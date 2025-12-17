Un zoom, cinco gobernadores y una sorpresa: Provincias Unidas busca blindar su cohesión rumbo a 2027

La sesión de hoy aparece como una prueba clave para Provincias Unidas, el espacio que reúne a gobernadores que buscan plantarse frente al kirchnerismo, pero sin subordinarse a la Casa Rosada. Será la primera votación en la que se exhiban con una identidad común y el objetivo es doble: evitar fisuras internas y consolidar al bloque legislativo como una plataforma política con proyección hacia 2027.

Con ese norte, la última cumbre del espacio no se limitó a referentes parlamentarios. También participaron los gobernadores. Fue el lunes, por zoom, con la presencia de Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y una incorporación que sorprendió: el correntino Gustavo Valdés. Aunque mantiene a su tropa legislativa dentro del bloque radical, Valdés se muestra consustanciado con el armado político con el que logró retener el poder en su provincia.

La conversación giró en torno a la unidad, una meta compleja para un espacio que congrega a mandatarios de tres partidos distintos −Pro, PJ y UCR−, con ambiciones personales y demandas locales propias. El hilo conductor es la defensa del federalismo, la bandera que enarbolan para sintetizar sus diferencias con Javier Milei.

Gustavo Valdés Hernan Zenteno - La Nacion

“Vamos a tratar de que la votación sea lo más homogénea posible”, deslizaron ayer a LA NACION distintos referentes del espacio. En el debate del presupuesto 2026 concentran sus reclamos en dos puntos centrales: la incorporación de los fondos adeudados a las provincias con cajas previsionales no transferidas a la Nación y la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos. Sobre el primer ítem, Córdoba y Santa Fe advierten que la partida prevista para 2026 −$122.000 millones− resulta insuficiente frente al rojo de sus sistemas previsionales.

El Gobierno desoyó esos planteos y los gobernadores terminaron impulsando un dictamen propio, de minoría, que no llegará al recinto pero funcionará como ordenador del debate. También del voto. La opción más probable es una abstención coordinada. “No podemos rechazarlo si venimos reclamando que haya presupuesto”, explicó uno de ellos.

En Provincias Unidas descuentan, además, que el oficialismo no los saldrá a buscar para sumar voluntades: entre La Libertad Avanza, Pro, sectores de la UCR y gobernadores peronistas no kirchneristas, el Gobierno reúne los números para aprobar en general el proyecto de gastos y recursos. La lupa, sin embargo, estará puesta en la votación en particular, artículo por artículo, donde podrían aparecer sobresaltos. Entre los puntos sensibles figuran la derogación de la ley de discapacidad y el financiamiento universitario.

Sorpresa y pases de factura

La novedad política fue la participación de Valdés, cuyo diputado, Diógenes González, se incorporó al bloque radical. El gobernador correntino compitió con Provincias Unidas en la disputa por la sucesión provincial −a través de su hermano Juan Pablo−, pero mantiene un vínculo fluido con Pullaro. El santafesino, además, empujó a Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto, para conducir el Comité Nacional de la UCR y ubicó a la diputada Gisella Scaglia como jefa del espacio, con la mira puesta en robustecer su influencia interna.

Pullaro y Gisella Scaglia, jefa del espacio en Diputados

“El bloque no hay que mirarlo solo con una lógica parlamentaria, sino como una plataforma electoral, un eje ordenador hacia 2027”, sintetizan en el espacio.

La estrategia de Pullaro terminó de consolidarse tras el naufragio del intento de liderazgo del peronismo cordobés, con Juan Schiaretti como referente. De hecho, su jura como diputado seguirá postergada: permanece en reposo tras una intervención quirúrgica, pese a que muchos lo contaban entre sus filas esta tarde. En lugar de 22, el interbloque que integran Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal exhibirá 21 miembros.

Esa ausencia tuvo efectos concretos. El interbloque Pro-UCR se quedó con un lugar más en las comisiones, en detrimento de Provincias Unidas, y este miércoles −muy probablemente− avanzará sobre la vicepresidencia tercera de la Cámara, un cargo más simbólico que decisorio. Nadie lo admite en público, pero la falta de Schiaretti dejó marcas en el ánimo interno.

Los reproches más explícitos, sin embargo, apuntaron al portazo del santacruceño José Garrido, a quien su gobernador, Claudio Vidal, no logró retener. “Es incontrolable”, resumieron en el espacio, en un intento por cerrar la discusión y evitar nuevos focos de conflicto.