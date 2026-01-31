Suben a cuatro los muertos por el choque frontal entre un camión y una camioneta en la ruta 18

El trágico siniestro vial que ocurrió este viernes por la mañana en la Ruta Nacional 18, a la altura de Las Tunas, se cobró una cuarta vida. Fuentes del Hospital San Martín de Paraná confirmaron el fallecimiento de Diego Girard, quien permanecía internado en estado crítico.

Girard había sido el único rescatado de la camioneta Nissan Frontier color blanca tras el impacto frontal contra un camión de origen brasileño en el kilómetro 77. Pese a las maniobras de urgencia, las lesiones de extrema gravedad derivadas de la colisión resultaron fatales horas después de su ingreso al hospital.

El siniestro involucró a un camión de origen brasileño con semirremolque y a una camioneta Nissan Frontier.

En el lugar del hecho ya habían perdido la vida los otros tres ocupantes de la camioneta, identificados como Iaac Natanael Fister, Sebastián Ismael Fonseca y Alejandro Casal.

En este marco el fiscal Juan Ramírez Montrull dispuso la detención del chofer del camión, Fernando Rebelo Pereira, de 31 años. El conductor, que transportaba una carga de carne hacia Santo Tomé, Santa Fe, quedó alojado en la Alcaidía de Tribunales de Paraná mientras se completan las pericias accidentológicas.

El siniestro dejó a la camioneta con daños totales y obligó a un intenso operativo de bomberos y servicios de emergencia en la zona del paraje Las Tunas. A su vez, los peritos trabajan para establecer por qué sucedió el choque.

Con este episodio, la cifra de víctimas fatales por siniestros viales en la provincia de Entre Ríos asciende a 26 en lo que va de enero de 2026.

Otro choque en la ruta 18

Este jueves se produjo un choque en la ruta nacional 18 y en las últimas horas se identificó a la víctima fatal como Carlos Albino Medina, de 70 años, un reconocido abogado de Concordia.

El accidente ocurrió a las 7.55 en el kilómetro 216,5, a unos 12 kilómetros de San Salvador, en jurisdicción de General Campos, y fue protagonizado por una camioneta Volkswagen Amarok y un automóvil Fiat Uno, que era conducido por Medina.

Como consecuencia del impacto, el conductor del auto perdió la vida en el lugar, mientras que los demás ocupantes de ambos vehículos resultaron con lesiones leves.

En el vehículo también viajaban su esposa y su hija, quienes fueron trasladadas al Hospital San Miguel de la ciudad de San Salvador. Allí se constató que ambas presentaban lesiones de carácter leve y se encontraban fuera de peligro.

Por su parte, el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok, oriundo de la ciudad de San Salvador, también profesional del derecho y pareja de una defensora oficial de esa ciudad, sufrió lesiones leves.