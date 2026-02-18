El antecedente de la visita de Villarruel a Fate: tensión con el líder de las protestas y defensa de la industria nacional

Pese a que el Gobierno culpó a los sindicatos de izquierda por el cierre de Fate, la vicepresidenta Victoria Villarruel, enemistada con la Casa Rosada, aún no se pronunció tras la decisión de la empresa y la consecuente pérdida de 920 puestos de trabajo.

Sin embargo, su silencio tiene como episodio previo una visita que concretó el 2 de septiembre pasado a la planta de la empresa, la defensa de la industria que allí realizó y el tenso intercambio que mantuvo con Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único del Neumático (Sutna), quien encabeza las protestas de esta mañana.

Ante la consulta de LA NACION por su postura sobre la disolución de la empresa, fuentes cercanas a la vicepresidenta se limitaron a recordar sus dichos durante aquella visita. Allí fue enfática respecto de su apoyo a la industria nacional.

“Es motor de desarrollo y soberanía. Acompañarla y conocer de cerca su realidad es fundamental para construir una Argentina con futuro”, escribió, en un momento en que el enfrentamiento con el presidente Javier Milei ya había escalado. En el video que publicó, sostuvo: “Como siempre, apoyando la industria nacional, dándole el espaldarazo a los que generan trabajo, a quienes vienen y laburan todos los días acá”.

Durante el recorrido por la planta industrial en San Fernando, Villarruel protagonizó un intercambio incómodo con Crespo, quien hoy lidera de las protestas de los trabajadores.

Crespo, este miércoles, dentro del predio de Fate, en San Fernando Manuel Cortina

Aquel martes de septiembre Crespo reveló a LA NACION que le entregó “una carta en mano con reclamos” a la vicepresidenta y que le dijo que “la fábrica está a mitad de producción y que hubo despidos, y que eso es consecuencia de la Ley Bases que ella desempató”. Según el gremialista, la titular del Senado le respondió que “es necesario buscar soluciones”.

En el intercambio, que fue grabado, se escucha a Villarruel quejarse porque en la carta que le entregó el sindicalista la vincula con “genocidas”. Pero luego buscó un acercamiento y pidió “trabajar por la unión de los argentinos”.

El intercambio entre Villarruel y el sindicalista Alejandro Crespo

La carta abierta que el Sutna publicó en redes para rechazar su presencia cuestionó que “su gobierno habilita importaciones indiscriminadas” que tienen como consecuencia despidos, rebajas de salarios y ataques a las condiciones laborales. A su vez, se lee que la visita de Villarruel, “defensora de los militares genocidas”, “merece el mayor de los repudios”, y la evalúan como una “provocación” en tanto se dio en el Día de la Industria.

El equipo de comunicación de Villarruel se limitó solo a informar la visita a la fábrica con un escueto comunicado en el que no se deja constancia del intercambio con Crespo. “Fue recibida por el presidente de la compañía, Javier Madanes Quintanilla, acompañado por su equipo directivo, quienes le brindaron un panorama sobre la actualidad de la empresa y su producción durante el recorrido por las diferentes etapas productivas”, dice el texto.

En el video que publicó en septiembre se la ve recorriendo la planta industrial junto a Madanes Quintanilla, uno de los empresarios más poderosos de la Argentina, quien además controla Aluar, el único productor de aluminio del país. La publicación combina imágenes de saludos y caminatas de la vicepresidenta con escenas de la planta y la maquinaria en acción.

Por su parte, Crespo, militante del Partido Obrero y de pertenencia al denominado “sindicalismo clasista”, lidera hoy la protesta por el cierre de Fate. Esta mañana fue detenido y luego liberado. La policía bonaerense lo retuvo por “turbación de la propiedad”, por haber cortado un alambrado para ingresar a la planta, junto a otros 15 empleados. “Estamos ante una situación intolerable. Se harán todas las acciones para que se reabra esta fábrica porque tenemos las condiciones para hacerlo. Este es un holding que tiene la espalda para arreglar el problema”, dijo desde la fábrica.

El contexto de la visita de Villarruel

El cierre de la empresa no fue repentino. La vicepresidenta visitó la planta industrial cuando Fate se encontraba en crisis hace tiempo.

El historial reciente de la empresa incluyó importantes tensiones con el Sutna. Durante 2022, la conflictividad gremial −principalmente por reclamos salariales y horas extra− llevó a paros y bloqueos de planta que afectaron la producción no solo de Fate, sino de otras grandes firmas del sector, como Pirelli y Bridgestone. En ese entonces, Madanes Quintanilla reconoció que la empresa estaba operando a un 40% de su capacidad y subrayó la dificultad para resolver el problema.

El presidente de la compañía dejó entrever que la razón por la que no se podía llegar a un buen puerto en las negociaciones que el motivo detrás de los reclamos era “quién conduce la planta, si la empresa o el gremio”.

Más recientemente, en 2025, desde el sindicato encararon una serie de paros escalonados en reclamo de mejoras salariales.

Tras el cierre de la planta, en el comunicado oficial, desde la firma escribieron: “Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.

En tanto, según un informe que realizó la consultora PxQ, que dirige Emmanuel Álvarez Agis, entre 2023 y 2025 los neumáticos aumentaron sus importaciones un 34,8%, mientras que los precios internos bajaron un 42,6%. Según el mismo relevamiento, la cantidad de empleos que se perdieron en este sector llegó a 6427 entre esos años, lo que implicó una caída de 7,1%.

Ya a inicios de 2024, Fate había informado que encararía una readecuación de sus operaciones en su planta de San Fernando que implicaba el despido de 97 personas. Desde la firma habían señalado que era una respuesta ante “una sostenida pérdida de competitividad exportadora” producto de la carga impositiva y la “competencia desleal” de los productos importados que estaban ingresando al país, principalmente desde China.