Varados: desde Migraciones criticaron a la Ciudad por no disponer de hoteles para los que llegan del exterior

Este mediodía la directora general de Migraciones, Florencia Carignano, volvió a defender los cupos impuestos desde el Gobierno para limitar el ingreso de argentinos o residentes al país, en medio de la segunda ola de coronavirus y frente a las alarmas por la variante Delta, y destacó que tomaron esta decisión para poder controlar el flujo y porque no pudieron hacerlo de otro modo.

“Lo ideal sería que haya hoteles que los alojen, como en Canadá, pero lo de los hoteles solo lo implementaron la provincia de Buenos Aires, Salta y San Juan. Y Buenos Aires ya recibió un amparo, es muy complicado”, dijo la funcionaria en alusión al decreta que obliga a quienes regresan del extranjero, den o no positivo de Covid-19, a aislarse los primeros días en un hotel.

En diálogo con TN, Carignano agregó: “En algunas jurisdicciones que reciben mucha gente, como la Ciudad, hubiera sido fundamental lo de los hoteles”. Así se mostró en contra de la decisión del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, quien dispuso cuarentena en hoteles solo para las personas que al arribar al país resulten contagiadas.

Para mostrar a su entender la importancia de esta medida, Carignano utilizó el ejemplo del hombre residente en la Ciudad que regresó el 26 de junio, que tras dar negativo volvió a su casa y que luego, cuando los agentes de Migraciones fueron a su domicilio para corroborar que cumplía con el aislamiento obligatorio de siete días, no fue encontrado en su domicilio.

“Esta persona tiene la variante Delta, comenzó con síntomas tres días después de llegar, y evidentemente contagio a alguien”, expresó la funcionaria sobre la violación de la medida y afirmó asimismo que personal sanitario está haciendo el rastreo correspondiente de los contactos estrechos.

Además, remarcó: “No sé si el resto de los llegados está cumpliendo con el aislamiento”.

En detalle, Carignano señaló que tras los índices altos de semanas atrás, ahora el cumplimiento de la cuarentena ronda el 20 por ciento a nivel nacional y aseguró que los casos confirmados con la variante Delta son nueve: seis que provenían de Miami (tres de ellos ya vacunados), dos de Paraguay y uno de México.

“El problema no es viajar, el problema es la pandemia. No está bien que la gente que llega no haga la cuarentena, no está bien no tener responsabilidad individual”, cerró.

