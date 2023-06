Un pasajero hizo un escándalo en el aire para que el piloto hiciera un descenso con niebla en Tucumán: “¡Aterrizá, hermano! ¡Si se ve!”

escuchar

Viajar en avión puede suponer -en ciertas ocasiones- demoras, cancelaciones y hasta desvío de rutas. Entre los factores que alimentan este tipo de resultados, los meteorológicos suelen ser los motivos que terminan por aquejar a pasajeros y personal aeronáutico. Así sucedió el último lunes, cuando un vuelo de Flybondi que partió desde Salta hacia Tucumán tuvo que ser desviado por una intensa niebla. “¡Aterrizá, hermano! Si se ve!” , protestó desatado un pasajero, que hasta golpeó la puerta del piloto en un escandaloso episodio en altura.

Con la visibilidad acotada por la presencia de bancos de niebla, resulta habitual que los vuelos se vean demorados o desviados, ya sea por decisión del capitán a bordo o por la torre de control. Esto ocurrió en el vuelo de Flybondi, y el anuncio de cambio de ruta del piloto no cayó bien en un pasajero, que discutió con el personal a bordo del avión. Toda la escena quedó capturada por testigos del hecho y difundida luego en las redes.

Un pasajero hizo un escándalo en el aire por el desvío de su vuelo

“No me podés hacer ir a Córdoba, dejame en Salta, dejame en Santiago”, protestó el hombre -hasta ahora no identificado- visiblemente molesto con la situación. Previamente, de muy mal modo, se manifestó cansado de las explicaciones de la auxiliar de a bordo, quien le indicó los motivos por los que el avión no podía descender en Tucumán.

En lugar de aceptar la decisión como el resto de los pasajeros, el sujeto salió en busca del capitán, a quien le tocó la puerta de la cabina. “Aterrizá, hermano. Bajá, si se ve”, indicó en uno de los videos difundidos. “Saben todas las cosas que tengo que hacer yo mañana, hermano”, siguió.

La respuesta del piloto no tardó en llegar, quien a través del altoparlante dijo: “Estimados, les habla el capitán. Le pido al que golpeó la puerta comportamiento”. “Nos va a estar esperando, si sigue sin cambiar su postura, la policía en Córdoba. Así que les pido comportamiento, estamos trabajando por la seguridad, así que les pido comportamiento”, reforzó.

En diálogo con LA NACION, la compañía Flybondi dio detalles del episodio. “El vuelo FO 5222 del día lunes 26 de junio con destino a Tucumán no pudo aterrizar por las condiciones meteorológicas en el aeropuerto de destino. Se avisó a los pasajeros de la situación y se les informó que desviaría al Aeropuerto de Córdoba”, indicaron.

Así se llevaron detenido al pasajero que hizo un escándalo en un vuelo desviado por mal tiempo

Y precisaron: “Frente a esta situación, un pasajero se alteró y mostró una conducta inapropiada en pleno vuelo ante la tripulación. Ante esto el comandante por altavoz le indicó que vuelva a su asiento en forma inmediata. El vuelo aterrizó en Córdoba y se procedió a desembarcar al pasajero que se consideró disruptivo por su conducta, y se puso a disposición de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de dicha ciudad”, señaló aerolínea.

Un segundo video mostró el momento en que personal policial hizo descender al hombre de conducta reprochable, mientras que el resto de los pasajeros aguardaba en sus asientos. En silencio, el sujeto tomó todas sus pertenencias y se retiró escoltado, lo que derivó en una explosión de aplausos.

“Estas acciones se toman para proteger a los pasajeros y a la tripulación de cualquier acto de violencia o malestar que la persona disruptiva pueda generar, como también poner en riesgo la seguridad de la aeronave”, concluyó la aerolínea.

