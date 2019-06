Crédito: Prensa Urtubey

Los gobernadores de Salta y Córdoba ratificaron que irán con Alternativa Federal; el economista, en Consenso 19

Pese a la decisión del senador Miguel Pichetto de convertirse en el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Juan Manuel Urtubey confirmó ayer que mantendrá su precandidatura presidencial por Alternativa Federal . El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, también ratificó que se mantendrá en esa coalición.

El caso de Urtubey fue significativo, porque el gobernador de Salta fue el primero en ser tentado por Macri. El jefe de Estado le había ofrecido durante el fin de semana la vicepresidencia a Urtubey, pero este rechazó la propuesta, según indicaron en su entorno.

Si bien Pichetto se llevará a un grupo de dirigentes peronistas a la nueva coalición de Cambiemos, Urtubey y Schiaretti se mantuvieron firmes en su equidistancia entre la Casa Rosada y el kirchnerismo.

También lo hizo el precandidato presidencial de Consenso 19, Roberto Lavagna, que dejó trascender que "dejará una puerta abierta" a Urtubey y buscará capitalizar el voto que pierdan Sergio Massa, por aliarse al kirchnerismo, y Macri, por recurrir a Pichetto. "Somos la única tercera opción del medio", decían ayer sus voceros.

Urtubey también piensa competir por el "voto del medio" y aseguró que no se sumará al lavagnismo. "Vamos a fondo solos. Si quiere competir Lavagna en las PASO, bienvenido. Si no, mantendremos la coherencia: ni Macri ni Cristina. Si quiere que nos sumemos, es una imposición, no es un consenso", dijo un colaborador de Urtubey.

Pichetto, Massa, Urtubey y Schiaretti fueron los fundadores de Alternativa Federal, y hace un mes acordaron definir la candidatura presidencial entre los tres primeros mediante las PASO. Eso los alejó de Lavagna, que no aceptó competir en las primarias.

Ahora, Massa se corrió hacia el kirchnerismo y Pichetto se anotó en el macrismo. Solo quedan Urtubey y Schiaretti en Alternativa Federal, y Lavagna, en Consenso 19. En su cuenta en la red Twitter, Schiaretti lo dijo así: "Ratificamos nuestra pertenencia a Alternativa Federal, coalición que se inscribirá nacionalmente. Hacemos por Córdoba inscribirá la alianza para participar de las elecciones con candidatos a diputados nacionales propios que defiendan los intereses de nuestra provincia".

Y agregó que la decisión "responde al compromiso asumido con los miles de cordobeses que confiaron en nuestra fuerza política recientemente, de trabajar fundamentalmente por el bienestar y el progreso de nuestra provincia".

Mientras que ayer Urtubey estuvo con su equipo íntimo preparando la inscripción de Alternativa Federal en la Justicia Electoral y su lanzamiento en La Matanza, hoy, a las 18, Schiaretti se reunió con su ministro de Gobierno, Carlos Massei; el presidente provisional de la Legislatura provincial, Oscar González, y el legislador Carlos Gutiérrez, entre otros.

Por su parte, Lavagna se encontró ayer con sus socios de Consenso 19, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz; y la líder de GEN, Margarita Stolbizer. Analizaron la decisión de Pichetto. El exministro de Economía ratificó que apuntará a capitalizar el "voto del medio" entre el oficialismo y el kirchnerismo. En su cuenta de Twitter, consignó: "Por el camino de la coherencia y el consenso seguimos trabajando junto a Lifschitz y Stolbizer por un futuro mejor para todos los argentinos. La única vía para ganarle a la grieta".

En una jornada frenética en el búnker lavagnista de Paraguay 1132, por la presentación de hoy ante la Justicia Electoral de Consenso 19, un allegado a Lavagna reveló a LA NACION que el precandidato observa con cierta expectativa estos reacomodamientos. "Ahora se ve claramente: dentro de Alternativa Federal estaba la intención de ir a los extremos de la grieta", dijo.

"Massa se fue con el kirchnerismo y Pichetto, con el macrismo. Alternativa Federal explotó y Lavagna quedará como tercera opción", agregó. "Ahora tenemos que hacer las cosas bien para captar los votos que se le vayan a Massa por acordar con la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner y los que se le vayan a Cambiemos porque Macri sumó a Pichetto", aseguró.

"Para esto le dejaremos una puerta abierta a Urtubey", aseguró otra fuente lavagnista. Desde el búnker de Urtubey dijeron a LA NACION que no abrirán una negociación con Lavagna para sumarse a Consenso 19. Sin embargo, ratificaron que Macri también le había ofrecido durante el fin de semana la candidatura a vicepresidente a Urtubey como primera opción de Alternativa Federal, antes que a Pichetto. Lo confirmaron fuentes de ambos sectores.

Pero Urtubey rechazó la oferta y dijo que buscará ser precandidato presidencial por Alternativa Federal. Hasta entonces estaba negociando con Pichetto una nueva conformación de esa alianza. Pero Pichetto ya la creía una vía muerta y negoció luego con Macri.