Temporal. Tarde de inundaciones, caos de tránsito y miles de usuarios sin luz, Mendoza estuvo al borde del colapso

MENDOZA.- Fue un verdadero caos, pasado por agua, viento y granizo. Una histórica tormenta se apoderó de esta provincia durante la tarde de este viernes dejando a miles de usuarios sin electricidad, además de daños y destrozos en la vía pública, con calles y autos que quedaron inundados por completo. Además, se registraron grandes desbordes en diferentes cauces de la geografía local, lo que evidenció un verdadero peligro para quienes circulaban por las diversos caminos de las zonas urbanas y rurales.

La condición meteorológica se complicó luego de altos niveles de humedad y temperatura que se venían registrando en las últimas jornadas. De hecho, el fin de semana pasado también se registraron importantes temporales, que incluso reportaron la muerte de un menor por ahogamiento. En esta oportunidad, aunque la inclemencia fue mayor, afortunadamente, no se registraron víctimas mortales, aunque desde la Dirección de Defensa Civil siguen trabajando y realizando intervenciones para ayudar a familias vulnerables afectadas por las feroces precipitaciones.

Así, los pronósticos del tiempo se cumplieron a la perfección y ahora el temor de la población crece por lo que se espera para las próximas jornadas: para sábado y domingo hay alta probabilidad de fuertes tormentas, que incluyen nuevamente la posibilidad de granizo.

De acuerdo con registros oficiales pluviométricos, enero ya superó con creces en lluvias acumuladas al promedio histórico de 30 milímetros. Es más, se estima que el mes podría cerrar este fin de semana cercano al registro máximo que alcanzó los 138 milímetros en 2016.

Las copiosas lluvias generaron rápidas inundaciones, muchos vehículos quedaron atrapados en las calles Captura de Video

De acuerdo con el recorrido que realizó LA NACION, diversas “zonas bajas” de esta capital y varios puntos del área metropolitana y los cascos urbanos de zonas más alejadas se encuentran inundadas. Así, el diluvio impactó con fuerza en las comunas de Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Luján y Maipú, además de áreas del este provincial y el Valle de Uco.

Además de canales rebalsados, se registraron decenas de árboles y postes caídos, con serias complicaciones en el tránsito. De hecho, hubo autos que fueron movidos por la fuerza del agua, que corría con la velocidad de arrastre de un río. También, más de 70.000 usuarios del servicio eléctrico tuvieron interrupciones. Hubo anegamientos y desbordes en centros comerciales y hospitales. Por tal motivo, las autoridades pidieron mantenerse en casa y hacer uso responsable del agua, ya que también se vieron afectadas las principales plantas potabilizadoras, por el ingreso de “agua cruda”.

Tormenta Mendoza 2

Entre las imágenes más impactantes de la jornada se observó a una persona colgando y otra arriba de una máquina topadora que fue arrastrada en la Ruta 40, a la altura de Anchoris, en Luján de Cuyo. También, causó impresión cómo salía hacia las calles el agua que llevaba el profundo canal Cacique Guaymallén.

Toda la provincia se encuentra bajo alerta meteorológica naranja o amarilla, según las zonas, para las próximas horas y días. Es más, se estima que durante la próxima semana habrá mayor inclemencia: el pronóstico sobre el primer fin de semana de febrero es aún más caótico, con actividad eléctrica intensa.

Mendoza 3

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para mañana más lluvias fuertes, aunque un poco menos de calor que durante la jornada de hoy con marcas que oscilarían entre los 19°C y los 29°C. El mal clima se extendería hasta el domingo, cuando recién por la noche se alejarían las tormentas.