Una senadora cantó “alta coimera” contra Karina Milei en medio de la sesión
La legisladora por Tierra del Fuego Cristina López entonó el jingle de un canal de streaming que hace referencia a la hermana del Presidente
En medio del escándalo que salpica al Gobierno por la causa de presuntas coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y los audios que se atribuyen a la hermana de Javier Milei, Karina, la Cámara alta debate este jueves la ley de emergencia en discapacidad, que fue vetada por el Presidente. Durante la sesión, la senadora por Tierra del Fuego sorprendió a todos cuando empezó a entonar un jingle de un canal de streaming que se llama “alta coimera”, un jingle del canal de streaming Gelatina, contra la secretaria general de la Presidencia.
“¿Saben qué está cantando la gente en la calle?”, preguntó la senadora Cristina López.
Noticia en desarrollo.
