Una encuesta nacional reveló que el 89% de los argentinos tiene una opinión positiva de la universidad pública

En la antesala de una nueva movilización de estudiantes universitarios, una encuesta a nivel nacional reveló que el 89% de los argentinos tiene una “opinión positiva” de la universidad pública y que un amplio porcentaje de la población rechaza la decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley de financiamiento universitario sancionada por el Congreso, lo que podría perjudicar la imagen del Presidente rumbo a las elecciones nacionales.

Según el estudio, existe una amplia valoración social por la universidad pública. De acuerdo con la encuesta realizada entre el 13 y el 16 de septiembre, el 88,9% de los consultados manifestó tener una opinión positiva sobre la institución: el 53,1% la calificó como “muy buena” y el 35,8% como “buena”. Solo el 8,5% expresó una visión negativa y a penas un 1,4% la consideró como “muy mala”.

¿Cuál es tu opinión general sobre la universidad pública argentina? Proyección Consultores

En ese sentido, consulados sobre qué representa la universidad pública, un 63,1% respondió que funciona como un mecanismo de igualdad de oportunidades. Un 62,5% la vinculó con la excelencia académica y la formación de profesionales, mientras que un 27% destacó la importancia que tiene para la movilidad social. No obstante, un 3,7% la asoció con la “militancia política” y un 3,5% como un “gasto innecesario del Estado”.

Otro de los apartados que consiguió un gran consenso, en el estudio realizado por Proyección Consultores, fue sobre el rol de la universidad pública en el desarrollo del país. El 76% respondió que es “muy importante”, mientras que un 18,1% la catalogó como “importante” y tan solo un 4,9% relativizó su impacto, por considerarla como “poco o nada relevante”.

¿Qué tan importante crees que es la universidad pública para el desarrollo del país? Proyección Consultores

En la encuesta, realizada de manera online, se definió que algunas de las funciones más destacadas que realizan las casas de estudios públicas giran en torno a la formación de profesionales (67,1%), la igualdad de oportunidades (61,8%), la generación de conocimiento (38,3%) y el prestigio internacional del país (32,7%).

También, tuvo un fuerte respaldo el financiamiento universitario estatal. El 83,6% de las personas encuestadas se mostró de acuerdo con que el Estado sea quien sostenga económicamente a las universidades y que facilite y promueva el acceso de estas a toda la población. Solo un 11% se mostró en desacuerdo y un 2,4% “muy en desacuerdo”.

¿Qué representa la universidad pública en la Argentina? Proyección Consultores

En el último tiempo, además de la Universidad de Buenos Aires (UBA) diferentes universidades del conurbano bonaerense y del interior del país, han escalado en los rankings internacionales. Consultados sobre la imagen que transmiten las universidades argentinas en comparación a otras de la región, el 57,6% coincidió en que son mejores, un 26% dijo que son parecidas y un 8%, que están en “desventaja”.

Rechazo al veto de Milei

“No hay plata”, repitió Milei desde el primer día que asumió. Bajo ese lema, realizó una batería de recortes en diferentes áreas con la intención de alcanzar un equilibrio fiscal en las cuentas del país. Sin embargo uno de los puntos donde se sintió aquel recorte fue en el ámbito universitario, el cual se movilizó en reiteradas ocasiones pidiendo una actualización del presupuesto, aumento para los docentes y mejores condiciones en algunas universidades.

¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con que el Estado financie las universidades públicas y promueva el acceso para toda la población? Proyección Consultores

Pese a que el Congreso sancionó una ley por la que el Ejecutivo se veía obligado a transferir mayores fondos a las casas de estudios de todo el país, el Presidente vetó la norma. La decisión, según esta encuesta, generó un amplio rechazo.

El 68,7% manifestó estar en desacuerdo con la medida de Milei, mientras que solo un 26% la respaldó. Además, el 71,2% de los encuestados cree que esa decisión afectará negativamente la imagen del mandatario en medio de un ajustado escenario electoral.

¿Qué deberían hacer los diputados con el presupuesto para las universidades? Proyección Consultores

No obstante, acerca de las consecuencias que tiene este recorte en el presupuesto de las universidades, la ciudadanía advirtió principalmente sobre el cierre de carreras (48,4%), la salida de docentes e investigadores (47,4%) y el deterioro de la infraestructura (38,2%). También mencionaron una eventual baja en la matrícula estudiantil (22,4%) y una caída en el rendimiento de los docentes (15,6%).

Este miércoles la Cámara de Diputados convocó a una sesión en donde, entre otros temas, se votará para rechazar o avalar el veto de Milei. Consultados sobre qué deberían hacer los diputados, el 64,3% respondió que debería aprobarse, mientras que un 22,8% opinó que debe ser rechazado. Un 12,9% prefirió no pronunciarse.

*La encuesta se realizó entre el 13 y el 16 de septiembre de 2025, bajo la modalidad CAWI (cuestionario estructurado autoadministrado en línea) con reclutamiento mediante puntos muestra geolocalizados. El universo considerado fueron personas mayores de 16 años residentes en la Argentina. Se recolectaron 1.297 casos efectivos, ajustados según sexo, edad, nivel educativo y región. El estudio tiene un margen de error del 2,72% y un nivel de confianza del 95%