitar el tratamiento sin dictamen-, pero en la bancada peronista adelantaron que no obstruirán el inicio del debate.

Claudia Neira, presidenta del bloque Fuerza por Buenos Aires (PJ) en la Legislatura porteña X (Claudia Neira)

Según pudo saber LA NACION, en el bloque que conduce Claudia Neira tienen previsto acompañar al oficialismo en lo que refiere a patentes y la iniciativa para ayudar a los vecinos afectados por el derrumbe, aunque creen que esta última es insuficiente y podrían presionar por mayores beneficios.

LLA también adelantó que acompañará ambas iniciativas. “Todo lo que sea baja de impuestos en beneficio de los porteños vamos a acompañar”, señalaron en la bancada que preside Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en la ciudad. Con la mira en 2027, su partido viene presionando a Jorge Macri con una batería de proyectos para simplificar trámites, reducir la carga fiscal y achicar el Estado.

El bloque libertario en la Ciudad, con Pilar Ramírez a la cabeza X LLA Caba

Además de una oposición fortalecida que reclama por mayores concesiones, Pro llega a su primer test del año en la Legislatura con “mucho ruido y malestar” interno. La puja por la integración de las comisiones dejó heridas abiertas al interior de la coalición oficialista Vamos por Más (que también integra la Coalición Cívica), y en particular entre los legisladores amarillos.

Según señalaron en la bancada, el primer síntoma de incomodidad apareció luego de que se confirmara que Pro se quedaría, de las principales comisiones, solo con Presupuesto. Perdió la presidencia de algunos órganos centrales que ostentaba en 2023 como Asuntos Constitucionales, la Junta de Ética y Seguridad. Esta última, ahora, quedó en manos de la Unión Cívica Radical (UCR) que, aunque fue tradicionalmente un aliado del macrismo, hoy juega de manera autónoma con su bloque Ciudadanos Unidos. En total, Pro se quedó apenas con cinco comisiones.

Fuerza por Buenos Aires, en tanto, logró hacerse con 10 comisiones, mientras que LLA -la segunda bancada más grande, con 14 legisladores-, se llevó siete presidencias, entre ellas de áreas clave como Justicia -donde desplazó al radicalismo- y Asuntos Constitucionales, cuya titularidad le arrebató al partido de Jorge Macri.

La Legislatura porteña retoma su actividad y sesiona por primera vez desde que se inauguró el año parlamentario en marzo Prensa Jorge Macri

Un segundo foco de conflicto apareció al momento de elegir la presidencia de la comisión de Presupuesto. Cuando todavía no se había terminado de definir el reparto, tres legisladores oficialistas disputaban la conducción: Gimena Villafruela -con vínculos con el operador macrista Daniel “Tano” Angelici-, Ignacio Parera, cercano al diputado nacional Cristian Ritondo; y Sergio Siciliano, alfil de la exgobernadora María Eugenia Vidal. Aunque había otros aspirantes en juego, ellos eran los que tenían mayores posibilidades de asumir.

Esa puja tuvo un desenlace que sorprendió incluso a los propios legisladores. Es que el jefe de gobierno terminó eligiendo a Waldo Wolff para presidir la comisión. La cosecha de Pro en las urnas en mayo había dejado al exministro de Seguridad de la ciudad fuera del parlamento local, pero, en diciembre, asumió su banca como reemplazo de Hernán Lombardi, quien optó por no jurar en el recinto y dejó al oficialismo con una candidatura testimonial en su haber.

La designación de Wolff dejó un sabor amargo entre los legisladores que responden a Ritondo y Vidal y la propia Villafruela, que no solo quedó privada de la presidencia del órgano, sino que tampoco figura en la nómina de legisladores que lo integrarán. “Nadie ponía en discusión las credenciales de ella ni de ningún otro legislador. Lo que pasa en todos los bloques es que las comisiones más relevantes tienen muchos candidatos y [en este caso] en conjunto con el Poder Ejecutivo se acordó que fuera Waldo a la comisión”, aclaró una fuente al tanto de las negociaciones a LA NACION.

Waldo Wolff, nuevo presidente de la comisión de Presupuesto, le dio la espalda a Vanina Biasi mientras juraba como legisladora porteña en diciembre Captura

Algunos diputados -en especial en la oposición- advierten que el encumbramiento del exfuncionario, que mantiene una relación tensa y un historial de cruces con dirigentes de otros bloques por las fugas de presos en alcaidías, será un desafío para Pro en el segundo semestre, cuando deba negociar la ley de leyes. Entienden, de todos modos, que la decisión atiende ante todo a razones políticas: Wolff es el único dirigente del riñón del jefe de gobierno que tiene la Legislatura actualmente. “Él empezó su militancia con Jorge Macri”, subrayaron a este medio.

Se trata de una lógica similar a la que imperó al momento de definir la presidencia del bloque amarillo. Como contó LA NACION, Darío Nieto, exsecretario de Mauricio Macri y líder de la bancada oficialista desde 2023, fue desplazado de su cargo por el jefe de Gobierno en una demostración de fuerzas frente a su primo y para resarcir la falta de diálogo que imperaba entre el jefe de bloque y el alcalde.

La beneficiada de esa jugada fue la exdiputada nacional Silvia Lospennato, que quedó a cargo de Vamos por Más. Pese a ser una dirigente que se referencia, ante todo, en Mauricio Macri, su buen trato y cercanía con el exintendente de Vicente López le valió para obtener un lugar de autoridad.

La legisladora porteña electa Silvia Lospennato junto al expresidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno, Jorge Macri X (Silvia Lospennato)

A pesar de ese rol preponderante, en las últimas negociaciones por las comisiones, su figura quedó desdibujada, según señalaron fuentes parlamentarias a LA NACION. El diálogo por el reparto se movió al compás del radical Angelici con Cristian Gribaudo, secretario administrativo de la Legislatura, pero especialmente Martín Ocampo, procurador de la ciudad, como sus principales artífices. Ese manejo tampoco generó simpatía entre los legisladores amarillos, que miran con cierta desconfianza la creciente influencia del operador macrista.