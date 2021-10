Un joven trató de “chorros” y “vagos” a los políticos en la ExpoJoven de La Matanza

Ya para el cierre de la ExpoJoven, que se realizó en La Matanza desde el martes hasta este sábado, un joven presente en el evento subió al escenario, tomó el micrófono y tildó de “chorros” y de “vagos” a los funcionarios locales que se encontraban en las primeras filas de la exposición.

“Uno, dos”, dijo primero para probar el micrófono y, después, parado en el medio del escenario que estaba dispuesto con una pantalla gigante, tres sillas y una mesa, soltó: “Siempre tuve desde chico una visión clara de quién quiero ser, un sueño de quién y qué quiero ser cuando sea grande, y yo la verdad que siempre soñé con ser chorro”.

Antes de tirar el micrófono y retirarse entre silbidos, abucheos, aplausos y risas agregó, señalando con su dedo a los políticos que lo oían: “Como la gente acá, y mucho más por acá, chorro y vago: el sueño de todo el mundo. Gracias”.

YO SOY EL GORDO CHORRO. Fue en la ExpoJoven, no fue Espinoza, a nosotros nos prometieron una charla de laburo joven y nos metieron a tres politicos a taladrarnos la cabeza por hora y media.

Luego de lo acontecido en el evento bonaerense -donde se ofrecían diferentes charlas y shows en Villa Luzuriaga- el video se viralizó y Emiliano Bondarchuk se hizo cargo de ser él quien actúo de esa forma. “A nosotros nos prometieron una charla de laburo joven y nos metieron a tres políticos a taladrarnos la cabeza por una hora y media. Encima querían sortear hamburguesas, full miserable”, fue el justificativo que dio en Twitter.

“Nos llevaron desde los colegios, nos metieron a una charla al principio, a un acto de rap devaluado y a una exposición de juguetes de robótica y otra de tango. Después fue la ultima charla. Cuando se terminó, subí”, dijo también. En otro comentario sostuvo que “no hay persona en La Matanza que no piense que son todos unos chorros” y contó: “Después de decirles ‘chorros’ me bajé y ninguno de los de ahí me dijo nada. Y los pibes me estaban reapoyando”.

El saludo de Espert

Entre los varios usuarios de Twitter que se hicieron eco de lo acontecido y que compartieron el video estuvo el candidato a diputado nacional en la Provincia José Luis Espert. “¡Qué capo! ¡Qué huevos! (sic) ¡Abrazo!”, tuiteó el economista liberal, que recibió una respuesta por parte de Bondarchuk, quien se mostró sorprendido: “Na, increíble esto. Vos también sos un capo, abrazos”.

En su cuenta de Instagram, el joven subió un video grabado por quienes parecen ser sus amigos, que registra toda la secuencia. Antes de llegar al escenario, él levanta la mano y pregunta si puede decir algo. Le piden que espere antes de que saquen unas fotos. Luego accede a la tarima, se manifiesta, regresa a su lugar y toma su mochila, riéndose con sus compañeros de colegio.