En medio del escándalo por las vacunas vip, el bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, que lidera Elisa Carrió, anunció que presentará un proyecto de ley para que los líderes de todos los espacios políticos, los funcionarios públicos y sindicalistas sean los últimos en acceder a la vacuna contra el Covid-19, luego de que se haya terminado de inocular a todos los pacientes de riesgo.

"En un país donde agrupaciones políticas como La Cámpora se adueñaron de la campaña de vacunación, los líderes de todos los sectores tienen que ser los últimos en vacunarse", señalaron desde el espacio opositor.

Carrió acompañó el comunicado con un audio que difundió en redes sociales, donde tildó de "hipócrita" la reacción del Alberto Fernández y su pedido de renuncia al exministro de Salud Ginés González García. "¿Qué creían: que si los chicos de La Cámpora ponen la vacuna y se vacunan a ellos mismos, no iba a haber un salón vip en la Argentina de los privilegios? ¿De qué se escandalizan? Eso es cinismo e hipocresía", afirmó, para apuntar sobre el Presidente y la flamante ministra de Salud, Carla Vizzotti.

"¿Se escandaliza el Presidente ante lo obvio? ¿Se escandaliza la que va a ser ministro? Pero si es una risa. ¿De qué nos estamos escandalizando? No nos escandalizamos por Edenor, por YPF, nos escandalizamos por un salón vip, que siempre existió y que es la vergüenza nacional. No hay escándalo. Esto es lo que elegimos: elegimos una Argentina decadente e inmoral. Esto es lo que elegimos la mayoría de los argentinos", agregó, para insistir: "No solo los mentirosos y los tramposos van al infierno, también los hipócritas".

En ese punto, amplió sus críticas a la sociedad en general y la doble moral: "Yo llamo a los argentinos: ¿cuántos miles se hubieran puesto las vacunas si pudieran estar en el salón vip? En eso consiste nuestra vergüenza nacional. Y nos involucra a todos".

La interna partidaria también se coló en el mensaje: Carrió defendió el silencio del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ante la polémica. "¿Por qué no habla Rodríguez Larreta? Simplemente porque dio el ejemplo y los que damos el ejemplo no necesitamos hablar", afirmó.

"Espero que ahora la senda correcta sea que somos los funcionarios o líderes políticos, aunque estemos enfermos, los últimos en ponernos una vacuna. Si esa es la decisión, podemos empezar a terminar con los privilegios. Aunque algunos nos pueda costar la vida", completó, en alusión al proyecto de ley que presentarán sus diputados.

El proyecto en cuestión también propondrá que esté prohibido el registro de personas para la vacunación y la colocación de la misma por fuera de las estructuras competentes del Estado.

"Que la hipocresía e inmoralidad del vacunatorio VIP no esconda el deleznable uso político partidario que el PJ y La Cámpora ha realizado a lo largo y ancho del país", destacaron desde la CC. "Quieren que el 2021 sea una vacuna por un voto. Si son capaces de hacer clientelismo con la vacuna, cómo no van a ser capaces de tener un vacunatorio clandestino", añadieron.

