Una camarista denunció presiones y Cristina Kirchner acusó

La jueza Ana María Figueroa , integrante de la Cámara de Casación Penal , aseguró ayer que sufrió presiones durante la gestión del gobierno de Mauricio Macri y que, incluso, recibió la visita de un integrante del Ministerio de Justicia para influenciarla sobre su voto en el caso que investigaba irregularidades en la firma del memorándum con Irán .

"Hemos transitado una etapa, previa a este gobierno, donde hubo grandes presiones. Yo he sido una de las víctimas de las presiones y me las aguanté los cuatro años como corresponde a alguien que tiene que ejercer una función como la de administrar justicia", dijo en declaraciones radiales Figueroa, una jueza con simpatías kirchneristas.

"De entrada, desde diciembre de 2015, cuando me vinieron a preguntar cuánto iba a demorar en sacar un fallo, algo que no me había pasado nunca en [la Cámara de] Casación. Les dije que el Poder Judicial era independiente y que no entraran más a mi despacho", detalló.

Minutos después de esa entrevista, la vicepresidenta Cristina Kirchner hizo referencia a los dichos de la camarista y apuntó contra Juan Bautista Mahiques, procurador de la ciudad de Buenos Aires y, en ese momento, consejero de la Magistratura, pese a que la jueza no había sido explícita respecto de quién la había presionado.

"¿Qué imagen? Qué pensamientos atravesarán la cabeza de Horacio Rodríguez Larreta enterándose de que Juan Bautista Mahiques, a quien propuso y designó como fiscal general del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, aprieta a jueces y juezas para obtener fallos a la carta?", escribió la expresidenta.

"La primera imagen que me vino a la cabeza fue la del rostro demacrado de Héctor Timerman, enfermo y preso en su domicilio", agregó Cristina Kirchner. Y después desafió a los medios: "¿Veremos mañana (por hoy), en las principales tapas del domingo, esta gravísima e inédita denuncia? ¿Vos decís que son muchos interrogantes? Bueno, confieso que la cuarentena me ha puesto un poco existencial. Igualmente, apuesto mil a uno a que no".

Mahiques salió inmediatamente a responder a la acusación de la expresidenta. "Me gustaría que la jueza Ana María Figueroa aclarase que jamás acudí a su despacho y que no existió el intercambio que se insinuó hoy en @tomaydacaradio . Lamento que se falte a la verdad en un contexto como el que estamos viviendo", escribió en Twitter.