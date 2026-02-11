Un plan para las Fuerzas Armadas: el ministro Presti entregará 534 viviendas a militares en actividad

En una medida que busca “fortalecer el bienestar de la familia militar”, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, firmó un convenio con el Ministerio de Economía de la Nación para la asignación de 534 viviendas al personal de las Fuerzas Armadas en actividad.

Se trata de viviendas distribuidas en distintos puntos del país y pertenecientes al Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo y que serán cedidas en comodato por diez años.

“Es tan importante nuestra misión como el bienestar de nuestra tropa”, dijo el teniente general Presti al anunciar la medida, que se concretó a partir de un convenio firmado con el subsecretario de Obras Públicas, Luis Enrique Giovine. El jefe militar destacó, además, que la decisión “mejora las condiciones de trabajo del personal de las Fuerzas Armadas y de sus familias”.

La medida se anunció en momentos en que existen reclamos salariales en sectores castrenses y en medio de la crisis de la obra social de los militares, que llevó al ministro Presti a anunciar la división del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que arrastra una deuda de $200.000 millones y cortes de prestaciones en todo el país.

En el Ministerio de Defensa explicaron que el plan de entrega de unidades habitacionales forma parte de un programa de alcance nacional que contempla viviendas a estrenar en distintas localidades del país. Se explicó que las unidades se encontraban en jurisdicción del Ministerio de Economía, pero no se informó el costo que implicó la construcción de las mismas.

Acompañaron al teniente general Presti los jefes del Ejército, general de división Oscar Santiago Zarich; de la Armada, vicealmirante Juan Carlos Romay; y de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Gustavo Javier Valverde

Unidades a estrenar

Al fundamentar la decisión de entregar las 534 viviendas, cerca de Presti explicaron que el programa responde “a una necesidad estructural del personal militar, cuya carrera profesional implica frecuentes cambios de destino a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que genera una demanda habitacional constante”. Así, la incorporación de nuevas unidades habitacionales “aporta previsibilidad y mejores condiciones de vida para quienes sirven a la Nación y a sus familias”.

El ministerio que conduce Presti, secundado en su gabinete por varios hombres del Ejército, explicó que la iniciativa se inscribe “en una línea de gestión orientada a ampliar las soluciones habitacionales disponibles para las Fuerzas Armadas, fortaleciendo el acompañamiento a la familia militar y promoviendo un uso responsable de los recursos del Estado”.

Acompañaron al teniente general Presti y a Giovine en la firma del acuerdo el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, general de división Jorge Alberto Puebla, y el jefe de Gabinete, Guillermo Madero; el director nacional de Gestión de Obras, Jorge Ríos, y los jefes del Ejército, general de división Oscar Santiago Zarich; de la Armada, vicealmirante Juan Carlos Romay, y de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Gustavo Javier Valverde.