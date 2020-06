Mercedes Moreno Klappenbach en el Anexo de Diputados Crédito: AMA

Mercedes Moreno Klappenbach se crió entre cartas. En su casa atesora aquellas que se mandaban en su familia e incluso tiene algunas de 1856 porque cree que en esas palabras "está la historia". Casi como un legado familiar, esta docente escribe cartas y las comparte. En ellas intenta volcar las reflexiones que compartía con su padre, quien le decía: "¿Qué hace tu generación que no se preocupa por el país? Un país no puede salir adelante si cada uno piensa en sí mismo". Y ella hizo de las palabras su bastión de militancia.

La medianoche del lunes, Mercedes se puso a escribir: "Quiero mucho a mi país. Nací y me crié en este maravilloso país, lo mismo que mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. Y espero morir acá, también. Pero veo que hay muchos que hacen todo lo posible para destruirlo. Trabajaré por mi país hasta que no tenga más fuerzas, porque no quiero verlo morir".

Así comienza la carta que le envío ayer al presidente Alberto Fernández y que firmaron al menos 300 mujeres en las 36 horas en las que se compartió por redes sociales. Una vez que Mercedes sintió que su mensaje tenía la fuerza de lo colectivo, se dirigió a la Quinta de Olivos. Allí la persona que custodia la residencia presidencial le dijo que debía enviarla a la Casa Rosada, por lo que, tal como relató a LA NACION, decidió mandársela por mail dado que no podía ir a Balcarce 50 por las medidas de aislamiento.

En diálogo con este medio, Mercedes contó que en el correo que le envió al mandatario hizo énfasis en el hecho de que todas las que firmaron "quieren que al Gobierno le vaya bien, así al país le va bien". Según subrayó, son muchas las personas que quieren "sacar adelante a este país" para, entre otras cosas, evitar "la estampida de jóvenes y no tan jóvenes" que salen a buscar suerte a otros países. "Sus decisiones llevan a que nuestros hijos y nietos piensen en emigrar", cuestiona.

En esta misma línea se manifestó al hablar con LA NACION una de las mujeres que acompañó la carta con su firma. Se trata de Josefina Michelini, quien fue la que le recomendó a Mercedes difundir este reclamo. "Firmé como una mujer más que me siento representada. Tiene este don de que escribe bien y pone en palabras lo que piensan muchas. Todas queremos que al Presidente le vaya bien y tener un país mejor para que nuestros hijos no se vayan, pero el único camino es la república", señaló Josefina.

En la carta uno de los conceptos que más resuena es el pedido de unidad más allá de las diferencias. "Le pido que deje esa mirada ideológica que nos divide y que no sirve a la hora de buscar soluciones a los problemas que enfrentamos como sociedad. Le propongo tener una mirada fraterna y transitar por el camino de la unidad y de la justicia", dice el mensaje, que insiste en la importancia de convocar a una mesa de consenso y diálogo. "No tome las decisiones solo: ni las sanitarias, ni las económicas. Un gobierno cerrado en sí mismo no puede escuchar a sus ciudadanos".

Las palabras de Mercedes reflejan una gran preocupación por la Justicia argentina. "El Poder Ejecutivo está avanzando sobre la Constitución, sobre la Justicia, sobre la Educación, sobre la propiedad privada, sobre nuestras libertades. La Constitución está para ser respetada y no para ser ignorada. Todo este avasallamiento va en desmedro de nuestras instituciones. Tengo una enorme preocupación por el avance del autoritarismo y el populismo. ¿Hay plata para expropiar y no para mantener los ajustes que les corresponde a todos los jubilados?".

Mercedes ya le escribió cartas a Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Patricia Bullrich y a los senadores de la Nación, pero esta vez decidió que solo sean las mujeres las que la firmen. "Es el momento de la mujer de salir a defender la república", dijo. Por eso, la nota termina diciendo: "Esta vez salimos las mujeres, por nosotros y por nuestros hijos, maridos, novios, padres. Somos miles de mujeres que pensamos igual".

Ese deseo de cuidar al país y el recuerdo de las charlas que tenía con su papá sobre la importancia de trabajar por la Argentina fue lo que motivó a Mercedes a fundar la Asociación de Mujeres Americanas (AMA). Esta asociación civil busca potenciar el liderazgo en la mujer y brindarles herramientas, sobre todo a aquellas que están en las situaciones más vulnerables. Por eso, entre otras incitativas, coordinan talleres de peluquería con mujeres de la Villa 31.

Josefina remarcó que ahora, por las dificultades que se produjeron en el contexto de la pandemia del coronavirus, también están centradas en la clase media, y organizan capacitaciones tecnológicas y de idiomas. "Estamos trabajando para fortalecer a la clase media y ayudarla para que se reinserte en el mundo laboral y colaborar en esta crisis", dijo.

Con estos proyectos y sobre la base de cartas, Mercedes busca cambiar la realidad del país porque, según sostiene, casi como un leitmotiv, el propósito de esta amante de las palabras es dejarle una Argentina mejor a las siguientes generaciones.