Los gobernadores de Mendoza, Rodolfo Suárez, y de Córdoba, Juan Schiaretti, anunciaron que no se pondrán por ahora la vacuna Sputnik V, sino que esperarán su turno. La Casa Rosada había hecho saber en las últimas horas que valoraría como un gesto de respaldo de los mandatarios provinciales que ellos se aplicaran, en esta primera tanda, la vacuna rusa, que ya se distribuye por todo el país.

"Me voy a vacunar cuando corresponda que me vacune. En este momento hay que ser justos y equitativos y empezar por al personal sanitario", dijo Schiaretti, que recorrió el centro de vacunación de la ciudad de Córdoba y aseguró estar "convencido" de que "ya están demostradas" la "eficacia y seguridad de la vacuna Sputnik V".

El mendocino Suárez tiene los mismos planes. "Se debatió si los gobernadores se tienen que vacunar o no, mi postura fue preferir que se vacune a las personas que están en la zona de riesgo -dijo-. En primer lugar, a quienes están en la primera línea: choferes de ambulancia, los acompañantes de estos, los que están en las terapias, los enfermeros, ellos son la prioridad. Yo me voy a vacunar a mi turno."

Discrepó con ellos el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, que hoy anunció que será "el primero que se va a vacunar" en su provincia. En declaraciones a El Destape Radio, Ziliotto afirmó: "Hay una campaña feroz de desprestigio. Hay corporaciones mediáticas y políticas que están militando para el fracaso de la vacunación y hay que dar señales políticas muy claras". Según el mandatario pampeano, los gobernantes tienen que "dar el ejemplo" y vacunarse "para darle tranquilidad a la gente".

La mayoría de los gobernadores no anunció todavía si se vacunará o no. Es el caso de Gerardo Zamora, de Santiago del Estero: "Por ahí mañana se hace presente en el inicio del operativo y se vacuna, pero no se sabe nada", dijo una fuente del gobierno provincial a LA NACION.

En cuanto al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no informó todavía si se pondrá la vacuna. Algunos dirigentes de Juntos por el Cambio le pidieron que no lo hiciera.

En Tucumán, si bien se había deslizado la posibilidad de que el gobernador Juan Manzur, médico y exministro de Salud del gobierno de Cristina Kirchner, fuera el primero en ponerse la vacuna Sputnik V, todavía no hubo una confirmación oficial. Sí se informó desde el Ministerio de Salud Pública que los primeros en recibir la vacuna "serán quienes trabajan en las terapias intensivas, los médicos, los enfermeros, la primera línea que toma contacto con el virus a diario".

Informes de Pablo Mannino (Mendoza), Gabriela Origlia (Córdoba), Fabián López (Tucumán) y Leonel Rodríguez (Santiago del Estero)

