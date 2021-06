Vacunas. Richmond negó que el Gobierno haya facilitado su acuerdo con Rusia

“Fuimos invitados a participar a través del laboratorio [indio] Hetero. No lo indicó el gobierno nacional”, afirmó Marcelo Figueiras, el presidente del laboratorio argentino Richmond, respecto del contrato para la producción local de la vacuna Sputnik V. Y aclaró: “Yo no tenía la menor idea de que la gente de Hetero me iba a llamar desde Moscú para trabajar en esto”.

Figueiras habló en el marco de la reunión plenaria que mantienen los diputados de las comisiones de Salud y Legislación general con los representantes de los laboratorios Pfizer y Richmond, convocada por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, para que los legisladores despejen dudas acerca de los contratos de las vacunas.

“Por supuesto que accedimos ante semejante desafío y estuvimos a la altura porque vamos a empezar a producir. Podemos llegar a hacer hasta cinco millones de dosis de los dos componentes al mes”, indicó también el empresario, ante las preguntas de la diputada de Pro Carmen Polledo, quien pidió detalles del contrato entre Richmond y el Fondo Ruso de Inversión.

En su discurso, Figueiras advirtió que el precio de las dosis “no se va a modificar, se fabrique en la Argentina o en otro lado” y dijo que esta semana recibirán el primer componente de la vacuna rusa y en las próximas semanas llegará el segundo. “Hay que llevar tranquilidad porque con el primer componente de la vacuna podemos evitar el colapso sanitario”, indicó.

Sin financiamiento ni pacto de confidencialidad

Además, el presidente del laboratorio Richmond dijo que la empresa no recibió “ningún financiamiento” en el marco del acuerdo con Rusia. “Todo lo que hicimos hasta ahora fue con capital propio. No recibimos ningún financiamiento. Nos han demostrado interés muchísimos actores, bancos públicos y privados, pero para este proyecto no hemos tenido ningún tipo de financiación”, explicó, respecto de la producción de vacunas en la que el laboratorio intervendrá únicamente en la última etapa del proceso.

Según Figueiras, la farmacéutica podrá fabricar, en principio, “500.000 dosis semanales de los dos componentes, en su la última etapa productiva” y el proyecto de producción completa “se hará a largo plazo”.

El empresario dijo también que “no hay confidencialidad” en el acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión, el cual remarcó que se lleva a cabo sin intervención del gobierno de Alberto Fernández. En este punto, Richmond se diferencia de la empresa Pfizer, que sí celebró su pacto de confidencialidad con el Gobierno en julio del año pasado, según indicó el gerente general de Pfizer Argentina, Nicolás Vaquer.

Vaquer se presentó ante los diputados previo a Figueiras y dijo que la empresa americana no tiene “ningún interés en intervenir con bienes del Estado”, negó que el Gobierno haya pedido “pagos indebidos o exigencias de intermediarios” y sostuvo que se sigue avanzando para alcanzar un acuerdo. Además, aseguró: “Hoy la ley vigente no es compatible con algunos aspectos contractuales que ofrece Pfizer”.

Las consultas a la empresa Astrazeneca, el Fondo Covax y las cancillerías de los estados que tienen contratos con la Argentina, serán respondidas a los diputados en los próximos días, según indicó Massa.