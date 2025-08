Un gobernador apuntó contra el oficialismo y lo acusó de repartir “fondos para amigos”

En medio de las tensiones entre las provincias y Nación por el reparto de fondos, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, apuntó en duros términos contra el Gobierno y lo cuestionó por su “falta de diálogo”, al tiempo que denunció una discrecionalidad por parte del Ejecutivo a la hora de distribuir los recursos.

“Nosotros no tenemos mucho diálogo con Nación y no sé si algún gobernador lo tiene. Sí, con algunos funcionarios, pero sabemos que el Gobierno tiene una mirada puesta sobre algunos que estamos en otro sector político, de no considerar ni los pedidos ni los reclamos que hagamos”, señaló Melella.

“No hay ese diálogo fluido que uno esperaría tener después de que anunciaran [por el Gobierno] que acá no iba a haber más amigos y que se iba a terminar con ese direccionamiento de fondos para los amigos. Pero la verdad es que la operatoria sigue siendo la misma”, arremetió el gobernador de Tierra del Fuego, en diálogo con Radio con Vos.

“La casta hoy está instalada en el Gobierno por esta misma metodología. La casta se usó como una muletilla de campaña. Era real que había que hacer un cambio, eso lo comparto, pero ahora se sigue reproduciendo la misma forma de hacer política en la que se venía”, insistió Melella.

Bajo esa misma línea, el gobernador fueguino cuestionó en duros términos la decisión del Ejecutivo de vetar las leyes previsionales y de discapacidad aprobadas por el Congreso. “Hay que restituir el derecho de una jubilación justa, que sea satisfactoria. En nombre del ajuste, no se puede recortar más sobre los jubilados y la discapacidad”, reclamó Melella.

Y al respecto concluyó: “Siempre hay cosas para corregir o mejorar, pero no debería ser la variable de ajuste. Tristemente, lo va a hacer, pero en un país que cuida a sus mayores no puede ser la variable”.

Las declaraciones del gobernador de Tierra del Fuego se da en medio de la presión que ejercen las provincias sobre la Casa Rosada por el reparto de fondos de Nación y luego que en el Senado se aprobaran las dos iniciativas impulsadas por los mandatarios provinciales para la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y para modificar la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Ambos proyectos están incluidos en el temario que los diputados de la oposición intentarán tratar este miércoles en el Congreso. En la sesión especial convocada por Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, pretenden activar la comisión investigadora por el caso $LIBRA y abordar también las iniciativas de financiamiento a las universidades y a los hospitales pediátricos nacionales y la ley de emergencia a la ciudad de Bahía Blanca.

Las críticas de Melella se suscitan en simultáneo al alejamiento de cinco mandatarios provinciales que esta semana inauguraron un nuevo frente electoral nacional, que probará en el Congreso su poder de fuego. Se trata de Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa fe).