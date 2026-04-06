Un ministro de Kicillof acusó a Milei de “afanar” y la provincia reclama una deunda de $22 billones

LA PLATA.- El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, arremetió una vez más contra el presidente Javier Milei. “Es un gobierno muy contradictorio. Dicen que está mal robar y roban. Dicen que está mal el Estado y se tiran de pechito a garrapiñar créditos del Banco Nación”, dijo el funcionario bonaerense.

“Milei lo único que hace es robar, es afanar”, expresó la mano derecha de Axel Kicillof.

Bianco se refirió al adelanto de coparticipación que recibieron la mitad de las provincias y que no benefició a Buenos Aires. “Estamos reclamando. Es un Gobierno que roba permanentemente, estamos reclamando que nos devuelva lo que nos robó”, expresó.

“Es un Gobierno que vino a privatizar el Banco Nación y sus funcionarios se tiran de palomita a sacar créditos de la banca pública”, insistió Bianco.

Las deudas que tiene el Gobierno nacional con la provincia alcanzan los $15 billones y, si se le suma la pérdida de recaudación, es más de $22 billones acumulado en estos dos años, de acuerdo al gobierno de Kicillof. La cifra equivale al 50% de su presupuesto anual bonaerense, que este año superó los 44 billones.

En La Plata se observa con con recelo que en las últimas semanas el Gobierno reactivó los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y repartió $47.000 millones, pero Buenos Aires volvió a ser excluida de la distribución.

Se conoció hoy en el Boletín Oficial, además, que el Gobierno dispuso un anticipo financiero de hasta $400.000 millones para 12 provincias, con el objetivo de asistirlas frente a dificultades transitorias para afrontar gastos y deudas. Entre esas 12, la mayoría son gobernadores aliados, salvo los de Tierra del Fuego y La Rioja.

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