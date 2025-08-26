Una cuenta que le atribuyeron a Martín Menem agitó la interna en el triángulo de hierro

El escándalo por los audios de Diego Spagnuolo en los que habla de presuntas coimas por la compra de medicamentos para discapacitados agitó la interna entre dos de los tres miembros del triángulo de hierro, Karina Milei y Santiago Caputo.

Se trata de una pelea que nunca es directa [no hay cruces entre ellos], se canaliza en las redes sociales -muchas veces con mensajes cifrados como TMAP- y tiene como protagonistas a asesores, trolls o figuras del mundo libertario, en general, sin cargos formales en el Estado. A Caputo se le atribuyeron varias cuentas en estos meses de poder de Milei. Una es @MileiEmperador. Pero hay otras. En ellas vuelca posteos contra los “traidores” y replica cosas de las “Fuerzas del Cielo”, la agrupación que presentó en público el Gordo Dan, Daniel Parisini, conductor de uno de los programas libertarios en el streaming Carajo.

Las Fuerzas del Cielo quedaron malheridas tras el cierre de listas y tuvieron diferencias con el principal armador de Karina Milei, Sebastián Pareja. Algunas de ellas se hicieron públicas. Hasta que fue Karina, a través de X, la que terció en la pelea, a favor de Pareja.

Esta vez, una cuenta que algunos tuiteros de las Fuerzas del Cielo atribuyeron al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue el eje de la discordia.

El usuario en cuestión, que se unió a X en julio del 2023, con el nombre de @PraetorLeon, se presenta como periodista y comparte mensajes a favor del Gobierno, en particular, actividades de Menem. Es habitual ver fragmentos de distintas entrevistas realizadas al titular de la Cámara de Diputados, reposteos de su cuenta oficial y hasta algunos videos de su vida íntima en los que se puede ver al legislador entrenando.

Pero este no es el único contenido difundido por @PraetorLeon, quien también comparte de forma asidua mensajes contra Santiago Caputo, al que acusa de ser un "infante con cirugías estéticas". También se suele referir a los seguidores de Caputo como “las nenas del cielo”, en una irónica referencia al nombre de la agrupación militante.

Pero la polémica estalló este martes cuando desde la cuenta @PraetorLeon se subió un mensaje idéntico a uno compartido prácticamente en simultáneo por Menem desde su cuenta oficial, con el que el presidente de la Cámara de Diputados se excusaba de haber faltado anoche al programa televisivo de Luis Majul y en el que confirmaba su asistencia para este martes.

No tengo nada que ver con esta cuenta.



Dejen de montarse en cada operación BERRETA por favor.

Gracias. — Martin Menem (@MenemMartin) August 26, 2025

“Ya hubo un comunicado oficial de @Lulemenem y ya estuve en América ayer a la mañana. Por problemas de agenda no pude estar anoche en lo de Majul. Hoy sí estaré ahí a partir de las 20hs calculo. Saludos”, señaló @PraetorLeon, en sintonía con el posteo que había sido difundido desde la cuenta oficial de Menem.

El episodio en cuestión suscitó todo tipo de especulaciones sobre la verdadera identidad de la cuenta. Y en cuestión de segundos, varios usuarios vinculados a la tropa digital de Caputo lo adjudicaron a un error del propio Menem, quien habría dejado según ellos al descubierto su manejo de la cuenta.

MARTÍN MENEM ENTRENANDO PARA HACER PELOTA AL DIPUTADO KUKARDO GERMÁN MARTÍNEZ pic.twitter.com/3iMpy8a3br — Praetor del León (@PraetorLeon) February 12, 2025

Sin embargo, rápidamente el titular de la Cámara baja salió a despegarse del asunto en redes sociales. “No tengo nada que ver con esta cuenta. Dejen de montarse en cada operación berreta por favor. Gracias”, apuntó Menem desde su cuenta de X.

Más tarde, Menem se desligó de la cuenta durante una entrevista con Majul en LN+. “Tengo una sola cuenta de Twitter y la manejo yo”, aclaró el legislador. “Hay gente que trabaja en Twitter y hay que gente que boludea. Yo trabajo en la Cámara de Diputados y cuando tengo que subir algo lo subo”, sentenció.

Aun así, la cuenta libertaria quedó en el ojo de la tormenta, exponiendo una vez más la división interna que existe en el Gobierno entre el sector que comanda Caputo y los armadores territoriales que responden a Karina Milei, encarnados en Eduardo “Lule” Menem, Martín Menem y Sebastián Pareja.

Días atrás, el usuario “Praeter del León” compartió un duro mensaje cuestionando la reacción de las Fuerzas del Cielo, tras el escándalo de los audios de Spagnuolo. “Pregunta abierta para las “nenas del cielo”: ¿Por qué en vez de lagrimear renuncias no salen a respaldar? ¿Le tienen miedo al de la cirugía?“, arremetió.

Me van a dejar sin laburo https://t.co/IFh9dEsNTy — Praetor del León (@PraetorLeon) August 26, 2025

Este no fue el único mensaje contra las huestes de Caputo. Tras confirmarse las candidaturas para las legislativas nacionales de octubre, la cuenta que los celestiales le endilgan a Menem celebró el armado a cargo de Pareja y Lule Menem.

“Finalizado este día, vale la pena resaltar: qué lindas listas tiene la Libertad Avanza”, remarcó. Y a modo de chicana agregó: “La nena Vera está en una lista y Sagaz no”. De esta forma, el usuario libertario destacó la postulación de Andrea Vera, hija del exdirigente de Moreno peronista y hoy puntero libertario Ramón “Nene” Vera, por sobre la de Lucas Luna, titular de Intercargo y miembro de las Fuerzas del Cielo, que quedó apartado del armado de listas.

Luna, más conocido como Sagaz en X, se enfrentó abiertamente a los Menem cuando meses atrás compartió un posteo en el que decía: “No odiamos suficiente al Islam”. Su mensaje provocó la ira de los riojanos y la respuesta llegó a través de Sharif Menem. “Borrá esto, pelotudo”, le exigió.

Pregunta abierta para las "nenas del cielo":



Por qué en vez de lagrimear renuncias no salen a respaldar ?

Le tienen miedo al de la cirugía? — Praetor del León (@PraetorLeon) August 23, 2025

Fuentes cercanas a Caputo confirmaron a este medio que el episodio dejó a Luna fuera de la competencia para ambas elecciones legislativas. De hecho, Luna era uno de los nombres que figuraba para integrar la nómina que encabeza Maximiliano Bondarenko en la tercera sección. En su lugar, finalmente quedó el actual Secretario de Culto, Nahuel Sotelo, único representante de las Fuerzas del Cielo en el armado bonaerense.

Así, el mensaje de @PraetorLeon, no solo reflota el conflicto de los Menem con Luna, sino también festeja la candidatura a diputada nacional de la hija del “Nene” Vera, blanco de críticas de la tropa digital que lidera Caputo.

Durante la previa por el armado bonaerense, los digitales de Caputo compartían mensajes contra el puntero a quien le cuestionan su pasado peronista. Además, le recriminaban a Pareja el haber sido recluidos de las negociaciones. Uno de los puntos más álgidos en la disputa se produjo justamente cuando el armador bonaerense compartió una foto en la Casa Rosada con varios de los referentes de LLA de las distintas secciones electorales de la Provincia.

En aquel entonces, la ausencia más sugestiva para los celestiales fue sin lugar a dudas la de Romo, quien actualmente oficia como titular del bloque de LLA en la Cámara de Diputados bonaerense. “¿Y Romo?“, fue la pregunta que realizó a través de su cuenta @GordoDan_ al armador karinista. La pregunta se volvió tendencia en X y los tuiteros libertarios comenzaron a utilizar esa misma frase cada vez que los territoriales subían una foto.