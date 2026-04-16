Viaje a Aruba. La aerolínea rectificó su información sobre los vuelos de Adorni y su familia al Caribe: los boletos fueron en “premium economy” y no en “business”

La empresa aeronáutica Latam informó que los cuatro pasajes con los que Manuel Adorni y su familia viajaron al Caribe en diciembre de 2024 se corresponden a la categoría “Premium Economy (J)” y no a “Business (J)”, como había informado en un primer momento ante la fiscalía de Gerardo Pollicita.

Al rectificar la información, la compañia alegó un “error de tipeo involuntario”, según una fuente al tanto del intercambio. “La clase correcta es Premium Economy”, corrigió la empresa.

Se trata de una categoría intermedia, con prestaciones superiores a la clase turista -“mayor espacio” y “embarque prioritario”, consigna la empresa en su página web-, pero por debajo del servicio exclusivo de primera clase.

El vuelo que llevó al jefe de Gabinete, a su mujer, Betina Angeletti, y a sus hijos a Aruba, una isla del Caribe frente a las costas de Venezuela, tuvo lugar entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025.

Cada uno de esos los boletos tuvo un valor de 1450 dólares, por lo que el total ascendió a 5800 dólares, una suma que, de acuerdo con una fuente que atiende en el caso, fue abonada en efectivo.

Los investigadores incorporaron este pago al listado de gastos del jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Las principales erogaciones en el radar de la Justicia son los 30 mil dólares con los que Adorni canceló una parte de un préstamo otorgado en noviembre de 2024, otros 30 mil dólares que el funcionario utilizó para pagar solo el 13% del departamento en Caballito donde vive, y 25 mil dólares con los que pagó parte de la casa en Exaltación de la Cruz y la tasa de ingreso al country Indio Cua.

A esos gastos, los investigadores sumarán otros, como los viajes al exterior, el pago mensual de las tarjetas, las comisiones de las distintas operaciones o los intereses del 11% correspondientes al primer préstamo de 100 mil dólares.

Con ese norte, en la fiscalía avanzan ahora en la reconstrucción detallada del viaje de la familia Adorni al Caribe, con especial atención en los costos de alojamiento.

Hasta ayer en la fiscalía solo se presumía que Adorni había pasado sus vacaciones de aquel año en el Caribe, puesto que los registros de la Dirección Nacional de Migraciones consignaban un vuelo de salida hacia Perú y otro de regreso desde Ecuador, una ruta habitual hacia Aruba, que por ese entonces no tenía una conexión directa con el país.

Pero la empresa Latam confirmó el destino este lunes, cuando suministró la información sobre los tickets.

Adorni había dicho, en marzo de este año, cuando se conoció su viaje a Punta del Este en un vuelo privado: “No tengo ninguna inconsistencia y creo que en un año y medio es lo único que hice, irme cuatro días con mis nenes. En el tiempo que le he quitado estos dos años y pico a mis hijos, no hay nada desproporcional”.

Para obtener una foto lo más precisa posible de todos los gastos del funcionario, el fiscal Pollicita pidió la semana pasada levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario, medida que fue habilitada por el juez Ariel Lijo. Eso le entregará a la Justicia informes sobre cuentas, tarjetas, plazos fijos, préstamos, deudas y otros datos impositivos.