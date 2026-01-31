Hay alerta roja y naranja por calor extremo y tormentas para este sábado 31 de enero: las provincias afectadas

Tras una jornada de viernes en la que muchas provincias sufrieron las altas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió para este sábado 31 de enero que se replicará el pronóstico y, nuevamente, emitió una serie de alertas rojas, naranjas y amarillas por calor extremo para algunos sectores. Además publicó una serie de avisos por tormentas fuertes que afectarán a distintas regiones.

Al igual que este viernes, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que las zonas donde regirá la alerta roja por calor serán Neuquén [Confluencia, Añelo, Pehuenches y Picún Leufú], Río Negro [El Cuy y General Roca] y La Pampa [Chical Co y Puelén], donde las altas temperaturas pueden generar un efecto alto a extremo en la salud y puede afectar a todas las personas, incluso a las más saludables. Las máximas rondarán entre 30°C y 34°C.

Además, compartió una alerta naranja por altas temperaturas para el sector oeste de Chubut y las zonas cordilleranas de Río Negro y Neuquén [en el sur], donde la mínima será de 16°C y la máxima de 29°C. El SMN señaló que se trata de fenómenos “muy peligrosos”, especialmente para los grupos de riesgo, que pueden generar un efecto moderado a alto en la salud.

Mapa de alertas por temperaturas extremas para este sábado

Por último, subió una advertencia de nivel amarilla por calor extremo para las zonas restantes de Neuquén y Río Negro, y Buenos Aires, en el sector sur y partes del centro, a la altura de Tandil. "Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas“, advirtió para estos casos.

En el marco de este aviso, emitió una serie de recomendaciones:

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada

No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas)

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes

Ingerí frutas y verduras

Reducí la actividad física

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados

Alerta por tormentas

El SMN volvió a emitir una serie de alertas por tormentas e indicó que las zonas más afectadas -donde regirá el aviso naranja- serán San Juan y Mendoza, para donde se anticipan fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

En estas áreas se espera caída de granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y abundante precipitación en períodos cortos. Además, valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros.

A su vez, en los sectores restantes de ambas provincias, en Río Negro, San Luis, Mendoza, Neuquén, Catamarca, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero Salta y Jujuy regirá una advertencia amarilla por tormentas. Según este parte, las ráfagas podrían superar los 75 kilómetros por hora y los valores de precipitación acumulada rondarían entre 15 y 30 milímetros.

Mapa de alertas para este sábado 31 de enero

Frente a este escenario, el organismo recomendó: evitar salir durante el desarrollo de los fenómenos, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos, cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado si se está al aire libre.

El tiempo en el AMBA

Por otra parte, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará los 26°C, en la misma línea que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 22°C y máximas de 29°C, el cielo estará mayormente nublado, los vientos del sector este tendrán velocidades aproximadas de 13 kilómetros por hora y la humedad será del 72%. Además, para el domingo se prevé un pronóstico similar.

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco menos caluroso, con una media de 25°C, mínimas de 20°C y máximas de 29°C. El cielo estará mayormente nublado y habrá una humedad del 75%.