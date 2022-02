Un gesto de Cristina Kirchner no logró destrabar la pelea por las comisiones en el Senado

En una nueva señal de que las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo se encaminan a convertirse en un estrepitoso fracaso en el Senado, oficialismo y oposición postergaron la definición de la distribución de las presidencias y la integración de las comisiones, tema clave para el funcionamiento de la Cámara.

La falta de una definición no hace más que complicar la posibilidad de que el Senado pueda sesionar antes de fin de mes. Sin las comisiones conformadas, es imposible llevar un proyecto al recinto. Y el tiempo corre, ya que el próximo 1° de marzo comenzará un nuevo período de sesiones ordinarias.

La reunión terminó sin un acuerdo aún luego de que desde el oficialismo se informó que Cristina Kirchner había bajado la orden de respetarle a Juntos por el Cambio las presidencias de algunas comisiones .

La vicepresidenta habría desactivado así las amenazas que surgieron desde el Frente de Todos en las últimas semanas, según las cuales el oficialismo se iba a quedar con la presidencia de todas las comisiones en represalia por el intento de la oposición de hacer fracasar la sesión de Bienes Personales en diciembre último.

A pesar del gesto de Cristina Kirchner, el encuentro estuvo cargado de tensión por los reproches oficialistas ante la decisión de Juntos por el Cambios de especular en la última sesión del año pasado con la falta de quorum ante el positivo de Covid de un senador del Frente de Todos .

Por lo pronto, la reunión terminó con la promesa del jefe del bloque oficialista, José Mayans (Formosa), de presentar una propuesta antes de la sesión preparatoria del próximo 24 del corriente, fecha en la que el Senado elige sus autoridades para el siguiente período de sesiones ordinarias.

Quedó, así, en contestar el pedido del interbloque que preside Alfredo Cornejo (UCR-Mendoza), que reclama mejorar su participación en la cantidad de presidencias y en la integración de algunas comisiones en sintonía con el nuevo escenario que dejaron en el Senado el resultado de las elecciones en las ocho provincias que renovaron su dotación el año pasado.

Además de Mayans y Cornejo, participaron del encuentro la vicepresidenta del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), y la secretaria Administrativa de la Cámara alta, María Luz Alonso. Por la oposición también se sentaron a la mesa de negociaciones los presidentes de los bloques de la UCR, Luis Naidenoff (Formosa), y de Pro, Humberto Schiavoni (Misiones).

Tras el turno electoral de noviembre último, el oficialismo perdió seis bancas cayendo de 41 a 35 senadores. Por su parte, Juntos por el Cambio ganó cinco escaños y logró armar, negociaciones con legisladores independientes mediante, un interbloque de 33 legisladores.

Juntos por el Cambio pretende ampliar el número de presidencias y su participación en la integración de algunas comisiones, en un nivel acorde a la actual integración de la Cámara alta.

Hasta diciembre, cuando se produjo el recambio de 24 senadores de ocho provincias y todo volvió a foja cero, el conglomerado opositor tenía la presidencia de 8 comisiones. Si bien no plantearon un número durante el encuentro con los líderes oficialistas, aspirarían a encabezar al menos unos 10 cuerpos legislativos.

En cuanto a la integración de las comisiones, en todas el Frente de Todos tenía mayoría de mitad más uno de sus miembros. Juntos por el Cambio pretende modificar esa relación solo en algunas, respetando la proporción actual en aquellas consideradas claves para la gobernabilidad del oficialismo. En esa lista entrarían las de Presupuesto y Hacienda, de Relaciones Exteriores, de Asuntos Constitucionales y de Justicia.

Mayans y Fernández Sagasti no aceptaron ni rechazaron los planteos opositores, No obstante, dejaron en claro que con sus aliados tiene la mayoría para imponer su punto de vista. En otras palabras, si la propuesta que le acerquen en los próximos días no es del agrado de Juntos por el Cambio, podrían imponerla en una votación en el recinto.