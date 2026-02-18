Una semana después de ver al Papa, el canciller Pablo Quirno recibió al presidente del Episcopado

Una semana después de haberle entregado en mano al papa León XIV en el Vaticano una carta del presidente Javier Milei para invitarlo formalmente a visitar la Argentina, el canciller Pablo Quirno recibió este miércoles al presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo.

Abordaron, entre otros temas, el interés del Gobierno por concretar la visita del Papa, a quien el Episcopado cursó anteriormente una invitación similar. Además, monseñor Colombo insistió en la preocupación de la Iglesia por el avance de la reforma del régimen penal juvenil y la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, que impulsa el presidente Milei y debe ser tratada por el Senado, luego de ser aprobada en la Cámara de Diputados.

Según informó el Episcopado, el encuentro tuvo lugar por iniciativa del canciller, quien compartió testimonios de su reciente visita a la Santa Sede, “particularmente el homenaje realizado en la tumba del papa Francisco, gesto valorado como una expresión de respeto y aprecio hacia su figura y su legado”.

Quirno recibió al presidente de la Conferencia Episcopal acompañado por el subsecretario de Culto, Agustín Caulo, quien reemplazó el mes pasado a Nahuel Sotelo. Monseñor Colombo concurrió con el secretario general del organismo episcopal y obispo auxiliar de San Isidro, monseñor Raúl Pizarro.

En sus dos primeros años de gobierno, Milei consolidó sus lazos con la comunidad evangélica, pero no recibió a la conducción del Episcopado que encabeza el arzobispo Colombo desde en noviembre de 2024. En función de ello, la reunión pedida por el canciller al Episcopado fue interpretada como “un gesto de distensión”.

La visita papal

El canciller Quirno y monseñor Colombo conversaron sobre la invitación cursada por el Gobierno a León XIV. Ante una eventual visita, los obispos expresaron “la convicción de su honda significación espiritual y pastoral al servicio de la amistad social de los argentinos”. No se evaluaron, según se informó, posibles fechas, ni avances en preparativos.

En su reciente visita a Roma, el canciller Pablo Quirno visitó la tumba del papa Francisco twitter

En el diálogo se abordaron diversos temas vinculados con la relación entre el Estado y la Iglesia en la Argentina y ambos subrayaron “la importancia de establecer espacios institucionales de diálogo al servicio del bien común”.

Ante el debate planteado en el Congreso por la reforma del régimen penal juvenil y la baja de edad de imputabilidad, se informó que la Iglesia espera que sus aportes al debate tengan recepción entre los legisladores. “Es un tema del Poder Legislativo”, explicaron voceros de la Iglesia.

En recientes pronunciamientos, tanto la comisión ejecutiva del Episcopado, que preside monseñor Colombo, como la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que encabeza el obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, expresaron que “la Iglesia está cercana al dolor desgarrador de las familias y comunidades víctimas de los delitos”, aunque insistieron en que “una discusión centrada únicamente en la edad de los menores involucrados corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja que interpela a la familia, a la escuela, a la comunidad y al Estado”.

Respecto de un eventual pedido de audiencia con el presidente Milei, en el Episcopado se indicó que el canciller Quirno y el arzobispo Colombo hablaron de “fortalecer el vínculo institucional, no de reuniones concretas”.