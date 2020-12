Cuenta regresiva: así se preparan las provincias para el operativo de vacunación

El personal de salud recibe con aplausos el primer cargamento de vacunas en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria Crédito: Marcelo Manera

El operativo de aplicación de la vacuna rusa Sputnik V comenzará este martes en todo el país, con el foco puesto en alcanzar primero al personal de salud que diariamente trata con los infectados por Covid-19 y a quienes se desempeñan en las guardias de los hospitales públicos y privados. Algunos distritos ampliaron ese espectro, incluyendo al resto de los trabajadores esenciales y a las personas que integran grupos de riesgo. Otros habilitaron la inscripción anticipada para la población en general. No todos los gobernadores se ofrecerán como voluntarios.

La ciudad y la provincia de Buenos Aires ya anticiparon su esquema de trabajo. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta recibió 23.100 dosis iniciales, que comenzarán a aplicarse este martes, y dispuso que el operativo de vacunación se realizará en 17 hospitales públicos y 20 establecimientos privados.

En tanto, el gobierno de Axel Kicillof dispuso que la vacunación se realizará en 600 centros a lo largo de la provincia, que en este primera etapa recibirá 123.000 dosis, de las cuales 80.000 se destinarán a los municipios del Gran Buenos Aires. El gobernador ya anunció que se dará la vacuna aunque no "en carácter personal" sino como una forma de enviar un mensaje a la sociedad. "Hay una campaña muy intensa de desprestigio para generar dudas e incertidumbres", denunció ayer, en diálogo con C5N.

Según informó la Provincia en un comunicado, los trabajadores de la salud que opten por aplicarse la vacuna deberán inscribirse en el sitio www.vacunatepba.gba.gob.ar para recibir su turno. Para la siguiente fase de vacunación se incluirá a trabajadores de la seguridad y la educación, a mayores de 60 años y quienes integren grupos de riesgo. La inscripción online, de todos modos, fue abierta a toda la población: este martes ya había 315.000 anotados.

Córdoba

Córdoba recibirá 21.900 dosis de la vacuna Sputnik V en esta primera etapa (llegarán en dos tandas) y a partir de este martes las aplicará al personal de salud que trabaja en la atención directa de pacientes con Covid-19: unas 19.500 personas.

En el operativo de vacunación participarán 1300 personas, entre admisores, distanciadores, vacunadores, notificadores y personal de control posvacunación. Cuando se masifique, serán 5000 personas.

Andreani y Ocasa se hicieron cargo del operativo de distribución en Córdoba Crédito: Marcelo Manera

En la capital provincial, la vacunación se realizará en el Centro de Convenciones Córdoba (CCC), ubicado en la zona norte de la ciudad, donde habilitarán seis células de vacunación, con capacidad para 700 personas por día. Una vez vacunada, la persona aguardará unos 30 minutos para verificar que no tenga reacciones.

En el interior, las cabeceras serán los 24 hospitales provinciales. En la logística de reparto trabajan Andreani y Ocasa, que movilizarán los lotes ya fraccionados. Del primer lote de 10.500 vacunas, 7100 dosis quedarán en la capital provincial. Este lunes se hizo el último simulacro.

La vacunación es optativa y aunque el personal médico crítico ya está identificado, se habilitó una línea 0800 para aquellos de ese segmento que quieran anotarse en lista de espera. En los próximos días ese esquema será también para la población general. El objetivo de la gobernación es llegar a 1,2 millones de personas entre enero y febrero.

El gobernador Juan Schiaretti, por ahora, no se vacunará. Gabriela Barbás, secretaría de Prevención de Salud, dijo que si bien ya están los estudios que prueban que la vacuna es efectiva en mayores de 60, "en esta primera etapa se vacunarán a personas de hasta 60 años, debido a que falta aún la firma oficial que autorice a aplicar la dosis a esta población".

Schiaretti recorrió el centro de vacunación de la ciudad de Córdoba y dijo: "Me voy a vacunar cuando corresponda que me vacune. En este momento hay que ser justos y equitativos y empezar por al personal sanitario". Aseguró estar "convencido sobre la eficacia y seguridad de la vacuna Sputnik V, porque ya está demostrada".

Santa Fe

Santa Fe comenzará a aplicar este martes la primera serie de 12.000 dosis que arribaron a cinco puntos de la provincia: Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista. Si bien están previsto desplegar unos 300 centros de vacunación a lo largo del territorio provincial, el gobernador Omar Perotti precisó que en esta etapa las dosis se alojarán en 21 centros de almacenamiento.

El personal de salud recibe con aplausos el primer cargamento de vacunas en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria Crédito: Marcelo Manera

"A las 9 horas [del martes] se estará comenzando el proceso de vacunación, tomando como prioridad a todo el personal de terapias, guardias, ambulancias y responsables de laboratorios. Es decir, el considerado personal crítico y de resguardo, que han tenido que llevar hasta aquí el trabajo con los casos positivos que requirieron atención", afirmó Perotti.

La provincia dispuso que la aplicación comenzará a través de 500 equipos (compuestos de tres personas cada uno), pero luego se sumarán otros 400 profesionales y técnicos al operativo, con el objetivo de alcanzar a 1,2 millones de vacunados en marzo.

Mendoza

Mendoza se prepara para iniciar este martes el plan de vacunación con las dosis rusas, tras recibir durante la mañana de este lunes 5500 unidades de Sputnik V. El primer grupo en recibir la vacuna será el personal de terapia intensiva y de guardias de los hospitales. El gobernador Rodolfo Suarez tampoco se vacunará mañana: aseguró que esperará a su turno.

La titular de Inmunizaciones de la provincia, Iris Aguilar, confirmó a LA NACION que está poniendo a punto todo el operativo. "Es el principio de una solución para esta pandemia en este 2020, creo que somos afortunados y es una muy buena noticia para cerrar este año", señaló la funcionaria, y agregó: "La producción de vacunas contra coronavirus a nivel mundial es muy acotada y lo hemos visto con todas las aprobadas, por lo tanto se han hecho entregas parciales y esperamos estar recibiendo la otra tanda en los próximos días".

La llegada de las primeras vacunas a Mendoza Crédito: Gobierno de Mendoza

Se espera que el resto de las dosis que arriben en las próximas semanas incluyan a todo el personal de salud. "Se va a incorporar a las fuerzas de seguridad y, cuando se apruebe, los mayores de 60 años. Cada hospital va a asumir la responsabilidad de vacunar puertas adentro a sus grupos mencionados", indicaron desde el Ministerio de Salud.

En cuanto al pedido de "acompañamiento" que hizo el sábado el presidente Alberto Fernández a los gobernadores, el mandatario mendocino confirmó que se vacunará a su turno. "Se debatió si los gobernadores se tienen que vacunar o no, mi postura fue preferir que se vacune a las personas que están en la zona de riesgo. En primer lugar, a quienes están en la primera línea: choferes de ambulancia, los acompañantes de estos, los que están en las terapias, los enfermeros, ellos son la prioridad. Yo me voy a vacunar a mi turno", indicó el gobernador.

Por otra parte, Aguilar se refirió a la incertidumbre y polémica en torno a la Sputnik V. "Es una vacuna voluntaria, hay que ver cuánto del personal de salud está dispuesto a ponerse la vacuna, hay lugares en donde están dispuestos y hay otros donde existe más reticencia".

Desde el gobierno de Mendoza reconocieron que existe reticencia a la vacuna en algunos sectores del personal de salud Crédito: Gobierno de Mendoza

En este sentido, en diálogo con LA NACION, la médica pediatra Isabel Del Pópolo, secretaria general de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), se mostró preocupada por la escasez de información sobre las dosis rusas. "Las opiniones de los profesionales de la salud están divididas. No se entiende por qué los datos son insuficientes. Por supuesto que se respetará la libertad de aceptar o no vacunarse. ¿Están las dosis suficientes?, ¿qué efectos adversos tienen sobre las patologías crónicas preexistentes? Muchas preguntas que no tienen respuestas claras", indicó la principal representante sindical de médicos y enfermeros de la provincia.

Para el gobierno provincial, el sistema sanitario responde y hay estabilidad en la cantidad de contagios de Covid-19, que ya alcanza a las 56.976 personas. La tendencia de infecciones sigue siendo descendente, con un promedio diario por debajo de los 100 casos. Ya son 42.602 las personas recuperadas y 1.239 los fallecidos por el virus.

Santiago del Estero

El operativo de vacunación contra el coronavirus comenzara este martes, a las 9, en el Hospital Independencia, donde está la mayoría de las camas UTI destinadas a los pacientes con Covid-19. Las primeras 5900 dosis serán exclusivamente para el personal de salud, empezando por el Hospital Independencia, para alcanzar luego a los distintos centros de salud públicos y privados de la capital y La Banda, el conglomerado que concentra la mayoría de la población.

Según el Secretario de Salud de la Provincia, doctor Cesar Monti, se espera que en esta primera etapa se vacune "el 70% del personal de salud de Santiago", y que con las próximas entregas se avance con policías, docentes y grupos de riesgo.

El gobernador Gerardo Zamora no anunció oficialmente si se vacunará en esta primera etapa. "Por ahí mañana [por el martes] Gerardo se hace presente en el inicio del operativo y se vacuna, pero no se sabe nada", deslizó una fuente del entorno del mandatario.

Tucumán

Tucumán recibió la primera tanda de 5750 dosis de la Sputnik V y comenzará este martes la vacunación. Los primeros en recibir la dosis serán "quienes trabajan en las terapias intensivas, los médicos, los enfermeros, la primera línea que toma contacto con el virus a diario", según informó el Ministerio de Salud provincial. Los seguirán las personas que integran los grupos de riesgo.

Para supervisar el inicio de la distribución de las vacunas en los 13 nodos donde será colocada en toda la provincia, el gobernador, Juan Manzur, junto con el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, y la ministra de Salud Pública, Rossana Chahla, visitaron el Depósito Central del Sistema Provincial de Salud, donde esta mañana llegaron las cajas con las primeras dosis. De los 13 nodos, 12 están ubicados en la capital tucumana y el restante en Tafí del Valle, donde hay 126 personas que recibirán la primera dosis en las próximas horas.

"Hoy es un día importante para Tucumán, comienza una nueva esperanza para el pueblo argentino, porque comenzó la distribución de las vacunas. Estas son las primeras dosis que hay, pero seguirán llegando a lo largo de enero, febrero y marzo hasta terminar con 100 por ciento de los grupos poblacionales para los cuales están asignadas", destacó Manzur en diálogo con la prensa.

Agregó que el objetivo de la cartera sanitaria tucumana "es que las más de 5000 vacunas sean aplicadas en las próximas 48 horas". Y agregó: "El personal está capacitado y haremos todo el esfuerzo posible para que esta primera tanda se aplique dentro de ese tiempo".

Si bien se había deslizado la posibilidad de que Manzur sea el primero en ponerse la vacuna Sputnik V en Tucumán, todavía no hubo una confirmación oficial. "La semana que viene vamos a recibir otras 5400 dosis para seguir vacunado a personal de salud", indicó la ministra Chahla.

Chubut

Chubut recibirá 3000 dosis de la vacuna Sputnik V y comenzará a aplicarlas este martes. "Empezaremos con los trabajadores de salud de mayor riesgo. Este lunes llegan las primeras 1500 dosis y las siguientes la próxima semana", aseguró el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich. "Vamos a priorizar el personal de guardias, terapia intensiva, laboratorios, que son los de mayor exposición", agregó el ministro.

"En febrero se comenzará a vacunar a las personas de riesgo", anticipó el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque. También señaló que se comenzará a vacunar al personal de salud en el Hospital Regional y Alvear de Comodoro Rivadavia.

La llegada de las primeras dosis a Salta Crédito: Gobierno de Salta

Puratich, en tanto, anticipó que los primeros en vacunarse serán el vicegobernador a cargo de la gobernación, Ricardo Sastre, y él como ministro. "Queremos darle confianza a la población. La vacuna es segura y eficiente. Es el mensaje que debemos darle a la sociedad. No podemos confundir las cuestiones políticas con lo que es sanitario", dijo Puratich.

En Chubut se estima que alrededor de 150 mil personas deberían recibir la vacuna. "La vacuna no es obligatoria. Se recomienda su aplicación. Tenemos mucha demanda y hay mucha ansiedad. Todos queremos estar protegidos", señaló el ministro.

Santa Cruz

Un vuelo de Aerolíneas Argentinas trajo en la noche del domingo las primeras 450 dosis de la vacuna Sputnik V, que estarán destinadas a Río Gallegos y El Calafate. Según informó el ministro de Salud, Claudio García, este lunes llegan otras 450 dosis con destino a Caleta Olivia, Puerto Deseado, Las Heras y Pico Truncado, las ciudades que se encuentran aún en ASPO.

Según informó el gobierno de Alicia Kirchner, esta semana llegará un total de 2400 dosis a la provincia. En Santa Cruz son más de 8000 las personas que se desempeñan en el área de salud y las primeras vacunas se aplicarán a quienes tratan con pacientes con Covid-19.

A través de un comunicado oficial, la gobernadora santacruceña destacó la gestión del gobierno nacional y prometió vacunarse para dar una muestra de confianza hacia la vacuna y para rechazar la "campaña de desinformación".

Formosa

Esta mañana arribaron por la Ruta Nacional 11 a Formosa las dos combis con las primeras 1800 dosis de la Sputnik V (se esperan 3400). Las mismas fueron colocadas en equipos de refrigeración del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano y este martes a las 9 comenzará el proceso de vacunación masiva.

Cada provincia dispuso freezers para almacenar las vacunas Crédito: Marcelo Manera

Julio Arroyo, responsable del Departamento de Inmunizaciones, dijo al diario La Mañana que "las primeras 1800 dosis se aplicarán en Formosa y Clorinda, especialmente en el personal de salud y seguridad que trabaja en la primera línea de contingencia".

El Gobierno dispuso tres vehículos para trasladar las vacunas a los puntos de vacunación en capital y Clorinda. Se espera para la primera semana de enero la segunda tanda.

Misiones

Esta mañana arribaron a Posadas las primeras 2600 dosis de la vacuna, que se destinarán al personal afectado a las áreas de terapia intensiva de hospitales y clínicas (públicas o privadas), para luego continuar con personal de guardia y otras áreas en los centros de salud.

Cuando el camión Andreani llegó a la empresa de logística Central Argentino, en Posadas, ya había seis combis del Ministerio de Salud con los freezers dispuestos para mantener la cadena de frío.

El subsecretario de Apoyo y Logística del Ministerio de Salud Pública, Carlos Báez, explicó que el Estado misionero adquirió 30 freezers para almacenar las vacunas. Desde la provincia no confirmaron aún si el gobernador Oscar Herrera Ahuad se vacunará.

Informe de nuestros corresponsales

