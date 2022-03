Una de las indagatorias por la reunión contra el Pata Medina depende de un improbable acuerdo político

La seguidilla de declaraciones indagatorias que este jueves inició el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak en el caso en el que se investiga una reunión en la sede porteña del Banco Provincia en la que se discutió cómo avanzar contra el sindicalista de la Uocra Juan Pablo “Pata” Medina, podría truncarse porque el llamado a uno de los imputados está atado a una votación en el Senado bonaerense que tiene casi nulas chances de avance. Se trata de la convocatoria al senador provincial Juan Pablo Allan, que está prevista para el 21 de marzo, pero depende de un desafuero del legislador que no avanzaría en la Cámara alta provincial, ya que se necesitan dos tercios de los votos y, actualmente, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se reparten las bancas, con 23 por cada bloque.

Al disponer, hace dos semanas, los llamados a indagatoria de empresarios, espías y exfuncionarios bonaerenses, Kreplak había solicitado el “inmediato desafuero” de Allan, por lo que la audiencia del 21 de marzo quedó “supeditada a la concreción del desafuero requerido”, según advirtió en su resolución. Esta mañana, la ronda de indagatorias se inició con la declaración de Ricardo Alconada Magliano, presidente de la constructora OCSA.

En Juntos por el Cambio ven improbable que se determine el desafuero, pero esperan que las primeras fichas las mueva el oficialismo , que debe decidir si avanza, o no, con un llamado a sesionar a pesar de la dificultad para obtener dos tercios en una Cámara dividida en mitades.

“Lo que estamos viendo es cómo siguen queriendo instalar un tema para hacer show” , subrayó a LA NACION un senador bonaerense opositor, que dijo que en el bloque no saben si el Frente de Todos intentará llevar el tema al recinto. “Si lo hacen, evaluaremos la postura de nuestro bloque. Primero, veamos qué hace el oficialismo con esto”, agregó el legislador consultado.

Un senador del Frente de Todos señaló que “hasta el momento” el bloque oficialista no discutió qué postura tomar ante el desafuero solicitado por la Justicia.

“Creo que no tiene mucho sentido desaforar a un senador que siempre estuvo a derecho. Todavía no hay un pedido formal, lo discutiremos en el momento oportuno. Pero entiendo que no daremos quorum para avanzar”, anticipó otro integrante de la bancada de Juntos por el Cambio.

El desafuero se analiza como un recurso extremo dentro del bloque opositor. “Es una medida muy fuerte como parea entregarla”, definió un senador de la bancada.

Si bien en el entorno de Allan analizaban como una posibilidad pedir comparecer sin necesidad de desafuero, confirmaron que la normativa en la provincia no habilita esa alternativa.

En el marco de la misma investigación, el despacho del senador fue allanado. Allan dio su consentimiento, y sus pares debieron autorizar el procedimiento en una sesión extraordinaria que se realizó el 11 de enero.

El senador Juan Pablo Allan (Juntos por el Cambio) Twitter @jpabloallan

El senador fue uno de los participantes de la reunión que se desarrolló en las oficinas porteñas del Banco Provincia el 15 de junio de 2017, en la que -según un video que aportó la intervención de la AFI, a cargo de Cristina Caamaño- el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas dijo que querría contar con una “Gestapo” para embestir contra los sindicatos. En ese encuentro, se discutió cómo enfrentar al Pata Medina.

Ayer, se decidió suspender el inicio del juicio contra Medina por extorsión, asociación ilícita y lavado de dinero. La decisión la tomó el juez Alejandro Esmoris, del Tribunal Oral Federal Nº2, para resolver si se anula todo el caso, como pidió la defensa del sindicalista a partir de la aparición del video de la reunión en el Banco Provincia.

Por participar de ese encuentro también fueron citados a indagatoria los empresarios Guillermo Moretto, Jorge del Río, Fabián Cusini, Bernardo Zaslascky y Marcelo Jaworski; los exfuncionarios bonaerenses Villegas, Roberto Gigante (exministro de Infraestructura), y Adrián Grassi (subsecretario de Justicia). También deberá declarar el intendente de La Plata, Julio Garro, y los integrantes de la AFI Darío Biorci, Juan Sebastián De Stéfano y Diego Dalmau Pereyra.