Un juez aceptó a “Chiqui” Tapia como querellante en una causa por extorsión contra un dirigente de la Coalición Cívica

En un giro en la causa contra Matías Yofe, titular de la Coalición Cívica (CC) en Pilar, Claudio “Chiqui” Tapia fue aceptado como querellante. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se había presentado ante el juez Walter Saettone para denunciar al imputado, al legislador porteño de la CC Facundo Del Gaiso y al empresario Leandro Camani.

Saettone, magistrado de garantías de San Isidro que viene de rechazar el pedido de recusación por parte de la defensa, resolvió incluir a Tapia en la denuncia en carácter de particular damnificado.

“Resultaría ser posible víctima del hecho investigado”, consideró el juez en el fallo. El magistrado investiga si Yofe incurrió en un acto de extorsión al tomar contacto con personas a las que avisó que iba a denunciar ante la Justicia. Un caso específico es el de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires.

María Pace y Matías Yofe, denunciantes de la mansión de Pilar, junto a Elisa Carrió Tadeo Bourbon

“No es un gesto simbólico: es un cambio procesal de enorme gravedad para quienes fueron denunciados”, afirmó Gregorio Dalbon, abogado de Tapia. La resolución ahora les permite tener acceso al expediente, solicitar medidas de prueba y colaborar en la investigación a cargo del fiscal Germán Camafreita.

Por su parte, Del Gaiso consideró: “Si ese es el precio por enfrentar a las mafias, lo afronto con gusto. Vamos a seguir presentando las pruebas para demostrar que hay una matriz de corrupción y de lavado de dinero en la AFA”.

El legislador anticipó que ampliará su denuncia en la causa por la mansión de Pilar, la cual tiene a Yofe como denunciante.

Las pruebas contra Tapia y Toviggino son inobjetables ,no son “operaciones mediáticas” de periodistas premiados con el Martin Fierro que integran una asociacion ilicita.



Estamos ante una posible Matriz de corrupción y lavado de dinero de la AFA, donde se le robaria el dinero a… https://t.co/aJklteQwyh — Facundo Del Gaiso (@FacundoDelGaiso) February 6, 2026

“Yo no tengo nada que ver con la casa de Pilar”, declaró Tapia por Zoom ante el fiscal y ratificó la denuncia que presentó la semana pasada. “Leandro Camani, escudándose en Matías Yofe y Fernando del Gaiso, materializa las denuncias para coaccionarme, junto con periodistas, no descarto que todo sea un concierto de una asociación ilícita”, apuntó.

La Justicia, en el marco de la denuncia por “extorsión”, realizada contra Yofe por el chofer del exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, intenta determinar si existieron ofrecimientos de dinero al dirigente de la CC por parte de terceros y sospecha que él podría haber sido utilizado como fachada. Tanto en la fuerza de Elisa Carrió como cerca de Camani niegan que el empresario y los políticos hayan trabajado juntos.

La denuncia de Tapia

En su presentación ante el juez Saettone, Tapia vincula la causa que tiene imputado a Yofe, así como su denuncia por la fastuosa mansión en Pilar que se le atribuye a las autoridades de la AFA, a su rol como director de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana (Ceamse).

Es que Camani, empresario y titular de la empresa Secutrans, que provee equipos para detectar infracciones viales y el sistema para procesarlas en tres municipios de la provincia de Buenos Aires, habría estado interesado en la instalación de cámaras de fotomultas en zonas administradas por el Ceamse, según declara Tapia.

El empresario Leandro Camani

Ante la negativa de Tapia, “el vínculo con Camani se tornó conflictivo, y comenzaron a manifestarse presiones directas e indirectas orientadas a revertir al decisión adoptada”. Fue así que, como consta en el acta, “Camani transmitió un mensaje inequívoco de carácter intimidatorio, en el sentido que, si no accedía a habilitar el negocio de las fotomultas, se activarían falsas denuncias penales en mi contra”.

Las advertencias se habrían consumado con la presentación de la denuncia vinculada a la mansión de Pilar, “tramitada en una causa distinta a la presente, pero funcionalmente conectada con la amenaza previa”, la cual tiene como impulsores a Del Gaiso y Yofe.

La respuesta de Camani

En el entorno de Camani describen el planteo de la querella como “un delirio” y cuestionan el funcionamiento del juzgado. En una presentación por parte del empresario ante el juez en respuesta a la del titular de la AFA, Camani asegura que jamás mantuvo una “relación personal, institucional, económica ni comunicacional alguna con el señor Tapia”.

Además, el empresario aclara que su vínculo con Yofe “se circunscribe a las denuncias de hechos de corrupción”, al referirse a las presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas bonaerense, en cuya causa ambos son denunciantes de D’Onofrio y Claudia Pombo, dirigente massista y expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar.

Jorge D'Onofrio y Claudia Pombo, bajo investigación por irregularidades en la VTV bonaerense X

“Jamás he financiado, directa o indirectamente, al señor Yofe ni a persona alguna de su entorno, ni he requerido ni recibido de su parte colaboración fuera del cauce institucional. Por el contrario, he actuado en nombre propio”, sentenció Camani.

La investigación continúa abierta. Se prevé que el fiscal Camafreita reciba a dos testigos de las presuntas amenazas de Camani, referidos por la querella, la próxima semana. Tras esas declaraciones, los investigadores determinarán su competencia en los hechos denunciados por Tapia.