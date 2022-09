Una diputada de José Luis Espert partió el bloque en la Legislatura bonaerense y oficializó su pase con Javier Milei

La diputada Constanza Moragues, que ingresó a la Legislatura bonaerense por la boleta de Avanza Libertad, fuerza que encabeza José Luis Espert, oficializó su pase a las filas de Javier Milei . La legisladora se fue del bloque libertario y conformó un monobloque con el nombre de “La Libertad Avanza”. De esta forma, el espacio de Milei llegó de manera formal a la provincia de Buenos Aires.

“Voy a trabajar sola y esta decisión es para que mi trabajo legislativo vaya acorde a lo que estoy trabajando que es con Milei”, dijo Moragues a LA NACION. “Desde que asumí mi banca que trabajo indistintamente con todos los referentes en la provincia. Yo entré a defender las ideas de la libertad, no un nombre. En cuanto al 2023, considero igual que en el 2021, que hay que ir por la vía independiente, construir una tercera fuerza competitiva . Generar un espacio de crecimiento independiente. Hoy ese espacio está encabezado a nivel nacional por Milei y Victoria Villarruel. Simplemente reafirmó la misma postura que siempre tuve, dentro de esa estrategia. Desde donde pienso seguir dialogando y trabajando con todos, siempre que se pueda”, agregó.

Moragues dijo que no le comunicó su decisión a Espert, que formalmente conserva un bloque con dos miembros en la Cámara baja bonaerense: Guillermo Castelo y Nahuel Sotelo. Sin embargo, Sotelo está alineado con Milei desde hace meses. El propio Milei ha dicho en público que lo cuenta entre los propios y Sotelo trabaja con su agrupación, “La Julio Argentino”, en el armado bonaerense del diputado. Moragues y Sotelo blanquearon su pase al concurrir al acto de Milei en Gerli. También lo acompañaron en su última presentación en el Teatro Broadway.

Hace tiempo que no dialogan con el Espert. Aunque remarcan que no hubo una “pelea”, generó enojo que haya hecho bajadas en el conurbano sin invitarlos y no veían con buenos ojos el coqueteo, que el diputado desmiente, con Juntos por el Cambio. Sotelo y Moragues no estuvieron presentes en las jornadas provinciales que organizó Espert, en donde empezó a armar equipos para gobernar.

Milei con Victoria Villarruel, Carolina Píparo y Nahuel Sotelo en una recorrida en Quilmes

Los diputados “rebeldes” sí mantuvieron su buena relación con Carolina Píparo, que asistió en primera fila a la presentación de Milei titulada “El fin de la inflación”, en un teatro en calle Corrientes. Formalmente, Píparo continúa en el bloque de Espert en la Cámara de Diputados de la Nación, pero tampoco asiste a sus recorridas.

La crisis del espacio de Espert se extendió a los concejales que, ante un horizonte electoral incierto, hacen sus propias apuestas. También oficializó su pase la concejala Solana Marchesán, de Pilar, quien incluso cambio el nombre de su monobloque y pasó a llamarse La Libertad Avanza. También se afilió al Partido Demócrata, que apoya la candidatura presidencial de Milei y que en esa provincia encabeza Victoria Villarruel, la compañera de bloque del libertario.