Una senadora cordobesa propone transferir los gastos de Aysa, Edenor y Edesur a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires

CÓRDOBA.- En medio de la pelea entre la Casa Rosada y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) por la coparticipación -en la que Nación sumó el apoyo de 19 gobernadores- la senadora nacional por el peronismo cordobés, Alejandra Vigo, presentó un proyecto de ley para transferir Aysa, Edenor y Edesur a la provincia de Buenos Aires y a CABA.

“Queremos que por ley, y no por voluntad del gobierno de turno, se distribuyan los subsidios que surgen del esfuerzo de todos: el interior no puede seguir subsidiando al AMBA”, dijo la legisladora de Unión por Córdoba, quien es esposa del gobernador Juan Schiaretti.

La administración de Horacio Rodríguez Larreta recurrió a la Corte Suprema de Justicia después de que el presidente Alberto Fernández le recortara fondos coparticipables y le girara recursos para seguridad. La Casa Rosada entregó la semana pasada a la Corte una carta de los gobernadores en la que sostienen que “se violaron los principios de equidad, solidaridad e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.

Schiaretti no apoyó ese escrito, como tampoco lo hicieron sus pares de Jujuy, Mendoza y Corrientes. El cordobés prefiere seguir con sus reclamos respecto a que el reparto de los subsidios debe ser por ley y más equitativo y que no solo no debe beneficiar a Caba sobre el resto de las administraciones sino tampoco a Buenos Aires.

La misma posición tomó Córdoba en febrero, cuando Nación anunció que dejaría de subsidiar a 32 líneas de transporte urbano que circulan por Caba pero, en cambio, mantendría las transferencias para las del AMBA.

Se retira del Palacio de Tribunales el ministro Wado de Pedro luego de la audiencia por fondos coparticipables en la puja con Larreta Ricardo Pristupluk - LA NACION

Ahora, la iniciativa de Vigo propone el traspaso de jurisdicción de las empresas eléctricas y de agua. “Que esos servicios estén todavía en cabeza de la Nación afecta el modelo federal de gobierno adoptado por la Constitución Nacional. Este proyecto pretende que se reestablezca el sistema federal y la equiparación del trato igualitario hacia todas las provincias”, dice el texto.

Y agrega: “Con esta ley, tanto la provincia de Buenos Aires como CABA deberán decidir sobre tarifas, subsidios, inversiones, etcétera, con sus propios recursos y presupuestos, tal como lo hacen el resto de las provincias”.

La provisión del agua potable y desagües cloacales en 26 partidos de la provincia de Buenos Aires y en Caba son prestados por Aysa, integrada en un 90% por el Estado nacional. Es una compañía deficitaria. En el resto del país, esa prestación es provincial o municipal o está privatizada.

En el caso de Edenor y Edesur, en esas mismas jurisdicciones, también son concesionados y subsidiados por la Nación.

En 2018, en el Consenso Fiscal impulsado por el gobierno de Mauricio Macri y firmado por los gobernadores se planteó que la Nación se retiraría de las eléctricas. No se avanzó en el tema.

“Reclamar por más federalismo no es ser opositor, es defender los derechos de las y los cordobeses y de todos los habitantes del interior. Es claro: queremos que a través de una ley, y no por voluntad del gobierno de turno, se distribuyan los subsidios que surgen del esfuerzo de todos”, señaló Vigo.