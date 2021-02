Vacunas vip: el escándalo volvió a exponer las internas en Juntos por el Cambio

Vacunación vip: la postura frente al escándalo genera fricciones internas en Juntos por el Cambio Crédito: Juntos por el Cambio

El escándalo por la "vacunación vip" de funcionarios, dirigentes y allegados al oficialismo, la peor crisis que enfrentó hasta ahora el gobierno de Alberto Fernández, volvió a poner de manifiesto las diferencias internas en Juntos por el Cambio.

Desde que estalló el viernes pasado la polémica por la confesión pública del periodista Horacio Verbitsky, quien admitió que fue inoculado contra el coronavirus gracias a una gestión de Ginés González García, la principal coalición opositora no logra mostrar una postura unificada frente al caso que sacude a la Casa Rosada.

Como ocurrió semanas atrás con la protesta por la vuelta de las clases presenciales, el ala dura, que encabeza Patricia Bullrich, y el sector moderado, que lidera Horacio Rodríguez Larreta, muestran distintas estrategias a la hora de confrontar con el kirchnerismo por el escándalo de las vacunas de privilegio. "Es difícil articular. Nosotros somos refractarios a las imputaciones personales, tratamos de no caer en ese lugar ni en posiciones extremistas, más allá de que es un bochorno y es gravísimo lo que pasó", señala uno de los principales armadores del jefe de gobierno porteño.

Recién hoy, cinco días después de que saliera a la luz la controversia por el uso de la Sputnik V para favorecer a amigos del poder, la cúpula de Juntos por el Cambio -conformada por Bullrich (Pro), Alfredo Cornejo (UCR) y Maximiliano Ferraro (Pro)- y los jefes parlamentarios del espacio buscarán exponer una posición institucional sobre el caso. "No es una cuestión de que nos cuesta acordar, sino que tenemos que poder articular porque hay muchos proyectos individuales", dice un integrante del interbloque de la coalición.

Sin embargo, a pocas horas de la conferencia de prensa convocada en el Congreso, todavía hay diferencias internas sobre cuál será el contenido del anuncio. Uno de los temas que divide aguas en la oposición es la posibilidad de que la ofensiva contra el Gobierno incluya un eventual pedido de sanción al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, luego de que trascendiera que su padre y sus suegros fueron inoculados antes de que comenzara el operativo oficial para adultos mayores.

"No puede haber negociaciones con Massa en el Congreso, ni con nadie que utilizó su cargo o traficó su influencia para que alguien de su familia se vacunara antes que le correspondía", bramó Bullrich esta mañana en diálogo con LN+.

Los dichos de la titular de Pro generaron malestar en un sector de la fuerza. "Eso es embarrar la cancha. Horacio está mostrando que el plan de vacunación se puede hacer de otra forma. Cada uno tiene su rol", replicó un lilito.

En sintonía con el reclamo de Bullrich, el diputado nacional Álvaro de Lamadrid (UCR-CABA) presentó un proyecto para pedir la exclusión de la Cámara baja de Massa y de Eduardo Valdés, un integrante de la lista de vacunaciones vip, por "inhabilidad moral".

En cambio, en un sector de Pro y en el larretismo consideran que la situación del tigrense es "distinta" al de los 70 beneficiados por el vacunatorio vip de Ginés. "Quedamos en hablarlo antes de la conferencia", cuenta un alfil de la CC.

Tensiones

Además de marcarle la cancha a sus aliados por la situación de Massa, la titular de Pro deslizó una crítica al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, quien calificó el escándalo de "vacunatorio vip" como un "error grave", que daña la campaña de inoculación en la Ciudad. "Esto es más serio que un error. El ministro debe entender que esto es más serio que un error. Tiene que haber definiciones más contundentes", afirmó Bullirch, quien arribó hace pocas horas a la Capital tras su visita a Salta. Consultada sobre el posicionamiento de Larreta frente a la controversia, la exministra de Seguridad remarcó: "La mesa de Juntos por el Cambio, donde está Larreta, es la que definió el documento del sábado y la conferencia de hoy. Esa es nuestra línea".

Cerca de Bullrich le bajan el tono a la declaración contra Quirós y aseguran que la titular de Pro no reclama un pronunciamiento "contundente" de Rodríguez Larreta sobre la polémica por las vacunas vip. "No hay que generar una pelea con Larreta. Solo aclaró que no le parece correcta la calificación de error, esto es un modus operandi, había una partidización del plan de vacunación", afirman desde ala dura.

Ante la controversia por las vacunas vip, Rodríguez Larreta, que habló ayer con Bullirch, vuelve a mostrar un perfil distinto al de sus principales socios. A diferencia de Mauricio Macri, Cornejo o la titular de Pro, evitó repudiar públicamente al Gobierno por la polémica y optó por contrastar las irregularidades del plan de vacunación de la Casa Rosada con la campaña de inoculación en la Ciudad. "Hablamos con gestión", dicen en la cúpula del Ejecutivo porteño.

En la reunión virtual de la mesa nacional de Juntos por el Cambio del lunes pasado, avaló la realización de la conferencia de prensa de esta tarde y pidió ser "precisos" con las revelaciones del "vacunatorio vip". En privado, los funcionarios porteños repudiaron el uso de las vacunas para amigos del poder, pero definieron no salir a "agitar la grieta" en la esfera pública en plena campaña de vacunación contra el coronavirus. "No hay que politizar un tema tan sensible, no estamos de acuerdo con los agravios personales. Es gravísimo lo que pasó, pero podés terminar minando el plan de vacunación. Eso daña a todo el país", explica un estrecho colaborador de Larreta.

En ese marco, en la Ciudad creen que los representantes de Juntos por el Cambio en el Congreso deben promover proyectos para transparentar el plan de vacunación oficial y evitar que haya un uso discrecional de las vacunas. "Tenemos una mirada a futuro. Podés seguir pegando con el caso, agrandando la grieta y la angustia de la gente o ver cómo evitás que esto vuelva a ocurrir", señala un funcionario porteño.

