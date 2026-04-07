Paritarias de la Uocra: cuánto ganan los albañiles y obreros de la construcción en abril de 2026
Los trabajadores del sector reciben en abril un incremento del 1,9% y una suma no remunerativa; cuáles son los valores para cada categoría
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Los trabajadores de la construcción, nuecleados en su gremio, cuentan con nuevos valores salariales para abril, dado por el más reciente acuerdo entre la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) y las empresas del sector.
En abril se establece una suba del 1,9% sobre los salarios del mes de marzo y la entrega de una suma no remunerativa, cuyo monto varía según la categoría.
Los montos se pueden conocer en detalle de la grilla que se desprende de la negociación paritaria y que fue difundida por Camarco (Cámara Argentina de la Construcción).
El acuerdo en el Artículo 1 señala: “Establecer un incremento salarial como cierre de paritaria 2025/2026 y primer tramo bimestral de la paritaria anual correspondiente al período abril 2026 — marzo 2027, que se aplicará respecto de las distintas categorías previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75, el cual se otorgará de la siguiente manera: un aumento en el mes de marzo de 2026 del 2% que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 28 de febrero de 2026; un aumento a partir del mes de abril de 2026 del 1,9% que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 31 de marzo de 2026 más la incorporación por absorción en los mismos de una fracción de la suma no remunerativa correspondiente al mes de marzo de 2026; y un aumento a partir del mes de mayo de 2026 del 1,8% que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 30 de abril de 2026″.
La negociación incluye el pago de una suma mensual, de carácter no remunerativo, pagadera en los meses de marzo, abril y mayo de 2026, que será abonada a las trabajadoras y los trabajadores de las distintas categorías.
Cómo es la entrega de las sumas fijas
A continuación figuran las sumas mensuales y las fechas de entrega, según la categoría de trabajador:
Marzo de 2026
- Sereno Zona “A”: $115.500
- Ayudante Zona “A”: $115.500
- Medio Oficial Zona “A”: $123.000
- Oficial Zona “A”: $134.100
- Oficial Especializado Zona “A”: $147.000
Abril de 2026
- Sereno Zona “A”: $78.400
- Ayudante Zona “A”: $78.400
- Medio Oficial Zona “A”: $83.500
- Oficial Zona “A”: $91.000
- Oficial Especializado Zona “A”: $99.800
Mayo de 2026
- Sereno Zona “A”: $98.500
- Ayudante Zona “A”: $98.500
- Medio Oficial Zona “A”: $104.900
- Oficial Zona “A”: $114.400
- Oficial Especializado Zona “A”: $125.400
Cuánto ganan los albañiles y obreros de la construcción en abril 2026
A continuación, estos son los montos totales que cobra cada una de las categorías de los trabajadores de la construcción en abril, determinados como jornales de salarios básicos, según la zona. En la grilla figuran los valores por hora, a excepción de los serenos, a quienes se les abona de manera mensual.
Zona A
- Oficial especializado: $6011 por hora
- Oficial: $5142 por hora
- Medio oficial: $4752 por hora
- Ayudante: $4374 por hora
- Sereno: $794.575 por mes
Zona B
- Oficial especializado: $6672 por hora
- Oficial: $5711 por hora
- Medio oficial: $5267 por hora
- Ayudante: $4877 por hora
- Sereno: $885.191 por mes
Zona C
- Oficial especializado: $9228 por hora
- Oficial: $8652 por hora
- Medio oficial: $8349 por hora
- Ayudante: $8107 por hora
- Sereno: $1.328.356 por mes
Zona C Austral
- Oficial especializado: $12.022 por hora
- Oficial: $10.284 por hora
- Medio oficial: $9504 por hora
- Ayudante: $8747 por hora
- Sereno: $1.589.149 por mes
Cuándo se reanudan las negociaciones
Las partes convienen que el acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 31 de mayo de 2026 y en el marco de la negociación colectiva, acuerdan mantener la comisión especial para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socioeconómico, asumiendo el compromiso de reunirse el 20 de abril de 2026, a efectos de definir, entre otros, los ajustes que correspondan a partir del mes de junio de 2026.
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