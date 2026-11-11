El mensaje de despedida al papa León XIV desde la torre de control del Aeropuerto de Ezeiza: “Ahora nos toca ir y anunciar”

Mientras el avión que trasladaba al papa León XIV avanzaba por una de las pistas del Aeropuerto de Ezeiza, el Sumo Pontífice recibió un último e inesperado mensaje de despedida. Desde la torre de control, los operadores de tránsito aéreo le dedicaron unas emotivas palabras al afirmar que su presencia en el país “conmovió y renovó la fe y la esperanza”.

“Su presencia nos conmovió, tocó nuestro corazón y renovó la fe y esperanza”, expresaron los operadores en el mensaje que compatieron para el Sumo Pontífice.

Luego de tres días en el país, el papa León XIV cerró este miércoles su visita con una misa multitudinaria en Luján. Después del mediodía se desplazó hacia el aeropuerto, donde el presidente Javier Milei le dio el último adiós junto con el canciller, Pablo Quirno; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios del gabinete.

Papa León XIV antes de partir de Córdoba hacia Buenos Aires en el avión de Aerolíneas Argentinas Sebastián Salguero

Ambos jefes de Estado se estrecharon las manos y Milei pronunció, con lágrimas en sus ojos: “Gracias por esto. Esta es su casa, lo esperamos”.

El Sumo Pontífice subió la escalerilla del avión y, antes de ingresar, dio media vuelta y volvió a saludar a los presentes, que aplaudían conmovidos.

Una vez que la compuerta se cerró y los pasajeros se acomodaron para el despegue, la torre de control pidió permiso para brindar un mensaje. “Vuelo 1096, tripulación, ustedes que tienen el honor de trasladar a su Santidad, permítame transmitirles un mensaje”, iniciaron los operadores. “Cómo no”, respondieron desde la cabina.

El mensaje de despedida al papa León XIV desde la torre de control del Aeropuerto de Ezeiza

Y ahí llegó el mensaje: “Santo Padre, desde la torre de control del Aeropuerto Internacional de Ezeiza queremos expresarle nuestro profundo agradecimiento por su visita a la Argentina. Su presencia nos conmovió, tocó nuestro corazón y renovó la fe y esperanza. Nuestra nación agradece profundamente la visita y cada una de las enseñanzas que nos ha dejado. Ahora nos toca ir y anunciar. Lo despedimos con el afecto de todo el pueblo argentino y con el deseo que lleve consigo el amor de nuestra patria. Hasta siempre, Santo Padre”, cerraron.

El avión despegó con destino a Lima, Perú, donde el Sumo Pontífice tendrá una ceremonia oficial de bienvenida en el Palacio de Gobierno que contará con la presencia y el saludo de la presidenta de ese país, Keiko Fujimori.

León XIV sube al avión para partir rumbo a Perú Hernan Zenteno - La Nacion

León XIV permanecerá allí hasta el viernes 13, cuando partirá para Chiclayo. La visita está directamente enlazada con su historia personal: Robert Prevost fue obispo de Chiclayo desde 2015 -año en el que consiguió la ciudadanía peruana- hasta 2023. Luego continuará por Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.