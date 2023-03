Una enfermera trans, un exmarino mercante de 82 años y un estudiante de 18 compiten por un lugar en las listas de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires

escuchar

Hace seis meses se presentaron 16.400 vecinos porteños a la convocatoria que hizo Juntos por el Cambio para sumar a sus nóminas legislativas a personas ajenas a la política. De ese total, 200 llegaron a la etapa final, en la que se conocerá a los que aspirarán por un lugar en la lista oficialista para la Legislatura o alguna de las 15 comunas de la Ciudad de Buenos Aires.

LA NACION charló con tres de estos finalistas: el de mayor edad, con 82 años; el más joven, con tan solo 18, y con una enfermera transgénero que trabaja en un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires. Cada uno contó detalles del camino que los llevó a decidir sumarse a la iniciativa de Listas Abiertas y cómo fueron las primeras clases en la “Escuela de Dirigentes de Pro”.

“Desde hace 27 años trabajo en un hospital público, que es como un país en miniatura. El que trabaja dentro del hospital y que atiende a la gente que viene tiene que resolver muchas cosas y, la mayoría, son en equipo. A veces se tarda en resolver, hay cosas que no se resuelven y entonces una tiene que estar preparada para montones de posibles. Primera hipótesis, después posibles respuestas a esas hipótesis. Por eso me anoté y por eso, parece ser, que me eligieron”, dijo a LA NACION Erika Herrera, una mujer transgénero de 57 años que trabaja hace más de un cuarto de siglo en el Hospital General de Agudos José María Penna.

Erika Herrera

En el caso de Sergio Fernando Durante, de 82 años, haber fiscalizado unas elecciones hace años atrás le disparó el deseo de sumergirse en el mundo de la política. “Seguí en una comunicación epistolar tras esa experiencia como fiscal y cuando vi esta convocatoria y me anoté. Es una satisfacción personal estar entre los 200 finalistas y, con casi 83 años, poder seguir trabajando por mi país ”.

Por qué sumarse a la política a los 82 años, fue la pregunta a la que este hombre que fue marino mercante y luego dueño de una agencia de viajes por 45 años, respondió: “Como dijo en una oportunidad el general Perón -yo no soy peronista, pero tomo la frase- ‘Yo ya estoy amortizado’. La verdad que me importa poco lo que me dicen. Yo quiero trabajar por mi país porque, de alguna manera, creo que se puede mejorar las cosas y que hace falta gente nueva, no importa de la edad. La edad está en el espíritu”.

“Decidí unirme a Listas Abiertas porque me canse de ver resignación a mi alrededor. Personalmente, siempre me gustó la política y siempre creí que involucrarme, desde el lugar que me toque, era un deber. En especial en un país como el nuestro, en el que parece que cada vez estamos peor y en el que cada vez más jóvenes encuentran la salida en Ezeiza. Para mí la salida no está en Ezeiza, está comprometiéndose con la visión de país que uno tiene y aportar para que eso se cumpla”, fue la respuesta de Facundo Piancino, de tan solo 18 años, que es el más joven entre los finalistas y que vive en la Comuna 12 , conformada por Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón.

Los tres finalistas, al igual que los otros 197 preseleccionados, comparten ciertos requisitos: nunca fueron candidatos ni funcionarios públicos, cuentan con ficha limpia penal y cumplen los requisitos constitucionales.

“Una de las condiciones que nos pedían para que seamos postulantes a las Listas Abiertas era haber nacido en Capital o vivir acá. Yo nací en Capital Federal, vivo en el Conurbano, pero trabajo desde hace 27 años en la Comuna 4 en el hospital Penna. Se sabe que la vida laboral es totalmente más profunda que la vida familiar. Entonces, yo conozco lo que es la Comuna 4 [conformada por La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya]. Sé cuáles son las necesidades de la gente. No solamente la que va al hospital desde la Comuna 4, sino también que viene mucha gente de la periferia. Es decir, fuera de Capital, la que vienen del Conurbano. No solamente de Lanús, sino también de muchos lugares, que una no se imagina. Por eso, a mí la Comuna 4 me resulta un lugar totalmente familiar. Hasta con un dejo de soberbia podría decir que nací en la Comuna 4″, detalló Erika, que contó que es soltera y que está abocada totalmente a esta nueva faceta de su vida.

Sergio Fernando Durante

En el caso de Facundo, la situación es diferente porque vive con su familia: “ Ellos me apoyaron desde el primer momento. Cada vez que me llegaba un mail desde el programa que empezaba con un ‘¡Felicitaciones! Seguís a la siguiente etapa’ se emocionaban más ellos que yo ”.

Educación y salud: las prioridades de los posibles candidatos

Cuál sería su primera iniciativa en caso de ser electos legisladores o comuneros, se les preguntó a Erika, Sergio y Facundo por separado y coincidieron en que tanto temas educativos como de salud serían prioridad para impulsar en caso de llegar a la función públicas.

“Comparto la política de Pro en la Ciudad. La continuidad y la eficiencia han prevalecido. Trataría de trabajar un poco en el tema educación y en salud. El tema seguridad, me parece que está cumplido en la Ciudad, pero se abandonó un poco el tema de las escuelas, hay mucha queja, y también en los hospitales. Son dos temas que me gustaría trabajar de cerca”, dijo Sergio, que busca ser legislador o representante de la Comuna 14, conformada por el barrio de Palermo.

En el caso de la trabajadora de salud dijo que buscaría que se lleve adelante un cambio cultural en lo que respecta a lo que se considera salud o cuidado de la salud. Allí incluiría temas como educación sexual, adicciones y salud mental. “El poder pedir turnos por el 147 es un gran avance que dejó la pandemia. Pero, como dice Horacio, todo se puede mejorar, así que apuntaría a mejorar el tema de la salud, pero cambiando la cultura de lo que implica salud”.

“No minimizo el puesto de comunera, todo lo contrario. Pero yo me quiero postular como legisladora. Sin embargo, voy a ir a la parte de la comuna porque quiero recoger todas esas necesidades, todos esos intereses barriales sociales para traducirlos y llevarlos a la Legislatura y que se conviertan en proyectos para que después sean leyes ”, sumó la enfermera.

“De ser electo legislador, mi primera iniciativa estaría relacionada con la salud mental de los niños y adolescentes en las escuelas públicas, tanto primarias como secundarias. Habiendo terminado la secundaria hace menos de un año, creo que puedo aportar una perspectiva fresca por lo cercano que tengo el tema: sé lo que funciona y lo que no”, dice Facundo, que durante su último año de colegio cursó el Ciclo Básico Común (CBC) y ahora está en primer año de la carrera de Ciencias Políticas.

Facundo Piancino

El adolescente agregó: “En el caso de ser electo comunero, mi iniciativa estaría orientada a incrementar la participación ciudadana en la política comunal a través del fomento de asambleas e instancias consultivas donde los vecinos tengan cada vez más voz”.

“Me alegró mucho y me sentí muy orgulloso de haberlo logrado. Desde un principio pensé que mi edad me iba a jugar en contra, pero en los sucesivos encuentros y reuniones que tuvimos hasta esta instancia sentí lo contrario. El programa está conformado de una manera que busca representar a toda la sociedad. Están presentes todos los grupos demográficos de la Ciudad. Estoy muy entusiasmado con lo que pueda suceder de acá en adelante”, dijo el menor de los finalistas.

“Yo a mis 57 años todavía tengo proyectos a pesar de todas las adversidades y no quiero dejar de tener proyectos y de realizarlos y de pelearlos. Es decir, sentir que sigo estando viva y por eso esta es la oportunidad de mi vida. A toda las personas que se me acercan siempre le digo lo mismo: ‘Es la oportunidad de mi vida y no la voy a desperdiciar’”, dijo Erika y agregó: “Me siento muy feliz por todo lo que me va a sacar. Va a sacar la mejor la mejor versión de mí misma. Esto capaz que no lo tendría que decir, pero lo digo, porque muchas personas se van a preguntar cuando vean mi figura. Cuando yo decidí ese cambio tan radical, de asumirme como mujer, que esto no sea considerado como una cuestión proselitista”.

Cómo está compuesta la lista de finalistas

Si se tiene en cuenta los rangos etarios de los 200 que llegaron a esta etapa, la proporción es:

18-30 años 16%

30-45 años 34%

45-60 años 33%

+60 años 17%

Los seleccionados vienen de las 15 comunas de la ciudad de Buenos Aires, representando a prácticamente todos los barrios porteños. Entre los barrios que más participaron están Caballito, Recoleta, Belgrano y Palermo. Al analizar las 15 comunas, de los 200 finalistas, el porcentaje es:

Comuna 1 6.3%

Comuna 2 8.1%

Comuna 3 6.3%

Comuna 4 7.2%

Comuna 5 6.3%

Comuna 6 9.4%

Comuna 7 5.4%

Comuna 8 4.5%

Comuna 9 4.9%

Comuna 10 5.4%

Comuna 11 6.7%

Comuna 12 7.6%

Comuna 13 9.4%

Comuna 14 8.1%

Comuna 15 4.5%

Los finalistas van a participar los próximos dos meses de encuentros semanales, talleres y seminarios en la Escuela de Dirigentes de Pro. Allí interactuarán con funcionarios y referentes del partido que van a ser parte de las clases, que se van a enfocar en el diseño de políticas públicas, la planificación, el presupuesto y las responsabilidades de la Legislatura y las Comunas.

Tras la primera reunión, Facundo contó: “El encuentro de apertura que tuvimos el lunes pasado estuvo muy bien. Todos los finalistas estuvimos muy predispuestos a charlar entre nosotros y conocernos. Yo conocí a Nancy, una señora de 72 años con la que entablamos una buena relación. Nos sentamos juntos en la actividad y nos quedamos charlando una vez que terminó”.

“Creo que la renovación de la política viene de la mano de la formación. Tenemos que dar un salto al futuro, tenemos que sumar nuevas caras y nuevas ideas para mejorar lo que hacemos. Es un hecho que 34 de los 200 finalistas van a ser parte de la boleta del PRO en las elecciones de este año. Es recuperar la forma en la que nació el PRO, apostando por lo nuevo y premiando el mérito”, sostuvo el impulsor del proceso, Emmanuel Ferrario, titular de la Legislatura Porteña.