El voto de la Argentina en apoyo a la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Nacionales Unidas, que condena las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, generó no solo la renuncia de Alicia Castro-exembajadora en Caracas- a su futuro puesto como embajadora en la Federación Rusa, sino también cruces internos dentro del gobernante Frente de Todos y sus aliados.

Quien fue muy crítico de la postura argentina -que se dio incluso luego de diferencias entre la Cancillería y el embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi- fue el dirigente social Juan Grabois. "Me preocupa que la política exterior argentina esté cada vez más alineada con Trump y el Grupo de Lima", escribió en su cuenta oficial de Twitter, en alusión al presidente norteamericano y a dicha instancia multilateral, que ejerce presión sobre la administración chavista desde su creación. En los albores de la administración del presidente Alberto Fernández se pensó incluso que la Argentina podría dimitir de ese grupo.

Juan Grabois mostró preocupación por notar "la política exterior argentina cada vez más alineada con Trump y el Grupo de Lima" Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

"No es solo cuestión de principios. Es malo para el interés nacional", opinó el dirigente social cercano al Papa Francisco -la única cuenta a la que sigue en Twitter-. "Con [Mauricio] Macri, [Carlos] Menem y las relaciones carnales aprendimos que Roma no paga traidores", refirió Grabois, utilizando un refrán que advierte que no habrá ninguna recompensa para aquellos que traicionen. Al tuit sumó un comunicado del Frente Patria Grande, al que pertenece, contra la posición argentina en la ONU, defendida por el embajador en Ginebra, Federico Villegas.

El pedido de perdón de Hebe de Bonafini

Quien también se mostró en desacuerdo fue la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien apuntó contra el canciller Felipe Solá en una entrevista para Somos Radio, por AM 530. "Le quiero pedir perdón al pueblo de Venezuela, a [Nicolás] Maduro y también a Néstor [Kirchner] y a [Hugo] Chávez, porque Chávez nos dio una mano cuando nadie nos daba, nos dio dinero, lo ayudó a Néstor, y Néstor lo quería y lo respetaba mucho a Chávez y al pueblo de Venezuela", dijo Bonafini.

"Les quiero pedir perdón, estoy avergonzada de lo que hicieron ayer, avergonzada del canciller, es un tipo que no sabe donde está parado ni qué es lo que está representando. Me dio mucha vergüenza y no sé cómo pedirles perdón y disculpas", insistió la presidenta de la asociación, e incluso dijo: "Ellos recibieron a tantos argentinos que se iban del país, cuando la dictadura los corrió y ¡con qué amor! Desde esa época que voy a Venezuela, en el 78 fui por primera vez, conozco a ese pueblo, lo que sufrió y lo que les dio Chávez".

Estoy avergonzada de lo que hicieron ayer, avergonzada del canciller, es un tipo que no sabe donde está parado, ni qué es lo que está representando"" Hebe de Bonafini

Bonafini indicó también: "Lo conozco a Maduro y conozco lo que está haciendo para sostener ese gobierno al que lo quieren sacar, así que perdón Maduro, perdón pueblo venezolano, perdón por lo que hizo el canciller, perdón en nombre de las Madres y de millones de argentinos que hoy estamos avergonzados de tener semejante canciller, perdón, mil veces perdón".

