Un hombre de confianza de Milei tuvo de sponsor a la empresa cripto que publicó un spot con el Presidente

El 30 de junio de 2024, cuando todavía ninguno de los empresarios cripto como Mark Hayden Davis, de Kelsier Ventures, o Bartosz Lipinski, de Cube Exchange, habían pisado la Casa Rosada, uno de los hombres de confianza del presidente, Javier Milei, Agustín Laje, dijo en uno de sus envíos por YouTube: “Momento publicitario, vamos a agradecer a uno de nuestros sponsors. Junto con los amigos de Cube Exchange vamos a estar sorteando US$1000 para nuevos usuarios”.

La publicidad buscaba que la audiencia de Laje hiciera clic en un link que compartió el referente libertario en la descripción de su video y así fueran direccionados al sitio de Cube Exchange para registrarse y convertirse en usuarios de esta empresa cripto. Según corroboró LA NACION, el actual director de la Fundación Faro, encargada de formar cuadros políticos para la “batalla cultural”, mencionó cuatro veces a esta relación de sponsoreo en posteos diferentes. El primero fue el 30 de junio. Luego le siguieron los del 1 de julio, 21 de julio y 26 de julio. En el medio de estas fechas, el 16 de julio, Davis y Lipinski ingresaron a la Casa Rosada acompañados por los empresarios de Tech Forum SRL, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y autorizados por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, según consta en los registros oficiales.

LA NACION contactó a Laje, quien al momento de publicación de este artículo no contestó sobre cómo comenzó la relación de sponsoreo con Cube Exchange y si cobró dinero por dicha publicidad. La empresa cripto aludida es la que publicó un spot con la figura de Milei y la que, posteriormente, fuera señalada por Gideon Davies, hermano de Mark, como la que habría firmado una carta de intención con representantes del Gobierno. Sobre esto último, el Poder Ejecutivo nunca emitió opinión.

“Laje es víctima de Karina. Fue ella la que le presentó a esos tipos”, describió un funcionario público que conoce a los dos. Esta versión también compite con lo que señaló una fuente al tanto del vínculo comercial entre Laje y Cube Exchange: “Lo usaron, fue NW Professional Traders la que obtuvo el sponsoreo y lo materializó con Laje como influencer”. NW Professional Traders es la empresa fundada por Mauricio Novelli a través de la cual Milei dio clases antes de ser presidente. El vínculo entre Laje y Novelli, quienes compartieron un partido de básquet de la NBA en Estados Unidos, tal cual muestra una foto publicada en el perfil del trader el 7 de febrero. Incluso, Laje posee conexiones con Terrones Godoy, a quien se lo encontró en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) celebrada en México junto al influencer libertario Fran Fijap.

El sponsoreo a Cube Exchange es otro punto en común entre Laje y Terrones Godoy. Ambos invitaron a sus seguidores a que se registren como usuarios en la empresa cripto. Utilizaron “links referidos”, es decir, enlaces hechos especialmente para cada uno de ellos que sirvan para detectar a cuántas personas dirigieron cada uno de ellos. En el caso de Terrones su código es “KMANUS”, casi igual a su usuario en redes sociales, y en el de Laje, “gTajf1″.

La incógnita sobre el dinero no tiene una respuesta lineal. LA NACION consultó al departamento de marketing de un banco tradicional, al de una empresa cripto que asistió al Tech Forum y al de una billetera virtual. Todos respondieron que existen presupuestos diferentes para este tipo de acciones. Sin embargo, los tres coincidieron en la idea de que Laje “no es un influencer cripto” y no estaría entre las primeras personas para publicitar a una compañía de estas características.

De acuerdo con lo que expresaron desde un banco tradicional, este tipo de sponsoreo puede costar entre US$5000 y US$40.000 por posteo. A su vez, los de la billetera virtual pasaron un presupuesto de entre $700.000 y $3 millones por historia. En tanto, la blockchain consultada indicó que en su ecosistema se suele pagar entre US$5 y US$50 por cada usuario que haya direccionado el influencer hacia la instancia de registro exitoso. De esta manera, los cuatro videos de Laje sumaron 2.032.000 visualizaciones. Si tan sólo un 1% de esas visualizaciones hubieran terminado en la página de Cube Exchange y completado el registro, a un ratio de US$5 por cada una, el sponsoreo habría llegado a US$101.600, según los términos explicitados por la blockchain citada.

Estos números no son exactos pero se acercan a la cifra de US$50.000 que, según la publicación del The New York Times, habría cobrado Novelli por coordinar encuentros con el Presidente. Esta versión ha sido negada por Novelli y Terrones Godoy a través de un comunicado de la firma que comparten, Tech Forum.

Lipinski no sólo estuvo en la Casa Rosada el 16 de julio, sino también en el Banco Central, según una foto publicada el 1 de agosto por Terrones Godoy. En esa misma fecha se observa un ingreso a la sede del Ejecutivo por parte de Novelli, autorizado por Karina Milei.

Laje es un hombre de confianza para el Presidente. De hecho, según los registros de ingreso, ha accedido a la Quinta de Olivos en altas horas de la noche. El 23 de abril estuvo allí entre las 22:15 y la 1:10 de la madrugada siguiente, y el 7 de octubre, entre las 23:57 y la 01:25 del 8 de octubre, tres días más tarde de que Novelli estuviera allí.

Poco más de un mes después de ese encuentro en la Quinta de Olivos, Laje y Milei volvieron a coincidir en el Yacht Club de Puerto Madero, cuando la Fundación Faro lanzó su cena de gala, a la que asistieron funcionarios y empresarios, y el Presidente brindó un discurso.

En una conversación concedida a Amalia “Yuyito” González, pareja del Presidente, Laje describió que la Fundación Faro, de la que es su director, “está ordenando la batalla cultural”. Indicó también que forman “cuadros técnicos, políticos y culturales”, al tiempo que aclaró que “no es la fundación de La Libertad Avanza, no es la fundación de Javier Milei, es una fundación que apoya esas ideas”.

