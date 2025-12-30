El intento fallido de Faroni de dejar el país en un avión privado, con dos bolsas y sin teléfono

Cerca de las 22 de anoche, Javier Faroni llegó al aeropuerto Jorge Newbery para abordar un avión privado y regresar a Uruguay, donde lo esperaban su mujer, Erica Gillette, y el resto de su familia. Llevaba dos bolsas y una mochila negra. Al llegar al puesto de Migraciones, el empresario se enteró de que había una orden judicial en su contra para requisarlo y retenerle el celular. En ese momento le comunicaron que no podía salir del país. Al revisarlo, los efectivos de la PSA descubrieron que no tenía su teléfono. Ahora, la Justicia analiza las cámaras de seguridad para verificar si lo descartó en los minutos previos.

Ayer, a media tarde, el juez federal Luis Armella había emitido un alerta a Migraciones para impedirle la salida del país, tras una presentación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). La orden incluía una requisa completa de Faroni. Luego, la orden se amplió al piloto que lo iba a trasladar a Uruguay y a otra persona de la tripulación.

El empresario Javier Faroni, en Aeroparque

El intento de Faroni de salir del país sorprendió a los investigadores, que tuvieron que adelantar el allanamiento en la casa del empresario, previsto para esta mañana.

Faroni fue retenido varias horas en Aeroparque, pero pudo irse del lugar por sus propios medios. “Nunca estuvo detenido”, aclaró una fuente de la investigación.

En plena madrugada, efectivos de la Policía Federal llegaron a la imponente casa de Faroni en el barrio El Yacht, de Nordelta, y comenzaron a registrar el lugar para tratar de encontrar documentación vinculada con la empresa TourPrudenter, registrada por su mujer, Erica Gillette, en Miami, en agosto de 2021. Esa firma fue elegida cuatro meses después como agente comercial de la AFA y comenzó a recibir transferencias millonarias.

El empresario, cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, se fue de Aeroparque con rumbo desconocido y no se hizo presente toda la mañana en su domicilio, pudo saber LA NACION de fuentes judiciales.

Los investigadores se sorprendieron cuando la PSA avisó que no tenía su teléfono celular. Ya entrada la madrugada, el juez ordenó revisar las cámaras. Las imágenes muestran que llegó en un auto, trasladado por un chofer, pero no se percibe que haya descartado el teléfono, al menos dentro del aeropuerto.

Noticia en desarrollo