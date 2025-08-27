Un referente de la Uocra quedó detenido por la brutal agresión al constructor de Puerto Deseado

EL CALAFATE.- Franco Moreyra, referente de la delegación de Puerto Deseado del gremio de la construcción Uocra, quedó detenido este martes en el marco de la causa que investiga la brutal agresión contra constructor Fabio Cattani, ocurrido hace dos semanas y quien aún se encuentran en estado delicado, internado en la terapia intensiva.

“A Cattani hay que matarlo”, es la frase que se le atribuye a Moreyra, quien la habría pronunciado antes de bajar de una camioneta frente a la construcción del SUM del gremio judicial, que llevaba adelante Cattani junto a su equipo, minutos antes de iniciar la golpiza que dejaría al empresario en el hospital. La frase consta en la denuncia presenta ante la policía por la esposa de Cattani, quien le pudo relatar los hechos antes de queda en coma inducido.

Este martes por la tarde, Moreyra se entregó en la comisaría de Puerto Deseado, unos minutos antes que su domicilio fuera allanado como parte de los seis procedimientos ordenados en Puerto Deseado por el juez de Caleta Olivia, Gabriel Contreras, quien subroga el juzgado de Puerto Deseado.

Moreyra, al quedar detenido en la comisaría de Puerto Deseado Policía de Santa Cruz

La detención de Moreyra se suma a las cuatro concretadas el fin de semana pasado, cuando fueron arrestados Carlos Tapia, Oscar “Cachumba” Aranda, Osvaldo “Neri” B. y Fabián Hernández. Tres de los acusados ya declararon, aunque sin aportar confesiones directas, mientras que Hernández optó por guardar silencio, según trascendió de fuentes con acceso a la causa.

Durante los allanamientos realizados hoy, de acuerdo a lo informado por la policía provincial, se incautaron varios teléfonos celulares, que quedaron a disposición de la investigación judicial.

Mientras tanto, Cattani permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Zonal de Caleta Olivia, en coma inducido y con pronóstico reservado. Los médicos confirmaron que perdió el bazo y un testículo, sufrió ocho fracturas costales, politraumatismos torácicos y complicaciones respiratorias y cardíacas. Según confirmaron a este medio familiares de la víctima, en los últimos días sufrió una neumonía que agravó su delicado estado de salud.

La semana pasada, Moreyra había negado su participación en el ataque y acusó a la víctima de acciones intimidatorias en su contra. Aseguró que existía una perimetral contra Cattani y que la sede gremial cuenta con cámaras que registrarían lo sucedido.