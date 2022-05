Un plan económico urgente y desconfianza en los proyectos del oficialismo, ejes de la reunión de los líderes de Pro

Convocados por Mauricio Macri, la cúpula de Pro se reunió durante dos horas, en un almuerzo que desde el principio estuvo marcado por el hermetismo. Según coincidieron asistentes al encuentro, gran parte de la charla estuvo dedicada a la agenda legislativa y, en particular, a la desconfianza en torno a las negociaciones que propone el oficialismo . El otro eje se centró en definir con celeridad plan económico para Juntos por el Cambio de cara al 2023.

Los dirigentes de Pro acordaron tener una postura unificada como bloque respecto a la ley de boleta única y la ley de alquileres. Alertados por ciertos movimientos de las últimas semanas, remarcaron que deben estar “muy atentos” al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura impulsado por el kirchnerismo. El objetivo es buscar una posición unificada en el interbloque para evitar fisuras y dar señales claras de unidad en el recinto.

En esa línea, según testigos del encuentro, acordaron que esta mesa chica se reunirán con el bloque de diputados y senadores, según indicó uno de los comensales, “para que haya mayor vínculo entre lo político y lo legislativo”.

Patricia Bullrich a la salida de la cumbre Pro Fernando Gens - Télam

Los comensales convocados por el expresidente fueron el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta; la titular del partido Patricia Bullrich; los diputados nacionales Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y Federico Angelini; el jefe del bloque de senadores Humberto Schiavoni, el ministro porteño Jorge Macri y el exsenador Federico Pinedo. El próximo encuentro fue fijado para el jueves 9 de junio, para que el expresidente, que viajará a Qatar, pueda estar presente. Allí fijarán la fecha del encuentro ampliado. “Hagámoslo antes de que me vaya”, pidió el expresidente. “Está enchufado y al tanto de lo que está pasando. Es él el que tira los temas”, dijo uno de los dirigentes a este medio.

Macri también planteó acelerar la definición de un plan económico de Juntos por el Cambio . Según confió uno de los asistentes a LA NACION el objetivo es que en primer lugar exista un programa consensuado entre Hernán Lacunza (Pro), Luciano Laspina (Pro), Guido Sandleris y el radical Eduardo Levy Yeyati. Conscientes de que “no hay margen de error” en caso de asumir el gobierno en las próximas elecciones, buscan definirlo antes de que se lancen los proyectos electorales.

María Eugenia Vidal fue otra de las invitadas al almuerzo de la cúpula Pro en un restaurante del microcentro porteño Fernando Gens - Télam

También se habló sobre encontrar un mecanismo para definir los candidatos en las 12 provincias donde no habrá PASO. Hubo un momento de confusión cuando varios de los comensales entendieron que Bullrich volvía a referirse a las presidenciales, un tema que en las últimas reuniones la líder de Pro no logró saldar con Rodríguez Larreta. Este encuentro tampoco fue la excepción. “Es la calma previa la tormenta. Cada vez que hablas de ese tema está por estallar”, apuntó uno de los asistentes. Y bromeó: “Es la primera reunión donde no se habló casi nada de Milei” . Está vez, los dos presidenciables de la principal coalición opositora protagonizaron un pequeño cruce por la política social.

“Repasamos la agenda legislativa ya que hay leyes importantes que se están tratando como la boleta única y la reforma a la ley de alquileres que tiene aspectos útiles y valiosos para facilitar el acceso a la vivienda a mucha gente que alquila”, dijo Jorge Macri tras el almuerzo Fernando Gens - Télam

“Nos reunimos para tratar diferentes temas y celebramos que la convención radical ratificó su compromiso de seguir dentro de Juntos por el Cambio. Nosotros creemos que en el Pro tenemos los mejores candidatos, pero es muy bueno que cada fuerza sienta que también los tiene”, dijo Jorge Macri, ministro de Gobierno de la Ciudad, al salir del almuerzo. “Estaban todos muy conformes con el resultado y las señales que dieron en pos de la unidad y la ampliación”, coincidió una fuente al tanto de la reunión en donde se celebró el documento difundido por el radicalismo luego de la Convención Radical.