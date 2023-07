Una mujer que trabajó para Emerenciano Sena lo acusó de maltratos y dijo que Capitanich sabía

escuchar

Marcela Leiva trabajó para Emerenciano Sena, el líder piquetero acusado de haber matado a Cecilia Strzyzowski, y hoy denunció que él la sometió a tratos degradantes. Relató que a ella y a otros trabajadores los mantenían encerrados, que los obligaban a trabajar 15 horas diarias y que los amenazaban. Contó además que todo esto lo sabía el gobernador Jorge Capitanich.

“Hace 12 años que le dijimos al gobierno de Coqui [Capitanich] y al gobierno de Cristina [Kirchner] quién era Emerenciano Sena y las cosas que hacía”, afirmó Leiva, exintegrante de la agrupación que comandaba Sena. Leiva denunció las “humillaciones” que sufrió de parte de él y de su mujer, Marcela Acuña, también acusada del crimen de Cecilia. Emerenciano Sena, Acuña y el hijo de ambos, César Sena, están presos, acusados de haber matado a la joven.

Jorge Capitanich, en una recorrida con Emerenciano Sena en 2017

“Nosotros entrábamos a las 5 de la mañana y no teníamos horario de salida, además se le ponía al portón una cadena con candado, porque la premisa era que nosotros estábamos construyendo nuestras propias casas”, detalló la mujer en una entrevista con Ernesto Tenembaum, en Radio Con Vos, en la que dijo que después ni siquiera se respetaba esa supuesta prioridad sobre las viviendas construidas. Contó además que todo esto lo habían denunciado ella y otros trabajadores hace años en la Justicia y que nada pasó.

A lo largo de su narración, Leiva dio precisiones acerca de los hechos que vivió. Contó, por ejemplo, que comían en el piso y relató el caso de un trabajador que se descompuso en plena obra y fue sacado del lugar por orden de Sena. “Si se tiene que morir, que se muera afuera”, dijo Emerenciano, según el relato de Leiva. “Emerenciano captaba personas del interior y las traía a trabajar con el cuento de la casa propia. Después los tenía como cerdos encerrados en el campo de tiro sin ningún tipo de asistencia”, indicó.

Otra situación relatada por la denunciante, quien contó que llegó a formar parte del grupo más cercano a Sena, sucedió un día cuando, luego de una tormenta, el dirigente social quiso que Leiva realizara una denuncia por la supuesta pérdida de materiales y objetos de las obras. “Yo le respondo que no iba a hacerlo y le digo que los ventiladores, por ejemplo, se encontraban intactos, a lo cual me pega un grito y me dice: ‘Vos tenés que hacer lo que yo te digo”.

Capitanich y Emerenciano Sena

Leiva también hizo referencia a Fabiana González, que era una suerte de secretaria de Acuña y está acusada de haber participado del encubrimiento del crimen de Cecilia. “Dicen que es su mano derecha, pero en realidad no lo es. Ella le tiene miedo a Emerenciano”, dijo Leiva sobre Fabiana González.

Esta nueva denuncia se suma a la conmoción que generó la denuncia por violación contra Quintín Gómez, un piquetero aliado al gobernador chaqueño Jorge Capitanich que se entregó a la Justicia este jueves.

