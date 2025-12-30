Una encuesta refleja un amplio rechazo a Claudio Tapia y su gestión en la AFA

En pleno momento de ebullición del escándalo por las sospechas de corrupción que afectan a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su titular, Claudio “Chiqui” Tapia, la consultora Escenarios relevó la imagen de la institución y de su presidente, entre otros puntos vinculados al funcionamiento de la organización del fútbol argentino. El resultado fue de fuerte rechazo a Tapia y a la entidad que rige los destinos del fútbol.

En una encuesta realizada entre el 4 y el 25 de diciembre, para la que se relevaron 800 casos, la consultora preguntó por la valoración de distintos dirigentes del fútbol argentino. Tapia fue el peor evaluado, con un 57,81% de valoraciones malas o muy malas, y solo un 26,58% de buenas o muy buenas.

La imagen de dirigentes del fútbol argentino, relevada por la consultora Escenarios Escenarios Consultora

En el extremo opuesto a Tapia se ubicó el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, opositor al titular de la AFA y sancionado por la entidad tras haberse opuesto al campeonato otorgado a Rosario Central el 20 de noviembre, en una decisión administrativa. Verón cosechó un 53,34% de valoraciones buenas o muy buenas, y un 11,31% de consideraciones malas o muy malas.

Consultados sobre cuál es “su valoración de la AFA como institución“, un 46,79% contestó ”mala” o “muy mala”, y el 31,83% consideró que es “buena” o “muy buena”. Y, al especificar la pregunta sobre la gestión de Tapia en la entidad, el 49,75% evaluó que es “mala” o “muy mala”. En cambio, un 27,21% le otorgó valoraciones positivas.

La gestión de Tapia en la AFA, cuestionada Escenarios Consultora

El trabajo de Escenarios, una consultora que dirigen Pablo Touzon y Federico Zapata, exhibió la desconfianza que reina sobre las decisiones de la AFA. Un 69,2% de los consultados dijo tener “poca” o “ninguna” confianza en que la entidad “tome decisiones de forma justa y transparente”; solo el 24,36% contestó que tiene ”mucha" o “bastante” confianza. El 71,12% consideró que las normas del fútbol no se aplican de la misma forma para todos los equipos, mientras que el 14% opinó en sentido contrario.

En ese contexto de mala imagen de Tapia y de la AFA, un 51,36% de los encuestados se mostró a favor de que el gobierno nacional audite “el funcionamiento interno de la AFA”. Por el contrario, un 38,9% contestó que no debería hacerlo. Con menor margen, se impuso la opinión favorable a una intervención de la AFA por parte del Gobierno, “si se detectan irregularidades”. En ese sentido, se expresó el 49,29%; un 40,98% respondió que no debería concretarse una intervención.

Este domingo, LA NACION reveló que se desviaron US$42 millones de la AFA a sociedades fantasma desde los Estados Unidos. En el centro de la operatoria estuvo la empresa norteamericana TourProdEnter LLC, que fue autorizada por la institución que preside “Chiqui” Tapia a recaudar sus ingresos alrededor del mundo y que en los últimos cuatro años acumuló más de US$260 millones en cuatro bancos de Estados Unidos. Esa compañía derivó más del 15% a firmas sin empleados y sin actividad, administradas por personas de bajos recursos.

Opinión mayoritaria a favor de que el Gobierno audite la AFA Escenarios Consultora

El campeonato otorgado a Rosario Central, que se concretó casi en paralelo al estallido de las denuncias contra Sur Finanzas, empresa cuyo titular es cercano a Tapia y a la AFA, fue rechazado por los encuestados. Un 71,83% afirmó estar “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo” con “la decisión de otorgar el campeonato a Rosario Central mediante resolución dirigencial”. Un 16,37%, por el contrario, sostuvo que está “muy de acuerdo” o “de acuerdo”.