Uno de los afectados por el PreViaje denunció que el ministro Matías Lammens lo increpó por chat: “¿Vos sos docente?”

Uno de los afectados por un error técnico en el PreViaje denunció que fue increpado por el ministro de Turismo, Matías Lammens, tras haber brindado su testimonio a LA NACION.

El ministro reconoció que le escribió a Juan Ignacio Vedani, de 24 años, pero aseguró a través de su vocero primero y luego en diálogo con este medio que no lo increpó sino que quiso hablar con él porque le había faltado el respeto en las redes.

Según el chat al que accedió este medio, Lammens le envió 14 mensajes en los que manifestaba saber que era docente y le retrucaba: “¿Vos sos docente y te burlás de mi apellido?”, escribió el ministro, porque Vedani había puesto el hashtagh #Lammenstable, por el error en el programa.

Vedani le dijo a este medio que Lammens, además, llamó al gremio en el que él milita -de extracción peronista-. El ministro le escribió al docente por el chat privado de Instagram. “Te vi escribiendo y borrando. Espero me puedas responder. Esconderse y la cobardía solo agravan la situación”, le puso el funcionario. El joven contó que se sintió intimidado y amenazado: “Todavía sigo nervioso”, aclaró.

Vedani, en su mensaje al ministro, se disculpa por si haber escrito #Lammenstable lo ofendió. “Él a mí, jamás”, dijo el docente, que calificó como “vergonzosa” la respuesta. Además, en su conversación, le transmitió a Lammens: “No creo que se compare, bajo ningún término, con lo ultrajado que me sentí al recibir una catarata de mensajes en un tono tan agresivo, incluso patoteando mi respuesta, pisando mi profesión y demás cuestiones que no quiero repetir”.

Lammens reconoció también que llamó al titular del sindicato donde milita el joven. Y contó que se enojó por el hashtagh del docente. Ante la repercusión que tuvo el tema, el titular del gremio, Facundo Lancioni, brindó su respaldo a Vedani por redes.

Facundo Lancioni Kaprow, secretario general de Seduca, denunció al ministro en Twitter. “Quiero denunciar públicamente al ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lammens, quien en el día de hoy amenazó con extrema violencia, y saña, a un ciudadano que reclamó por sus redes, una respuesta ante un problema generalizado en PreViaje que arruinó sus vacaciones”, escribió el sindicalista.

Además de apoyar y contener a Vedani de forma privada, Lancioni Kaprow, se preguntó: “¿Por qué un ministro, a las 11 de la noche, se dedica a acosar a quien reclama?”. Y continuó: “Como un ciudadano más, o como Comisión Directiva de SEducA, este nivel de intolerancia de una persona en función pública daña nuestra democracia, que tanto nos costó conseguir”.

“¿Acaso no se pueden mostrar las fallas? ¿Por qué el ministro avanza sobre su vida privada, sin fundamentos, y sobre su profesión? Y entonces, ¿por qué en 17 años a Baradel nadie le cuestiona nada? Cuando obstaculiza la educación? Vergüenza”, expresó.

“No sé qué contestarle al ministro. Él ve lo que yo comparto de la nota de LA NACION. Me escribe el secretario general del gremio que el ministro le escribió a él”, dijo por su parte Juan Ignacio Vedani a este medio.

Matías Lammens increpó a un docente por una denuncia del Pre Viaje.

Y precisó cómo fue el chat que recibió: “Fue una catarata de mensajes en mi Instagram, acusándome si soy docente o no, si trato de esta forma a mis alumnos. No supe como reaccionar, sigo nervioso, no sé cómo reaccionar. No puedo creerlo viniendo de un ministro”.

“Nunca tomé una postura política de esto. No tengo problema en hablar con él siempre y cuando esté en los términos correctos”, explicó.

Juan Ignacio había dicho a este medio que estaba en Mendoza y había contado su problema con el PreViaje: “Somos muchos. Estamos en el destino, dentro de las fechas previstas, y no podemos usar la tarjeta ya que no depositaron los fondos”, detalló.

Otra de las capturas del intercambio de Lammens con el docente

Señaló que ya desde noviembre de 2021 presentó las facturas para iniciar el trámite del PreViaje y que recibió la tarjeta en ese mismo mes. Luego compartió la nota con el hashtag y unas horas después recibió la catarata de mensajes del ministro.

El descargo de Matías Lammens

“Es bastante delicado lo del muchacho. Soy absolutamente respetuoso. Que un docente se burle de un apellido… ¡Wow!. ¿Qué hacemos si mañana si le toca un alumno con un apellido gracioso?”, dijo a este medio el ministro. Y agregó: “Tiene razón en su reclamo. Cuando reviso mi Instagram antes de dormir veo que el hombre pone #Lammenstable. Hay una falta de respeto. Yo le hablo con respeto, por suerte están los chats”.

También reconoció que le escribió al secretario general del gremio al que pertenece Juan Ignacio. “Le escribí al secretario general del gremio. No tengo nada que esconder. Veo mucha participación gremial docente. si un docente hace eso… Que un docente ponga eso para visibilizar que hizo mal un ejercicio un alumno… Es delicado lo que hizo este pibe”, precisó.

“No tiene nada de malo la invitación”, planteó el titular de Turismo respecto a la seguidilla de mensajes privados que le dejó a Vedani en su casilla de Instagram. “Te quejás pero no faltes el respeto”, opinó Lammens sobre la actitud del docente.

“Si un docente le hace bullying a alguien es un hecho grave”, dijo Lammens como ejemplo, y luego desestimó que su situación sea de ese tipo. “No hay que naturalizar que te digan cualquier barbaridad. No tengo nada que esconder, todo lo contrario”, agregó.

“No lo increpé, le hablé con vehemencia”, explicó el ministro, consultado sobre la forma en la que se dirigió hacia el docente de 24 años. Además, reconoció que pudo haber sido insistente, después de enviarle 14 mensajes seguidos.

“Somos funcionarios públicos, no podemos aceptar cualquier cosa, yo tengo hijos. Somos funcionarios pero somos personas”, concluyó.